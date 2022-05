Ukraine-News: Putin an Krebs erkrankt? Wem die Gerüchte nützen

Hat er Krebs? Um Russlands Präsident Wladimir Putin ranken sich viele Gerüchte. © Alexander Nemenov/dpa

Die Gerüchte verstummen nicht: Russlands Präsident Wladimir Putin soll Krebs haben. Gut möglich, dass die Spekulationen um die Krankheit bewusst gestreut werden.

Moskau – Die Gerüchteküche brodelt weiter: Die Spekulationen um eine mögliche Krebs-Krankheit von Wladimir Putin haben neue Nahrung erhalten. Entfacht wurde die neue Debatte durch einen aufgetauchten Tonband-Mitschnitt. Darin äußert ein Oligarch den Verdacht, dass Putin sehr „krank“ sei und an „schwerem Blutkrebs“ leide, berichtet das Nachrichtenportal von „News Line Magazin“. „Wir alle hoffen, dass er daran stirbt“, hieß es weiter.



Hat Putin wirklich Krebs? Und wem nützen die Gerüchte um seine Krankheit – das verrät kreiszeitung.de in einem ausführlichen Bericht



Derartige Gerüchte hatte es zuletzt häufig gegeben. Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wurde dem Präsidenten Wladimir Putin bereits Demenz, Parkinson und eben Krebs diagnostiziert ~ allerdings vor allem von Experten aus der Ferne. Der Wahrheitsgehalt ließ sich niemals überprüfen. Auffällig ist nur, dass der Kreml die Gerüchte auch nicht vollständig dementiert. Was steckt dahinter? Und wem nützt das? Auch dazu gibt es bereits eine Theorie. Über die Hintergründe berichtet kreiszeitung.de in einem ausführlichen Bericht.