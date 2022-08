„Putin will unser Leben zerstören“: Debatte um Sanktions-Stopp trifft auf Entsetzen - bei Experten und Ampel

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Mit Sanktionen will der Westen Putin für seinen Angriff auf die Ukraine bestrafen. Politiker und Experten warnen vor einem schnellen Ende der Maßnahmen.

München - Seit sechs Monaten läuft der Ukraine-Krieg des russischen Machthabers Wladimir Putin. Auch der Westen spielt eine Rolle: Er liefert der angegriffenen Ukraine Waffen – und geht mit Sanktionen gegen Russland vor.

Doch auch im Westen macht sich der Effekt der zahlreichen Sanktionen spürbar. Denn die Abhängigkeiten nicht nur einseitig, wie etwa Gas- und Öl-Importe zeigen. Zuletzt wurden in Deutschland aus einigen Gruppen Rufe nach einem Ende der Maßnahmen laut. Doch Experten und Politiker warnen eindringlich vor einem vorzeitigen Ende der Strafmaßnahmen gegen Russland.

Seit sechs Monaten läuft der blutige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. (Symbolbild) © Vladimir Zivojinovic/AFP

Ukraine-News: Ende der Sanktionen gegen Putin? - IW-Chef wirbt für Fortsetzung der Maßnahmen

Zu diesen Experten gehört auch der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther. „Die Sanktionen sind richtig, weil der Westen damit seine Solidarität mit der Ukraine zeigt“, sagte Hüther der Düsseldorfer Rheinischen Post. „Deutschland hat die Maßnahmen im engen Schulterschluss mit den transatlantischen Partnern beschlossen; aus dieser Solidarität sollte sich Deutschland jetzt nicht herausstehlen“, so der IW-Chef.

Hüther betonte, die Sanktionen wirkten „vor allem die auf den Export von Hochtechnologie-Gütern. Russland kann damit stets nur die vorletzte Technik einsetzen und wird so dauerhaft im technischen Fortschritt behindert.“ Das trifft besonders die Reparatur sowie Herstellung von Rüstungsgütern wie Panzer für das russische Militär. Für Moskau wird es erheblich schwieriger, für Nachschub zu sorgen.

Ukraine-News: IW-Chef Hüther mit eindringlicher Nord Stream 2-Warnung - „würde nichts ändern“

IW-Chef Hüther warnte zudem insbesondere davor, die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 nun doch zu öffnen. Forderungen nach Inbetriebnahme der Pipeline etwa von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und FDP-Vize Wolfgang Kubicki bezeichnete er als „Scheindebatte“: „Es würde nichts ändern, wenn wir die Pipeline ans Netz ließen.“ Schließlich könne Putin „auch hier Vorwände finden, um sie ab- und anzuschalten“. Russland hatte zuvor Gaslieferungen über Nord Stream 1 gedrosselt und begründete dies mit technischen Problemen – wie dem Fehlen einer Siemens-Turbine.

In den Energieproblemen sieht Hüther langfristig aber mehr Segen als Fluch. „Bei der Energie sitzen hingegen wir am kürzeren Hebel. Doch fossile Energie hat auf Dauer ohnehin keine Zukunft“, räumte der Experte ein, fügte aber hinzu: „Russland beschleunigt damit am Ende den Umbau der deutschen Wirtschaft zu mehr Klimaschutz.“ Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen war auch zentrales Thema bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Deutschland ist aktuell auf der Suche nach alternativen Lieferanten.

Ukraine-Besuche im Krieg – Die Politik zeigt Solidarität Fotostrecke ansehen

Ukraine-News: Kölner Politologe warnt vor „Nationalismus“ und sieht Ringen zwischen Modellen

Der Kölner Politologe Thomas Jäger warf er der Ampel-Koalition einen unzureichenden Umgang mit der Sanktionsdebatte vor: „Wir erleben hier eine ausgemacht nationalistische Argumentation von rechts bis links“, sagte Jäger der Kölnischen Rundschau. „Hinter der Argumentation, wir brauchten doch das russische Gas, steckt ein zentraler nationalistischer Gedanke, der für unser Land, für unsere Außenpolitik, aber auch für unseren Wohlstand viel zerstörerischer ist als alles, was wir gerade erleben.“ Schon die Regierungen unter Altkanzler Schröder hätten die Aufgabe sträflich vernachlässigt, die EU zusammenzuhalten. „Wenn Olaf Scholz das ebenfalls macht, nimmt die EU dauerhaft Schaden“, mahnte der Politologe.

Jäger fand „erstaunlich, aus welch unterschiedlichen politischen Lagern Äußerungen kommen, die mit den russischen Interessen übereinstimmen“. Der Politikwissenschaftler betonte: „Es geht nicht um die Ukraine und Deutschland, wie Nationalisten meinen, sondern darum, welches Ordnungsmodell unseren Kontinent prägt.“ Auf einer Seite stehe dabei das russische Modell: „Es geht nur um uns, das sind ja nur Wir“. Auf der anderen Seite gebe es das auf friedliche Konfliktregelung ausgerichtete Modell der EU. Nun sei die Frage, welche Variante sich durchsetzen werde.

Ukraine-News: Strack-Zimmermann ruft zur Opferbereitschaft auf - „es geht um unsere Kinder“

Die Auffassung, dass es beim Ukraine-Krieg um weit mehr geht als nur „Wir“, teilt auch FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie appellierte an die Opferbereitschaft der deutschen Bürger in der Auseinandersetzung mit Russland. „Wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen“, sagte die Verteidigungsexpertin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

„Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern, schwach sollten wir trotz alledem nicht werden“, betonte sie. Es sei angesichts der hohen Energiepreise wichtig, die Menschen in Deutschland zu entlasten, die den Preisanstieg kaum stemmen könnten, erklärte Strack-Zimmermann. Ihre Bitte an die Bürgerinnen und Bürger sei es aber, die Lage realistisch einzuschätzen.

„Wir alle haben nur ein Leben und das will jeder von uns, so schön und angenehm wie möglich gestalten“, so die FDP-Politikerin. Allerdings gehe es „auch um das zukünftige Leben unserer Kinder und Enkelkinder, die auch das Recht haben, so wie wir Jahrzehnte lang, in einem freiheitlichen und friedlichen Deutschland zu leben“. (bb mit dpa/AFP)