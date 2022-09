Russlands Rekrutierung immer wilder – Putin umgeht wohl sogar die Militärführung

Kämpfen Gefängnisinsassen für Russland?

Im Ukraine-Krieg stützt Russland sich trotz jüngster Niederlagen auf unerfahrene Truppen, so eine Einschätzung aus den USA. Dahinter könnte Putin stecken.

Washington DC (USA) - Welche Taktik verfolgt Wladimir Putin nach den jüngsten militärischen Erfolgen der Ukraine? Der britische Geheimdienst hatte erst am Wochenende Berichte zum Ukraine-Krieg veröffentlicht, wonach Russland sich auf eine Zermürbungstaktik einstelle.

Am Montagmorgen (19. September) veröffentlicht das Institute for the Study of War (ISW) aus den USA detaillierte Einschätzungen zu den Rekrutierungsmaßnahmen Russlands. Es stützt sich dabei unter anderem auf russische Militärblogger als Quellen.

ISW (USA): Putin übergeht die Militärführung und entscheidet selbst

In seiner Einschätzung geht das ISW davon aus, dass der russische Präsident Putin immer öfter die militärischen Entscheidungswege übergeht und selbst neue Strategien anweist. Putins schlechtes Verhältnis zur Militärführung sei einer der Gründe dafür, dass immer mehr freiwillige und schlecht ausgebildete Soldaten rekrutiert würden, anstelle auf gut ausgebildete Soldaten zu setzen.

Einigen Quellen zufolge kämen auch Gefängnisinsassen, Sicherheitskräfte und Männer aus den derzeit eroberten Gebieten in Donezk und Luhansk in den Kriegsdienst, wie man aus Kritik von ehemaligen Armeeoffizieren ablesen könne. Dies alles würde zu weiterer Verwirrung und unkoordinierten Einsätzen führen: Die aus der Ukraine rekrutierten Männer hätten keinen Kampfeswillen, der Einsatz von Gefängnisinsassen mache zudem besonders die Anwendung von Gewalt, insbesondere gegen Frauen, wahrscheinlicher.

Putin will seit der Niederlage in Charkiw mehr selbst entscheiden - möglicher Sieg in Region Cherson für die Ukraine

Dass Putin die Militärführung umgehe, sei schon seit dem Sommer der Fall, und durch die Niederlage in der Region Charkiw noch verstärkt worden. Und obwohl die ukrainischen Truppen in der Region Cherson, auf die sich ukrainische Vorstöße aktuell zu konzentrieren scheinen, besser ausgebildet und ausgestattet seien, erlebe Russland auch hier große Verluste.

Auch hier sieht das Papier einen möglichen Sieg der Ukraine voraus, da es dem ukrainischen Militär gelungen sei, wichtige Versorgungswege abzuschneiden. „Die Ukraine wird möglicherweise weiterhin nur langsam Fortschritte machen, wenn die russischen Truppen ihre gute Organisation bewahren können. Es könnte sich aber auch erheblich beschleunigen, wenn die russischen Streitkräfte auseinanderbrechen“, so die Einschätzung des ISW. (kat)