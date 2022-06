Putin feuert sein „Postergirl“: Sie richtet sich offen gegen Ukraine-Krieg

Von: Christoph Gschoßmann

Ukraine-Krieg: Natalja Poklonskaja hat die russische Invasion kritisiert - nun ist sie entlassen worden. © Russian State Duma Photo Service/Imago

Die prominente Juristin Natalja Poklonskaja ist entlassen worden – weil sie den Ukraine-Krieg kritisiert hatte. Sie ist gebürtige Ukrainerin, aber war im Krim-Krieg Kreml-treu.

Moskau/München - Kritik am Ukraine-Krieg - das hat in Russland Folgen. Nachdem sie sich kritisch über Russlands Aggression gegen die Ukraine geäußert hat, hat Kremlchef Wladimir Putin eine prominente Juristin aus dem Staatsdienst entlassen. Per Dekret entzog der Machthaber am Montag Natalja Poklonskaja ihren Posten als stellvertretende Leiterin von Rossotrudnitschestwo. Dies ist eine ans russische Außenministerium angegliederte Organisation, die sich unter anderem für Russlands Interessen in anderen Ex-Sowjetstaaten einsetzt. Poklonskaja ist so etwas wie ein politischer Pop-Star in Russland und wird wegen ihres Äußeren auch als „Putins Postergirl“ bezeichnet.

Die geborene Ukrainerin Poklonskaja (42) hatte ihre Berühmtheit eigentlich durch russische Staatstreue erlangt. Sie war nach Russlands Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim von 2014 als Generalstaatsanwältin in Erscheinung getreten, die dem Kreml als Chefanklägerin treue Dienste erwies. In der Ukraine dagegen wurde sie als Verräterin beschimpft. Später war sie zwischenzeitlich Abgeordnete des russischen Parlaments und Botschafterin im afrikanischen Kap Verde.

Natalja Poklonskaja: „Hört bitte auf! Mir scheint, dass wir zu weit gegangen sind“

Zu Beginn des eskalierten Ukraine-Konflikts Ende Februar aber sprach Poklonskaja von einer „Katastrophe“. An die Russen - aber auch an die Ukrainer - gerichtet sagte sie außerdem: „Hört bitte auf! Mir scheint, dass wir zu weit gegangen sind und es an der Zeit ist, aus eigener Kraft den Mut für die Zukunft aufzubringen und sie nicht in die Hände derer zu legen, die bewaffnet sind.“

Auch bezeichnete sie den Buchstaben Z, der als Propaganda-Symbol für Russlands Krieg gegen die Ukraine gilt, als Sinnbild für „Tragödie und Trauer sowohl für Russland als auch für die Ukraine“. Nach diesen Äußerungen kündigte die Staatsorganisation Rossotrudnitschestwo, für die Poklonskaja erst einige Monate lang arbeitete, „Konsequenzen“ an. Diese sind nun erfolgt - und Pklonskaja ihren Job los. (cg mit dpa)

