„Wir müssen sie brechen“, sagt Selenskyj über Russen – und spricht über Verluste

Von: Florian Naumann

Russland hat ein Kriegsziel erreicht: Die Einnahme Luhansks. Doch die Separatisten fordern im TV mehr. Indes sterben Menschen in Mariupol wegen fehlender Medikamente. News-Ticker.

Update vom 5. Juli, 6.39 Uhr: In der Nacht zum Dienstag wurde in fast der gesamten Ukraine erneut Luftalarm ausgelöst. Aus dem nordöstlichen Gebiet Sumy wurde Beschuss mit Raketen und Granaten gemeldet, der mehrere Menschen verletzt habe.

Ukraine-Krieg: Kämpfe in Donezk gehen weiter

Während Russland das ukrainische Gebiet Luhansk unter seine Kontrolle gebracht hat, wird in der benachbarten Region Donezk weitergekämpft. An der Grenze zur Region Luhansk seien bei Bilohoriwka und Werchnjokamjanske erfolgreich russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montagabend bei Facebook mit. Umkämpft sei ebenso das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk westlich des bereits von prorussischen Separatisten eroberten Switlodarsk.

Selenskyjs Berater Olexij Arestowytsch zeigte sich zuversichtlich, dass ukrainische Truppen nach der Aufgabe von Lyssytschansk die Verteidigungslinien an anderen Frontabschnitten stabilisieren können. Insgesamt könne man jedoch sagen, dass Russlands Militär das Gebiet Luhansk erobert habe, räumte er bei Youtube ein.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj will Gebiete im Russland-Ukraine-Krieg zurückerobern. © Michael Buholzer / dpa

Selenskyj: „Wir müssen sie brechen“

Selenskyj äußerte sich nur kurz zum Verlauf der Kampfhandlungen im Osten des Landes, wo ukrainische Truppen am Wochenende die Stadt Lyssytschansk aufgeben mussten. Die russischen Streitkräfte haben damit das Gebiet Luhansk größtenteils unter ihre Kontrolle gebracht – was als eines ihrer zentralen Kriegsziele galt. Die ukrainischen Streitkräfte fügten dem russischen Militär jeden Tag Verluste bei, sagte Selenskyj. „Wir müssen sie brechen.“ Das werde zwar Zeit und „übermenschliche Anstrengungen“ erfordern, es gebe aber keine Alternative, um die Zukunft der Ukraine zu sichern. Selenskyj zeigte sich überzeugt, dass besetzte Gebiete zurückerobert würden.

Ukraine-Krieg: Keine Medikamente, kaum Wasser und Nahrung – Lage in Stadt Mariupol kritisch

Update vom 4. Juli, 21.46 Uhr: Die Menschen im Ukraine-Krieg leiden nicht nur unter direktem Beschuss, sondern auch unter den indirekten Folgen des Krieges. In der von russischen Truppen besetzten Stadt Mariupol sterben Bewohner offenbar aufgrund des Fehlens von Medikamenten. In der Stadt mangele es an Medikamenten für Krebspatienten, Menschen mit Diabetes, Tuberkulose und Schilddrüsenproblemen, teilte der Bürgermeister Vadym Boychenko am Montag auf Telegram mit. Auch der Zugang zu ausreichend Nahrung und Trinkwasser sei eingeschränkt. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Gebiet meldet Gewinne und Verlust im Donezker Gebiet

Update vom 4. Juli, 19.47 Uhr: Am Wochenende zog sich die ukrainische Armee endgültig aus Lyssytschansk zurück, damit steht das gesamte Gebiet Luhansk nun unter russischer Kontrolle. Der ukrainische Generalstab berichtete am Montagabend auf Facebook von einer Verschiebung der Kämpfe ins benachbarte Donezker Gebiet und meldete von dort Gewinne und Verluste.

An der Grenze der beiden Regionen seien bei Bilohoriwka und Werchnjokamjanske erfolgreich russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der Generalstab demnach mit. Umkämpft sei das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk westlich des bereits von prorussischen Separatisten eroberten Switlodarsk.

Gebietsgewinne hätten die russischen Truppen hingegen nördlich von Slowjansk bei Masaniwka erzielt. Darüber hinaus seien ukrainische Positionen an weiten Teilen der Front mit Artillerie, Raketenwerfern und Mörsern und von der russischen Luftwaffe beschossen worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Ukraine-Krieg: Moskau will Platz vor britischer Botschaft umbenennen

Update vom 4. Juli, 17.24 Uhr: Provokation in Russlands Hauptstadt: Moskau will einen Platz vor der britischen Botschaft nach dem gerade eroberten Gebiet Luhansk umbenennen. In einer Online-Umfrage hätten sich die Moskauer mehrheitlich für diesen Standort ausgesprochen, um ihn der „Volksrepublik Luhansk“ zu widmen, teilte die Stadtverwaltung mit. Zur Auswahl standen demnach auch Orte unweit des deutschen Konsulats sowie ein Bereich unweit der Botschaften Litauens und Belgiens. Schon Ende Juni hatte die Stadt Moskau den Platz vor der US-Botschaft in „Platz der Donezker Volksrepublik“ umbenannt.

Putin will Truppen „ausruhen“ lassen – doch Separatistenchef fordert schon mehr

Erstmeldung vom 4. Juli 2022: Luhansk/München – Der russischen Invasion in die Ukraine waren unter anderem plakative Forderungen aus den Separatistengebieten in Luhansk und Donezk vorausgegangen. Nun kommen aus Luhansk neuerliche Rufe nach aggressivem Vorgehen; pikanterweise unter Bezugnahme auf westliche Waffenlieferungen. Sie könnten Vorbote weiterer Angriffe sein – wobei Wladimir Putin am Montag die offensive Rhetorik eher seinen Untergebenen überließ.

Erst am Wochenende hatte Moskau den Fall Lyssytschansks, der letzten bislang ukrainisch kontrollierten Stadt im Gebiet Luhansk gemeldet. Damit hat der Kreml eines seiner wichtigsten Kriegsziele erreicht. Doch für Leonid Pasechnik, Anführer der selbsternannten Volksrepublik Luhansk, ist das nicht genug: Er will die ukrainischen Truppen weiter zurückgedrängt sehen. Pasechnik forderte im russischen Fernsehen einen weiteren Sicherheitspuffer und erinnerte den Kreml an das Ziel der „Entnazifizierung und Entmilitarisierung der gesamten Ukraine“, wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete.

Ukraine-Krieg: Separatisten fordern weitere Eroberungen von Putin - „Erreichen leider unser Gebiet“

„Das Territorium der Republik wurde befreit. Leider wurde die Sicherheit der Bewohner der Republik auf unserem Territorium nicht vollständig gewährleistet“, sagte Pasechnik dem Bericht zufolge im TV-Sender Perwy kanal. Der Separatistenchef argumentierte dabei mit Mehrfachraketenwerfern, die der Westen an die Ukraine geliefert habe: „Sie erreichen leider unser Gebiet“, sagte Pasechnik. Er fügte hinzu: „Wir müssen den Feind zumindest in ein Gebiet drängen, das für uns sicher ist.“

Kremlchef Wladimir Putin hatte im Februar die beiden sogenannten Volksrepubliken offiziell anerkannt – und zunächst den Befehl zum Einmarsch in die Gebiete gegeben, offiziell um den „Frieden zu sichern“. Wenig später schrieb sich Moskau in einem im Westen stark kritisierten Narrativ „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine auf die Fahne. „Niemand hat diese Aufgabe abgesagt“, erklärte Pasechnik nun. Die Äußerung im wichtigen Medium kann als Kampfansage an Kiew gelesen werden. Sie stärkt aber auch den Erfolgsdruck auf den Kreml.

Putin äußert sich zum Ukraine-Krieg: Soldaten sollen „ausruhen“ - Minister kündigt weitere Kämpfe an

Doch ohnehin kündigte auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag (4. Juli) eine fortgesetzte Offensive an. „Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzen die militärische Spezial-Operation fort“, sagte er bei einem Treffen mit Putin – in Russland wird nach wie vor von einer „Spezial-Operation“ statt von einem Krieg gesprochen. Putin selbst erklärte indes, russische Soldaten, die an der Eroberung von Luhansk beteiligt gewesen sind, sollten sich nun erst einmal „ausruhen“, um Kräfte für weitere Kämpfe zu sammeln. Andere Einheiten wiederum sollten ihre „Aufgaben“ weiter erfüllen, sagte Putin zu Schoigu - in der Hoffnung, dass „in ihren Richtungen alles so ablaufen wird wie in Luhansk“. Der Kremlchef zeichnete zudem zwei Generäle mit dem Orden „Held Russlands“ aus.

In Lyssytschansk sind nach ukrainischen Angaben von einstmals mehr als 100.000 Einwohnern nur noch wenige Tausend übrig geblieben. Der Militärgouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, nannte am Montag im ukrainischen Fernsehen eine Größenordnung von etwa 10.000. In der Nachbarstadt Sjewjerodonezk, die sich ebenfalls unter russischer Kontrolle befindet, seien nur noch etwa 8000 Menschen verblieben. Auch dort lebten vor Beginn des Krieg mehr als 100.000. Beobachter äußerten zuletzt immer wieder die Sorge, Russland wolle die Gebiete durch brutale Angriffe entvölkern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Lyssytschansk alledings noch nicht als verloren an. „Wenn das Kommando unserer Armee Menschen von bestimmten Punkten der Front abzieht, wo der Feind den größten Feuervorteil hat - insbesondere Lyssytschansk -, bedeutet das nur eins: Dass wir dank unserer Taktik, dank der verstärkten Versorgung mit modernen Waffen, zurückkommen werden“, sagte er noch am Sonntag in einer Videobotschaft. Die Ukraine feierte am Montag auch einen symbolischen Triumph: Auf der Schlangeninsel vor der Schwarzmeerküste hissten Truppen nach dem Abzug russischer Soldaten die ukrainische Flagge. (fn)