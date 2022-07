„Russland am Boden“: Nato-Report warnt trotzdem vor Putin-Angriff auf das Bündnis

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten beim Gruppenfoto in Madrid. (Archivbild) © Europa Press/A.Ortega.Pool/EUROPA PRESS/dpa

Inmitten des Ukraine-Krieges warnt ein Nato-Bericht vor einem russischen Angriff auf das Bündnis. Ein Konflikt zwischen einem Nato-Staat und Russland wird als eine echte Möglichkeit betrachtet.

München — Im Ukraine-Krieg erleiden die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin nach westlicher Darstellung schwere Verluste: Zuletzt etwa sprachen amerikanische Medien unter Berufung auf US-Repräsentanten von rund 70.000 verwundeten oder getöteten russischen Soldaten. Der Kreml bestreitet das vehement.

Auf die hohen Verluste des russischen Militärs machte jetzt auch ein Nato-Bericht vom Mittwoch (27. Juli) aufmerksam. Der Report mit dem Titel „Russlands Militär nach der Ukraine: Am Boden, aber nicht am Ende“ warnte allerdings zugleich: Russland könnte den Konflikt auf das Nato-Territorium ausdehnen. Ein Angriff auf ein Nato-Mitglied gilt demnach als durchaus möglich.

Ukraine-News: Nato-Bericht warnt - Russland will Einfluss ausbauen und könnte Nato-Gebiet angreifen

Veröffentlicht hat den vierseitigen Bericht das Nato Defense College (NDC) in Rom. Darin heißt es, die russische Darstellung zum Krieg in der Ukraine sei zwar fast immer eine defensive, allerdings gehe es Russland eigentlich um eine Änderung des Status-Quo. „In dieser Hinsicht bleibt ein Angriff auf einen Nato-Staat eine Möglichkeit“, schreiben die Autoren. So versuche Moskau, die russische Stärke und den Einfluss in ehemaligen Sowjet-Staaten im Westen und Süden auszubauen. Zumindest wolle Russland diese Staaten in sogenannte „failed states“ – also gescheiterte Staaten – oder dauerhaft zerbrechliche Staaten umwandeln.

Auf Grundlage der russischen Forderungen an die USA und die Nato im Dezember 2021 schilderte der Bericht des NDC zudem die Gebiete, auf denen sich die strategischen Ambitionen Moskaus konzentrieren. Demnach gehe es nicht nur um die Ukraine oder Moldau, wo es zuletzt auch zu Spannungen kam. Vielmehr gehe es um die Formierung einer „militärischen Pufferzone“. Diese würde Polen, die baltischen Staaten sowie weitere Länder im Zentralosten und Norden von Europa beinhalten.

Auch auf die Gefahr eines russischen Angriffs auf Nato-Territorium wiesen die Nato-Experten erneut hin. Sie sind sich mit Blick auf russische Fehler im Ukraine-Krieg zudem sicher: „Jedes militärische Manöver gegen ein Nato-Mitglied wäre besser geplant, besser vorbereitet und besser durchgeführt.“ Denn Russland würde die Auseinandersetzung mit der Nato als einen wirklich existenziellen Konflikt betrachten, ist zu lesen.

Ukraine-News: Nato-Bericht erwartet schnellen Wiederaufbau des russischen Militärs

Um langfristige Ziele auch tatsächlich erreichen zu können, müsse die russische Armee allerdings erneut aufgebaut werden, unterstreicht der Nato-Bericht. Russische Bodentruppen, Luftlandeeinheiten, Marine-Infanterie und Elemente der Luftnahunterstützung hätten schwere Verluste mit Blick auf sowohl Mannstärke als auch Ausrüstung eingesteckt. Dazu gebe es auch hohe Verluste unter pro-russischen Söldnern im Donbass.

Doch der Nato-Report stellte einen schnellen Wiederaufbau des russischen Militärs in Aussicht. Grund dafür seien unter anderem die industrielle Kapazität Russlands und die Lehren aus dem Ukraine-Krieg. Das Argument für diese These: „Die russische Führung würde die Schwäche der Streitkräfte wahrscheinlich als eine große Bedrohung für den Staat und die eigene Macht sehen.“ Auf dem Weg des militärischen Wiederaufbaus werde es für Russland aber Schwierigkeiten wie Druck aus dem Ausland und Sanktionen gegen wichtige Technologien geben, hieß es.

Ukraine-News: Droht der Nato ein russischer Angriff? - Bericht mahnt zu aktiver Abschreckung

Im Hintergrund des Ukraine-Krieges wurde oft spekuliert, ob und zu welchem Ausmaß Moskau die tatsächliche russische Militärstärke eingesetzt habe. Der Bericht vermittelt an dieser Stelle eine eindeutige Meinung: „Russland hat nicht das gesamte militärische Potenzial im Angriff gegen die Ukraine genutzt.“ Stattdessen werde ein Teil für einen möglichen Konflikt mit der Nato zurückgehalten. Genau aus diesem Grund habe man etwa auch keine Generalmobilmachung angeordnet und die Luftstärke nur begrenzt eingesetzt.

Angesichts der Bedrohung durch Russland mahnte der NDC-Bericht die Nato zur Wachsamkeit. In diesem Zusammenhang lobte der Report auch die Beschlüsse des Nato-Gipfels in Madrid, die einen „soliden Rahmen für die zukünftige Anpassung der Abschreckung und Verteidigung der Nato“ bieten würden. So müsse Russland gezeigt werden, dass die Nato militärisch stärker ist. Mittel hierfür seien die regelmäßige Demonstration der Nato-Macht sowie eine „durchsetzungsfähige Abschreckungshaltung“. Auch die Bundeswehr will mit einer Neuaufstellung einen Beitrag zur Abschreckung leisten. (bb)