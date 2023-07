„Auf Selbstmordmission geschickt“: Putins Soldaten verweigern angeblich immer öfter den Gehorsam

Von: Michelle Brey

In einem Video beklagt ein russischer Soldat „sinnlose und selbstmörderische Befehle“. Einige Kämpfer Putins gehen offenbar auf die Barrikaden.

Kiew - Unerbittlich läuft Wladimir Putins Ukraine-Krieg weiter. Russland griff am Dienstag (4. Juli) die Region Charkiw an, wobei mindestens 31 Menschen verletzt wurden. Unterdessen läuft die ukrainische Gegenoffensive. Just in dieser heiklen Phase stellen sich anscheinend einige russische Soldaten gegen Befehle.

Kämpfe in Bachmut im Ukraine-Krieg: „Sinnlos und selbstmörderisch“ – Russische Soldaten verweigern offenbar Befehle

Auf Twitter kursiert ein Video, in dem ein russischer Soldat spricht. Anhand einer englischen Transkription, des Portals War Translated, ist zu erfahren, was er über den Fronteinsatz im Ukraine-Krieg zu sagen hat. Der Übersetzung zufolge gehört der Soldat einem Regiment an, das in Bachmut kämpfte. Zu welchem Zeitpunkt das Video genau aufgenommen wurde, blieb zunächst unklar. Veröffentlicht wurde es am Montag (3. Juli).

Einem Kommandeur zufolge seien die Soldaten einem Freiwilligenkorps zugeteilt worden, sagte der Mann laut War Translated. „Wir möchten sofort bekannt geben, dass wir keine Verträge unterzeichnet haben, die besagen, dass wir Freiwillige sind“, erklärte der Soldat in dem Video zum Einsatz in Russlands Angriffskrieg in der Ukraine weiter. Man werde lediglich die Verteidigungsziele erfüllen, für die man vorbereitet worden sei.

Einsatz im Ukraine-Krieg: Russische Offiziere schüchtern Soldaten „durch brutale Unterdrückung“ ein

Die russischen Soldaten würde nicht den Dienst verweigern, fuhr er fort. Einen Satz später fügte er aber an: „Wir wollen keine sinnlosen und selbstmörderischen Befehle ausführen.“ Die „Sinnlosigkeit“ habe sich gezeigt, als ein Konvoi an der Frontlinie im Ukraine-Krieg zerstört worden sei, erklärte er die Hintergründe.

Beschwerden der Soldaten würden nicht an einflussreiche Stellen des russischen Militärs weitergeleitet. Offiziere würden sie „durch brutale Unterdrückung“ einschüchtern wollen. Ihre Waffen seien beschlagnahmt worden.

Ukraine-Krieg: „Auf Selbstmordmission geschickt“ – Offenbar mehrere Videos russischer Soldaten im Umlauf

Insbesondere während der Gegenoffensive könnten diese Äußerungen der Ukraine aber wohl in die Hände spielen. Der Politik-Berater Jason Jay Smart erklärte dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek, es gebe eine wachsende Zahl an Videos dieser Art in der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Videos „von russischen Soldaten, die sagen, dass sie zum Scheitern verurteilt sind oder auf Selbstmordmission geschickt werden.“

In der Tat sind Berichte wie diese nicht neu. Schon in der Vergangenheit sollen russische Soldaten im Ukraine-Krieg angeblich Befehle verweigert haben. Des Weiteren sollen sich russische Kämpfer darüber ausgetauscht haben, wie sie ihre Ausrüstung absichtlich beschädigen und Wladimir Putins Pläne somit behindern können.

„Die Wahrheit ist, dass diese Soldaten recht haben. Jetzt, da Prigoschins Wagner-Gruppe außen vor ist, wird die Aufgabe des Kanonenfutters der regulären russischen Armee übertragen“, lautete Smarts Einschätzung. (mbr)