Soldat gibt Einblick in Russlands perfide Kriegs-Maschinerie - „Wie willst du so kämpfen?“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ein Soldat der russischen Armee. (Symbolfoto) © Alexey Maishev / Imago Images

Im Ukraine-Krieg schickt Russland neue Rekruten ohne Erfahrung an die Frontlinien. Ohne das nötige militärische Basiswissen wird die Front zu einer Todesfalle.

Moskau/München - Im Ukraine-Krieg kämpfen die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin mit schweren Verlusten. Dies bestätigte zuletzt auch der britische Armee-Chef Tony Radakin im Sender BBC. Er sprach von rund 50.000 getöteten oder verwundeten Soldaten.

Um das hohe Defizit an Soldaten zu beseitigen, rekrutiert das russische Militär immer mehr Kämpfer. Putin greift zu unkonventionellen Methoden und lockt junge Männer unter anderem mit dem Versprechen von hohen Geldsummen an die Front. Ein zentraler Punkt jedoch: Die Erfahrung fehlt. Ohne sie ist ein Überleben im Krieg sowie ein effektiver Kampf nur schwer möglich.

Ukraine-News: Ivan (31) wurde nach nur fünf Tagen an die Front geschickt - russische Rekruten sind unerfahren

Am Beispiel des 31-jährigen Ivan (Name wurde geändert) zeigt sich, wie unerfahren die neuen Rekruten des russischen Militärs sind und nur nach wenigen Tagen Ausbildung direkt in den Kampf geschickt werden. Er sei nur fünf Tage ausgebildet worden, bevor er in die Ukraine geschickt wurde, erzählte Ivan der russischen oppositionellen Zeitung Moscow Times. Selbst beim Basiswissen wie die Bedienung eines Maschinengewehres hakt es demnach.

„In unserer Kompanie gab es einen Soldaten, der nicht wusste, wie ein Maschinengewehr funktioniert“, schilderte Ivan. Er habe ihm selbst gezeigt, wie man das Gewehr zerlege und anschließend wieder zusammenfüge. „Ich würde im Kampf nicht neben ihm sein wollen“, betonte der russische Rekrut und fragte: „Wie willst du so kämpfen?“

Ivans Frage ist durchaus berechtigt, denn ohne grundlegendes Wissen oder Erfahrung in den blutigen Angriffskrieg des Kreml-Chefs zu ziehen, bedeutet für die jungen Soldaten den fast sicheren Tod. Der Militär-Experte Pavel Luzin teilt diese Einschätzung. „Eine Woche Training ist nichts“, stellte er im Gespräch mit Moscow Times fest und fügte hinzu: „Für einen Soldaten ist es ein direkter Weg ins Krankenhaus oder in einen Leichensack.“

Ukraine-News: Russland verspricht den Rekruten vier Wochen Training - schickt sie aber fast direkt in den Kampf

Auf der Website des russischen Verteidigungsministeriums wird eigentlich ein Training von vier intensiven Wochen versprochen. Dabei geht es um 240 Stunden Ausbildung am Schießstand und an militärischen Strategien. Nach Angaben des Direktors der Menschenrechtsgruppe „Bürger. Armee. Recht“, Sergej Krivenko, wird dieser Grundsatz inmitten des Ukraine-Krieges aber nicht eingehalten. Krivenkos Menschenrechtsorganisation dient als Rechtsberater für russische Soldaten. Er erzählte der Moscow Times, Eltern von Soldaten, die nur nach einer Woche in die Ukraine geschickt wurden, hätten mit ihm Kontakt aufgenommen.

Ivan bezeichnete das fünftägige Training in einem russischen Militärstützpunkt in Belgorod als „intensiv“. Allerdings sei es „natürlich nicht ausreichend“ gewesen. Die meisten der Rekruten hätten keine militärische Erfahrung in einem Kriegsgebiet, erzählte er. In ihrer Ausbildung erlernten sie laut Ivan Kampffähigkeiten, Gebäude zu stürmen und zu erobern, in einem Kampfteam zu arbeiten und medizinische Versorgung sowie die Evakuierung und Behandlung von verletzten Soldaten.

Ukraine-News: Russland missachtet eigenes Gesetz - Rekruten bekommen extrem kurze Ausbildung

Dabei handelt es sich wohl nur um einen Bruchteil von dessen, was die jungen Rekruten benötigen. Dessen ist sich eigentlich auch Russland bewusst. Per Gesetz ist festgelegt, dass Rekruten vor dem Kriegseinsatz mindestens vier Monate lang ausgebildet werden müssen. Die hohen Verluste im Ukraine-Krieg zwingen das russische Militär offensichtlich zu einer extremen Verkürzung.

„Es gibt sehr viel, was mit Blick auf Koordination und Kooperation im Team gelernt werden muss“, unterstrich der britische Militärexperte Samuel Cranny-Evans gegenüber der Moscow Times. Dies sei jedoch sehr zeitaufwendig. Aber ein langes Training der Rekruten kann sich Kreml-Chef Putin nicht leisten. Für seinen Angriffskrieg benötigt er dringend Soldaten. (bb)