Russlands Referenden-Farce: Auch „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ legitimiert sie nicht

Von: Linus Prien

Stimmzettel beim Referendum in Luhansk. © IMAGO/Alexander Reka

Russland verweist bei seinen Scheinreferenden in der Ostukraine auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Völkerrechtlich haben sie dennoch keinen Bestand.

Heidelberg - Im eskalierten Ukraine-Krieg hat Russland Scheinreferenden über Staatszugehörigkeit ostukrainischer Gebiete abgehalten. Dabei beruft sich Russland auf das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“. Von diesem haben insbesondere Kolonialstaaten im letzten Jahrhundert Gebrauch gemacht und es ist völkerrechtlich anerkannt. Trotz der Anerkennung und der Implementierung im ersten Artikel der UN-Charta, ist allerdings nicht klar definiert, was das Selbstbestimmungsrecht genau umfasst.

Ukraine-News: Abspaltung einer Teilregion stellt Ultima Ratio dar

Professor Bernd Grzeszick, Völkerrechtler von der Uni Heidelberg, erläuterte gegenüber der „Tagesschau“: „Es geht um einen angemessenen Umgang mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Interesse der Staaten an der Unverletzlichkeit ihres Hoheitsgebietes auf der einen Seite und der demokratischen Legitimität auf der anderen Seite“.

Die Abspaltung einer Teilregion stellt aus diesem Grund eher eine Ultima Ratio dar. Vorerst gilt es Regionen politische, kulturelle und ökonomische Autonomie zu gewähren. Eine Abspaltung im Schnellverfahren, während eines Angriffskrieges, sieht das Selbstbestimmungsrecht der Völker deswegen nicht vor.

Ukraine-Krieg: Hürde für Abspaltung einer Teilregion „enorm hoch“

Hinzu kommt: Damit eine Abspaltung einer Teilregion durch das Völkerrecht anerkannt wird, müssen in diesem Land Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Minderheit begangen werden. Die Autonomie der Region muss durch das Land verhindert werden: „Diese Voraussetzungen sind in der Ostukraine keineswegs gegeben“, führte Grzeszick weiter aus.

Um den Sachverhalt treffender zu erläutern, zog der Experte gegenüber der „Tagesschau“ einen Vergleich zu einem anderen Konflikt. 2008 hatte sich der Kosovo von Serbien getrennt. Zuvor gab es dort eine jahrelange Verfolgung und Unterdrückung der albanischen Minderheit. „Aber selbst diese Abspaltung ist bis heute zum Teil umstritten, da nicht alle UNO-Staaten sie akzeptieren und der Internationale Gerichtshof die Legitimität der Abspaltung nur indirekt anerkannte. Daran sieht man: Die Hürde ist enorm hoch“, schilderte Grzeszick.

Ukraine-Krieg: Referenden in der Ostukraine erfüllen nicht die Mindeststandards

Die Situation in der Ostukraine qualifiziere sich jedoch ohnehin gar nicht erst für eine Frage des Selbstbestimmungsrechts der Völker: „Wir haben hier schon eine ganz andere Grundkonstellation. Kein „Volk“, das über sich selbst bestimmt, sondern Russland, das die Bürger in den besetzten Gebieten zur Abstimmung nötigt. Das sind Akte der Fremdbestimmung, keine Selbstbestimmung“, erklärte Grzeszick und sprach von einer „Perversion des legitimen Instruments“.

Des Weiteren müssten Referenden gewissen Standards entsprechen. So müsse die betroffene Bevölkerung über eine gewisse Zeitspanne verfügen, in der die Thematik politisch und gesellschaftlich diskutiert werden könne. Zudem müssten demokratische Wahlen allgemein, gleich und ohne Ausübung von Zwang vonstattengehen, hob der Experte hervor. Referenden während eines Krieges seien aus diesem Grund in den Augen vieler Völkerrechtler ohnehin nicht zulässig. (lp)