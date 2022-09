„Putin in Ecke gedrängt“: Ex-CIA-Mann prognostiziert Russlands nächste Schritte - und befürchtet Atomeinsatz

Von: Linus Prien

Der russische Präsident Wladimir Putin. (Archivbild) © IMAGO/Gavriil Grigorov

Russlands hat in den vergangenen Wochen wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Amerikanische Experten halten das Szenario für realistisch.

Atlanta - Nach mehreren Monaten des eskalierten Ukraine-Kriegs kommen vom Kreml nun klare Andeutungen, auch bereit zu sein, Atomwaffen einzusetzen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte etwa bei einer Ansprache angekündigt, mit „allen Mitteln“ russisches Territorium verteidigen zu wollen.

Ebenso beharrte der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, auf das Recht Russlands, seine Atomwaffen zu verwenden. Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender CNN äußerte sich der ehemalige CIA-Offizier Robert Baer besorgt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er Atomwaffen – zumindest taktische Atomwaffen – einsetzt, steigt von Tag zu Tag.“

Ukraine-Krieg: Amerikanische Quellen nehmen Atomdrohungen ernst

Nicht nur Baer hält den Einsatz von Atomwaffen von russischer Seite für denkbar. Weitere amerikanische Beamte befürchten, dass Putin - sollte er sich zu sehr in die Enge gedrängt fühlen - Nuklearwaffen einsetzen werde. Auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen bereitet den USA dabei Sorgen.

Diese richten zwar im Vergleich zu strategischen Atomwaffen weniger Schaden an und führen zu weniger Strahlung. Jedoch lässt es sich deutlich schwerer herausfinden, wann diese mobilisiert werden. Zudem können zahlreiche Raketensysteme der russischen Streitkräfte taktische Atomwaffen tragen. Aus diesem Grund intensivieren die USA gegenwärtig ihre Aufklärungsarbeit, wie die US-Zeitung Politico berichtete.

Ukraine-Krieg: „Je mehr Ärger er hat, desto wahrscheinlicher wird er Atomwaffen einsetzen“

„Ich denke, die Chancen, dass er deeskaliert, gehen gegen null“, sagte Baer. Dem stehe immerhin entgegen, dass Putin nicht sein Image als starker Präsident weiterführen und gleichzeitig Eingeständnisse in der Ukraine machen könne. In den Augen des ehemaligen CIA-Offiziers ist „Putin in die Ecke gedrängt“. Doch genau das erhöhe die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen.

„Die Russen, mit denen ich in Russland in Kontakt stehe, sind davon überzeugt, dass er nuklear werden wird“, führte Baer weiter aus. Der Ex-CIA-Mann warnte: „Ich weiß nicht, wie gut sie vernetzt sind, (...) aber je mehr Ärger er hat, desto wahrscheinlicher wird er Atomwaffen einsetzen.“ (lp)