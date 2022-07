90 Tage in russischer Gefangenschaft: Ukrainischer Junge überlebt „puren Terror“

Von: Kathrin Reikowski

Im Ukraine-Krieg verschleppen Putins Soldaten ukrainische Bürger nach Russland. Auch der 16-jährige Vlad befand sich 90 Tage in einem Gefängnis.

Saporischschja (Ukraine) - Triggerwarnung: Dieser Artikel erhält Beschreibungen von Suizidversuchen und Folter aus dem Ukraine-Krieg. Lesen Sie nicht weiter, wenn Sie sich davon psychisch überfordert fühlen könnten.

Kiew (Ukraine) - „Es gibt keine Situation, die nicht gelöst werden kann. Ich werde hier rauskommen“, soll der 16-jährige Ukrainer Vlad Buryak mantraartig wiederholt haben, als er sich in russischer Gefangenschaft befand. Nach 90 Tagen kam er frei - und berichtete der US-Zeitung Washington Post von Folter und Misshandlungen durch Russlands Soldaten.

Fast zu Beginn des eskalierten Ukraine-Konflikts, Ende April, habe Vlad aus seiner Heimatstadt Melitopol fliehen wollen, als er von Wladimir Putins Soldaten gefangen genommen wurde. Laut Vlad und seinem Vater Oleg Buryak, der ein hochrangiger ukrainischer Beamter ist, war Vlad in ein Gefängnis in Vasylivka, einer Stadt im besetzten Teil der Provinz Saporischschja im Südosten des Landes, gebracht worden. Was er erlebte, sei „purer Terror“ gewesen.

Die Angaben von Vlad und seinem Vater konnten von der Washington Post zwar nicht unabhängig überprüft werden und Russland bestreitet immer wieder den Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg. Doch ukrainische Menschenrechtsorganisationen hätten bestätigt, dass Vlads Berichte dem entsprechen, was über die Behandlung in russischer Gefangenschaft bekannt sei, so die US-Zeitung.

Ukraine-News: Vlad berichtet vom Suizidversuch seines Zellengefährten in russischer Gefangenschaft

In den ersten Tagen hielten sie ihn in Einzelhaft, erzählte Vlad der Washington Post. Doch wenige Tage später sei ein Mann zu ihm in die Zelle gebracht worden, der dann im Nebenraum gefoltert wurde. Immer wieder habe man ihm unter anderem Elektroschocks verpasst - Vlad musste seine Schreie mit anhören. Eines Tages habe der Mann, der Frau und Kinder hatte, zu ihm gesagt: „Ich halte das nicht mehr länger aus. Lieber will ich sterben.“

„Bitte, erzähle meine Geschichte“, habe er noch zu Vlad gesagt, bevor er nach einer Aludose griff und sich die Pulsadern aufschnitt. Vlad habe seine Hand gehalten, als der Mann immer apathischer wurde. Doch dann sei ein Wächter gekommen, habe ihn medizinisch versorgen lassen und mitgenommen - was dann aus ihm wurde, weiß Vlad nicht.

Ukraine-News: Vlad wurde Teil eines Gefangenenaustausches zwischen Russland und der Ukraine

Danach sei Vlad wieder alleine in der Zelle gewesen, lesend, meditierend, oft habe er die Räume mit medizinischen Instrumenten säubern müssen, in denen andere gefoltert wurden. „Ich tat dies ohne Emotionen, hielt mich ruhig, damit mir nicht dasselbe passierte“, meinte er. „Es fühlte sich an, als wäre alles in mir abgebrannt.“ Einmal habe er einen erhängten Mann im Folterzimmer gesehen, und einen russischen Soldaten, der sich daneben unberührt Notizen machte. Anderen Männern seien Nadeln unter die Fingernägel getrieben wurden.

Vlads Vater, Oleg Buryak, ein Regierungsangestellter, habe in der Zwischenzeit alles versucht, um Kontakt zu seinem Sohn zu bekommen - vergeblich. Erst nach sieben Wochen wurde der 16-Jährige in eine andere Einrichtung verlegt, wo er mit seinem Vater telefonieren und regelmäßig duschen konnte. Warum dann passierte, was passierte, wissen beide nicht: Anfang Juli erfuhren sie, dass Vlad Teil eines Gefangenaustausches zwischen Russland und der Ukraine sein würde: Seit 4. Juli ist er nun wieder bei seinem Vater. Jetzt engagiert sich Vlad in humanitärer Hilfe im Ukraine-Krieg. (kat)