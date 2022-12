„Haben nichts gelernt“: Experten sehen Putins Militär bei strategisch wichtiger Stadt versagen

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 30. November: ein ukrainischer Panzer bei Bachmut © Anatolii Stepanov/AFP

In einem Öl-Depot in Russland ist es zu einem Feuer gekommen. Das ISW analysiert die russische Taktik rund um Bachmut. News-Ticker zur militärischen Lage.

Update vom 1. Dezember, 9.11 Uhr: Das Stromnetz in der Stadt Cherson ist zusammengebrochen. Ursache seien die wiederholten russischen Angriffe. Das teilte der Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch laut dem Portal Kyiv Independent mit. Unabhängig verifizieren ließen sich diese Infos zunächst nicht.

US-Experten zu russischer Taktik: Putins Militär versagt bei strategisch wichtiger Stadt

Update vom 1. Dezember, 7.07 Uhr: Bachmut: Putins Truppen versuchen die Stadt zu erobern – seit Monaten. Das russische Militär hat offenbar nichts aus vorherigen Niederlagen gelernt, folgert das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) nun in seiner jüngsten Analyse.

Denn die Gefechte hätten vor allem „Abrieb“ der Kämpfer und des Equipments verursacht, während die Soldaten „eher unwichtige“ Stellungen hielten, und das sogar für Wochen oder Monate, schreiben die Militärexperten. Sie vergleichen die wenig erfolgreich russische Taktik beim Kampf um Bachmut mit den vorherigen Vormärschen auf die Städte Sjewjerodonezk oder Lyssytschansk. Ihr Fazit: „Das legt nahe, dass das russische Militär es nicht geschafft hat, Lehren aus verlustreichen Kämpfen zu ziehen.“

Bachmut versperrt den russischen Angreifern den Weg zu den Großstädten Kramatorsk und Slowjansk. Eingesetzt sind dort Separatisteneinheiten der Republik Donezk, die Söldnertruppe Wagner sowie reguläre russische Truppenteile.

Geheimdienst der Ukraine: Russland setzt auf „Raketenpause“

Update vom 30. November, 18.52 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg offenbar eine „Raketenpause“ eingelegt. Das berichtet das ukrainische Militär. Allerdings nutze Russland diese Unterbrechung zur Vorbereitung neuer massiver Angriffe, sagte am Mittwoch Vadim Skibizki, Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Zum einen überprüfe die russische Seite, welche Ziele anzugreifen seien, zum anderen werde die Wirkung bisheriger Angriffe ausgewertet.

Darüber hinaus würden neue Raketen auf einen Einsatz vorbereitet, sagte Skibizki weiter. „Das braucht Zeit.“ Da Russland einen Großteil seiner gefechtsbereiten Raketen aufgebraucht habe, würden nunmehr Projektile, die noch zu Sowjetzeiten gebaut wurden, aus den Arsenalen geholt und aufbereitet. Viele dieser alten Raketen hätten entweder ihre Ziele überhaupt nicht erreicht oder seien schon während des Anflugs explodiert.

Update vom 30. November, 14.30 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Hauptdirektorats für Geheimdienste (HUR) bereitet sich Russland auf neue Raketenangriffe im Krieg gegen die Ukraine vor. „Der Feind gibt seine Absicht, die Ukraine jeden Moment anzugreifen, nicht auf“, erklärte Wadjim Skibitskyj, ein Beamter des HUR, laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian. Aktuell lege das russische Militär neue Ziele fest, so Skibitskyj. Die aktuelle Situation im Ukraine-Krieg sei zwar „ruhig“, doch die ukrainische Geheimdienstbehörde werde im Falle eines Angriffs rechtzeitig warnen.

Ukraine-Krieg: Schoigu spricht von 300.000 Reservisten und Freiwilligen

Update vom 30. November, 12.29 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat sich aktuell zur Teilmobilmachung in seinem Land im Zuge des Ukraine-Kriegs geäußert. Die russische Armee hat nach seinen Worten in gut zwei Monaten etwa 300.000 Reservisten und Freiwillige militärisch für Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgebildet.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister Schoigu äußert sich zur Russlands Teilmobilmachung

Putin hatte die Teilmobilmachung am 23. September verkündet. Berichten zufolge werden aber viele Reservisten ohne Vorbereitung und mit mangelhafter Ausrüstung direkt an die Front im Ukraine-Krige geschickt. Dementsprechend gibt es viele Tote und Verletzte.

Schoigu ist in den letzten Wochen wieder präsenter in der Öffentlichkeit, nachdem er sich wegen der Kritik an Misserfolgen von Russlands Armee im Ukraine-Krieg länger kaum gezeigt hatte.

Ukraine-Krieg: Vergeltung für Angriff auf Frauenklinik – Militär löscht russische Einheit aus

Update vom 30. November, 11.31 Uhr: Das ukrainische Militär hat eine russische Einheit „ausgelöscht“, die zuvor eine Frauenklinik in Saporischschja beschossen hatte. Das sagte der Regionalgouverneur Oleksandr Starukh laut der Daily Mail bei einem Pressebriefing vom Montag (28. November).

Bei dem Angriff seien Starukhs Angaben zufolge auch ein zwei Tage alter Säugling sowie seine Mutter ums Leben gekommen. Nähere Angaben machte er dem britischen Boulevardblatt zufolge nicht. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Kiew verkündet neue Zahlen zu russischen Verlusten

Update vom 30. November, 11.11 Uhr: Seit Kriegsbeginn sollen gut 90.000 russischen Soldaten in den Gefechten umgekommen sein. Binnen 24 Stunden wurden nun 500 Russen getötet, teilte der ukrainische Generalstab jetzt außerdem auf Facebook mit. Unabhängig verifizieren ließen sich diese Infos zunächst nicht.

Ukraine-News: Brand in Öl-Depot in Russland: Einsatzkräfte melden Feuer unter Kontrolle

Update vom 30. November, 10.56 Uhr: Das Feuer in einem russischen Öllager ist nach Angaben der örtlichen Sicherheitskräfte „unter Kontrolle“. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitierte einen Pressesprecher mit den Worten, die Flammen seien „komplett“ gelöscht worden.

Ukraine-Krieg: Angriffe auf russische Stromversorgung

Erstmeldung vom 30. November: Briansk/Kiew - Zuerst meldete die russische Seite Attacken in Gebiet von Oblast Kursk im Ukraine-Krieg: Die Angriffe auf die russische Stromversorgung führten in der Nacht zum Mittwoch (30. November) zu vorübergehenden Ausfällen, hieß es. Die Region befindet sich nahe der ukrainischen Grenze. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht, jedoch folgte sogleich eine ähnliche Meldung aus einer weiteren russischen Grenzregion.

Ukraine-Krieg aktuell: Feuer in russischem Öllager: Staatsagentur spricht von 4000-Quadratmeter-Brand

In einem russischen Öllager im Gebiet von Suraschski (Region Briansk) ist ein Feuer ausgebrochen, gab Gouverneur Alexander Bogomas im Internet bekannt. Rettungskräfte und Feuerwehr seien vor Ort. Zur Ursache des Brandes machte er keine Angaben. Berichte über Opfer gebe es nicht.

Nach Angaben des Gouverneurs war ein Gebiet von 1800 Quadratmetern von dem Brand betroffen. Über 80 Menschen waren demnach an der Löschung des Feuers beteiligt. Später berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass, dass sich das Feuer inzwischen auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern ausgebreitet habe.

Krieg gegen die Ukraine: Öllager in Russland in Brand – Fotos sollen das Ausmaß zeigen

Im Netz kursierten Aufnahmen zu den aktuellen Meldungen, etwa von der Daily Mail. Das britische Boulevardblatt betonte dabei, dass - nicht namentlich genannte - Beobachter dahinter gezielte Angriffe auf Versorgungsanlagen für das Militär unter Kremlchef Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine vermuten.

Vorwürfe im Ukraine-Krieg: Moskau beschuldigte Kiew wegen Brand in Belgorod

Im Oktober hatte Russland mitgeteilt, dass ein Öllager in Belgorod an der Grenze zur Ukraine nach einem Bombardement durch die ukrainischen Streitkräfte gebrannt habe. Zuvor hatte Russland bereits zunehmenden Artillerie- und Raketenbeschuss in dem Gebiet an der Grenze zur Ukraine beklagt. (AFP/frs)