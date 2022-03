Ukraine News: Männer in Belarus wollen nicht am Ukraine-Krieg teilnehmen

Teilen

Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte mehrfach erklärt, dass Belarus im Ukraine-Krieg neutral bleibt. Dennoch zieht er mehr Männer in den Kriegsdienst. (Archivfoto) © Maxim Guchek/Imago

In der Ukraine wütet weiter ein Krieg. Belarus gilt in dem Konflikt offiziell als neutral. Allerdings werden immer mehr Männer für den Kriegsdienst verpflichtet – ganz zum Missfallen der Bevölkerung.

Minsk – Alexander Lukaschenko, der Machthaber in Belarus, gilt als einer der letzten Verbündeten von Wladimir Putin. Doch im Ukraine-Krieg hat der Präsident bereits mehrfach betont, neutral bleiben zu wollen. Dennoch: Seit Kriegsbeginn vor einigen Wochen greifen aus Belarus heraus russische Soldaten Ziele in der Ukraine an und auch die belarussische Regierung verstärkte ihre militärische Präsenz in der Grenzregion. Seit Anfang März werden zudem immer mehr Männer zum Militärdienst verpflichtet. Allerdings gibt es jeden Tag eine wachsende Zahl an Kriegsdienstverweigerern.



Welche Auswege belarussische Männer suchen, um dem Krieg zu entgehen, und was ein Kriegseintritt von Belarus für den Ukraine-Krieg bedeuten würde, lesen Sie bei kreiszeitung.de.

Belarus begründet die erhöhte Truppenpräsenz an der Grenze zur Ukraine damit, dass die Einheiten gemeinsam mit den Grenzschutztruppen verhindern sollen, „nationalistische bewaffnete Formationen“ aus der Ukraine nach Belarus einmarschieren können. „Die Truppenbewegungen stehen in keiner Weise im Zusammenhang mit einer Vorbereitung und noch weniger mit einer Teilnahme belarussischer Soldaten an der Spezial-Operation auf dem Territorium der Ukraine“, hieß es seitens des belarussischen Vizeverteidigungsministers Viktor Gulewitsch. Ähnlich wie in Russland wird der Angriffskrieg in der Ukraine durch die Armee von Wladimir Putin nicht als solcher bezeichnet. Vielmehr wird von einer Spezial-Operation gesprochen. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.