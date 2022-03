Menschenrechtler berichten von Toten durch Einsatz russischer Streumunition - und stellen Forderung an Ukraine

Ein kaputtes Auto stand am 14. März vor einem Gebäude, das bei einem russischen Beschuss schwer beschädigt wurde. © Mykhaylo Palinchak/dpa

Im Ukraine-Krieg wird zunehmend über Kriegsverbrechen und deren Folgen debattiert. Menschenrechtler berichten nun über den russischen Einsatz von Streumunition.

Kiew - Russische Truppen haben Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge im Ukraine-Krieg* bereits mehrfach völkerrechtswidrig Streumunition eingesetzt. Berichten zufolge seien am vergangenen Sonntag (13. März) in der dicht besiedelten Stadt Mykolajiw neun Zivilisten getötet worden, die offenbar an einem Geldautomaten Schlange gestanden hätten, hieß es am Donnerstag (17. März) in einer Mitteilung der Organisation. Schon Anfang des Monats schilderte die Organisation eine russische Attacke auf Zivilisten.

Ukraine News: Laut Human Rights Watch mehrere Tote durch Einsatz russischer Streumunition

„Mehrere Wohngebiete in Mykolajiw wurden innerhalb einer Woche von Streumunitionsangriffen erschüttert“, zitierte Human Rights Watch den Krisen- und Konfliktforscher Belkis Wille. Russland werde aufgefordert, solche Einsätze einzustellen. Die Ukraine wirft Russland immer wieder gezielte Angriffe gegen Zivilisten vor. Moskau dementiert das. Am Mittwoch hatte das höchste UN-Gericht entschieden, Russland müsse den Krieg in der Ukraine stoppen.

Ukraine News: Human Rights Watch stellt Forderung an die Ukraine zu Kriegsgefangenen

Die Menschenrechtler von Human Rights Watch forderten die ukrainische Seite auf, die Rechte russischer Kriegsgefangener* zu wahren: „Ukrainische Behörden sollten aufhören, in sozialen Medien und Messaging-Apps Videos von gefangenen russischen Soldaten zu veröffentlichen, die sie der öffentlichen Neugier aussetzen - insbesondere solche, die zeigen, wie sie gedemütigt oder eingeschüchtert werden.“

Die ukrainischen Behörden hatten wenige Tage nach dem russischen Einmarsch, als der Ukraine-Konflikt* endgültig eskalierte, einen Telegram-Kanal erstellt, in dem sie seitdem Fotos und Videos vermeintlich getöteter und gefangener Russen veröffentlichen. Zudem wurden mehrfach „Pressekonferenzen“ veranstaltet, bei denen gefangene Soldaten vermutlich unter Druck vor laufenden Kameras das russische Militär kritisierten und die ukrainischen Streitkräfte lobten. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. (dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.