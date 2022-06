Putins Rache für EU-Go diese Woche? Selenskyj hat düstere Europa-Prognose für die nächsten Tage

Von: Kathrin Reikowski

Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit dem Militär in der Region Mykolajiw. © -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Der Ukraine-Krieg könnte sich nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in dieser Woche verschärfen: Grund ist die anstehende Entscheidung über den EU-Kandidatenstatus der Ukraine.

Kommt die Ukraine in die EU? Am 23./24. Juni soll die Entscheidung über den Beitrittsstatus der Ukraine fallen.

Wie regiert Wladimir Putin? Präsident Wolodymyr Selenskyj macht eine düstere Prognose.

EU-Beitrittskandidat Ukraine: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet fest damit, dass die Ukraine den Kandidatenstatus bekommt.

Kiew - „Morgen beginnt eine wahrlich historische Woche, wenn wir von der Europäischen Union die Antwort zum Kandidatenstatus der Ukraine hören“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zu Montag. Wird diese „historische“ Entscheidung sich auf mögliche Verhandlungen rund um den Ukraine-Krieg mit Wladimir Putin auswirken? Selenskyj macht zumindest eine Prognose für die nahe Zukunft.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj warnt vor „feindlichen Handlungen“

Dass die Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidat erhalten kann, war dem Land bei dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi in Kiew in Aussicht gestellt worden. Am Freitag hatte dann die EU-Kommission eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Jetzt müssen dem alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen. Die endgültige Entscheidung soll beim EU-Gipfel in dieser Woche, am 23./24. Juni fallen.

Selenskyj hat eine Befürchtung für den Kriegsverlauf in seinem Land - und für die Situation in anderen EU-Ländern: Wegen der Entscheidung über den EU-Beitrittsstatus werde Russland seine „feindlichen Handlungen demonstrativ verstärken“. Er warnte, dass Russlands „feindliche Handlungen“ nicht nur die Ukraine, sondern auch andere europäische Länder ins Visier nehmen würden.

Obwohl Putin verlauten hatte lassen, dass er nichts gegen einen EU-Beitritt der Ukraine habe, beobachtet der Kreml nach Informationen des britischen Guardian den weiteren Verlauf der Beitrittsverhandlungen genau. Kanzler Olaf Scholz sagte dazu im Interview mit dem Münchner Merkur: „Putin scheint Angst davor zu haben, dass der Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat.“

Ukraine-News: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet mit EU-Kandidatenstatus der Ukraine

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet nach eigenen Worten fest damit, dass die Ukraine den Kandidatenstatus bekommen wird, wie sie am Sonntagabend in der ARD-Talksendung „Anne Will“ sagte. Die Ukraine hatte vor rund dreieinhalb Monaten - kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs - die Aufnahme in die EU beantragt.

„Diese Länder haben es alle selber in der Hand, wie schnell dieser Prozess geht“, sagte von der Leyen mit Blick auf mehrere Länder, die der EU beitreten wollen. „Sie müssen die notwendigen Reformen liefern, sie müssen die Angleichung an die Europäische Union beweisen. Dann geht der Prozess auch schneller, das ist kein Prozess, der ganz starr ist.“ Sie verwies als Beispiel auf die Türkei und die Slowakei, die beide 1999 eine EU-Perspektive bekommen hätten. Die Slowakei habe sich unglaublich angestrengt und ist 2004 EU-Mitglied geworden. Die Türkei dagegen sei heute eher weiter von der EU entfernt als damals.

Ukraine-News: Krieg ist Thema der Tagung der EU-Außenminister

Der Krieg in der Ukraine und die Unterstützung für das von Russland angegriffene Land steht in dieser Woche auch im Mittelpunkt eines Gipfeltreffens und Wirtschaftsforums der Staaten der sogenannten Drei-Meeres-Das zweitägige Treffen, das am Montag (13.00 Uhr) beginnt, findet in der lettischen Hauptstadt Riga statt. In Luxemburg tagen derweil die EU-Außenminister. Auch bei diesem Treffen soll es maßgeblich um die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine gehen. (dpa/kat)