„Verwirrung“ um Russlands Teilmobilmachung - Experten sehen Riss zwischen Putin und Schoigu

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 15. August: Wladimir Putin (l.) und Sergej Schoigu in Moskau © Sergei Bobylev/Imago

Die Einberufung in Russland läuft laut einer Analyse nicht so ab, wie es offiziell vorgesehen ist. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Teilmobilmachung durch Putin : Insider berichtet von Widerstand in Verteidigungsministerium

durch : Insider berichtet von Widerstand in Verteidigungsministerium Proteste in Russland : Selenskyj fordert Moskau zum Aufgeben auf

in : Selenskyj fordert Moskau zum Aufgeben auf Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Kiew/Washington - Wer soll jetzt für Russland in den Ukraine-Krieg? Ein fehlender Punkt im Dekret sorgte in der Frage für Verwirrung. Insgesamt 300.000 Männer will Moskau laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu einziehen - das könnte dem Plan von Kremlchef Wladimir Putin widersprechen, so das Institute for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Update vom 25. September.

Teilmobilmachung durch Putin: Insider berichtet von Widerstand in Verteidigungsministerium

Mitarbeiter des russischen Verteidigungsministeriums sollen Militärs dafür gerügt haben, „exzessiv“ Einberufungen verschickt zu haben, ohne auf Ausnahmen etwa nach Alter oder Einschränkungen zu achten. Das berichtet das ISW unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Insider. Laut dem ISW-Bericht sind die Föderationskreise für die Durchführung der Einberufung zuständig, während das Verteidigungsministerium die Kontingente und Fristen setzt. Doch hier herrsche nun „Verwirrung, Desorganisation sowie Verletzungen der Vorgaben.“

„Das deutet auf einen möglichen Riss zwischen Schoigu und Putin hin“, so die Einschätzung der Militärexperten vom ISW. Das ISW ist ein Thinktank mit Sitz in Washington.

Proteste in Russland: Selenskyj fordert Moskau zum Aufgeben auf

Nach neuen Protesten gegen russische Teilmobilmachung hat unterdessen Wolodymyr Selenskyj Moskaus Kämpfer zum Aufgeben aufgefordert. Es sei besser, die Einberufung zum Dienst abzulehnen, als auf fremder Erde als Kriegsverbrecher zu sterben, sagte der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft - in russischer Sprache. Zugleich bot er an, dass sich russische Soldaten freiwillig in Kriegsgefangenschaft begeben könnten. Dort würden sie zivilisiert behandelt.

Bei vielen Russen hat die Teilmobilmachung für den russischen Überfall auf die Ukraine Panik ausgelöst, viele versuchen das Land zu verlassen. Bei Protesten in Dutzenden Städten in Russland wurden seit Mittwoch (21. September) mehr als 2000 Menschen festgenommen. (frs mit Material von AFP und dpa)