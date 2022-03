Video zeigt den Moment: Bizarre Putin-Inszenierung bricht im Staats-TV unerwartet ab

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Eine TV-Übertragung einer Stadionrede Wladimir Putins mitten im Ukraine-Krieg bricht plötzlich ab. Im Netz vermutet man andere Gründe als einen technischen Fehler.

Update vom 18. März, 17.27 Uhr: Über das abrupte Abbrechen von Putins Rede im russischen Staats-TV gibt es auch in Russland Spekulationen. In sozialen Netzwerken schreiben viele Menschen, dass sie zutiefst erschrocken seien. In manchen Reaktionen zeigten sich auch Sorgen um die Gesundheit des 69-jährigen Kreml-Chefs. Andere Reaktionen fallen scherzhaft aus. „Der beste Witz: Die Sendung wurde abrupt unterbrochen, weil Putin versehentlich das Wort ‚kämpfen‘ gesagt hat!“, schreibt die Sprecherin des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny, Kira Jarmysch, auf Twitter.

Dpa-Korrespondenten vermuten, dass der als ängstlich geltende Putin eine schusssichere Weste unter seiner Daunenjacke trug. Unklar sei auch, ob die Übertragung und auch der anschließende Auftritt des Kreml-Chefs so schnell geendet habe, weil es eine Gefahrenlage gab.

„Es geht darum, die Menschen von diesem Leid, von diesem Völkermord zu befreien. Das ist der Hauptgrund, der Beweggrund und der Zweck der militärischen Operation, die wir im Donbass und in der Ukraine eingeleitet haben“, sagt Putin. Und er zitiert Worte aus der Heiligen Schrift: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn man sein Leben für seine Freunde gibt.“ So „heldenhaft“ verlaufe der Kampf. „Es ist lange her, dass wir eine solche Einigkeit hatten.“

In kremlnahen Telegram-Kanäle seien Vermutungen zu lesen, dass beim Staatsfernsehen für diese Panne sicher Köpfe rollen. Erst am Montag hatte die TV-Mitarbeiterin Marina Owssjannikowa mit einem Plakat in den Hauptnachrichten gegen Putins Krieg in der Ukraine protestiert. Damit ist das Abbrechen der TV-Rede Putins bereits die zweite Panne beim russischen Staatsfernsehen innerhalb einer Woche.

Putins Rede im TV bricht ab: Moskauer Luzhniki-Stadion gefüllt mit Fahnenschwenkern

Erstmeldung vom 18.März, 16.24 Uhr: Moskau - Das Moskauer Luzhniki-Stadion, gefüllt mit Menschen, die die Russland*-Fahne schwenken, zu hören sind Sprechchöre für Präsident Putin* und patriotische Popmusik: Am Freitag feierte der Kreml auf diese Weise den achten Jahrestag der Krim-Annexion, mitten im blutig eskalierten Ukraine-Konflikt. Nur 1200 Kilometer entfernt sind seit Tagen hunderttausende Einwohner Mariupols eingeschlossen, in den Verhandlungen blieb Putin am Freitag kühl.

Mitten in Putins Ansprache zum Ukraine-Krieg* bricht dann das TV-Signal plötzlich ab. Stattdessen zeigt das Staats-TV aufgezeichnete Bilder von Reden und Konzertauftritten. „Völlig unerklärlich. Das Programm der Krim-Party geht weiter, Putin bleibt auf rätselhafte Weise verschwunden“, schreibt die ARD-Moskau-Korrespondentin Ina Ruck auf Twitter. „Seine Rede wurde nach 3 Min abrupt unterbrochen, umgeschnitten auf Schlagersänger. Programm geht weiter ohne Putin. Nur noch 1 Kanal überträgt (vorher alle).“

Ukraine-Krieg: Putins Rede im Stadion - Verlassen die Menschen vor seiner Rede das Stadion?

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht im Luzhniki-Stadion in Moskau. © Alexander Vilf/SNA/Imago

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

„Technische Probleme“ waren der Grund für die plötzliche Unterbrechung von Putins Rede, so der Kreml später. „Es hat eine Panne auf einem Server gegeben“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax. Wenig später wurde die Rede in voller Länge im TV-Kanal Rossija 24 gezeigt. Wie es zu der mutmaßlichen Panne kommen konnte, war zunächst unklar.

Ein Video zeigt, wie die Rede abrupt abbricht:

Ein Bild-Reporter will beobachtet haben, dass schon vor dem Beginn von Putins Rede die Menschen in Scharen das Stadion verließen. Als er nach dem Grund fragte, habe er folgende Antwort bekommen: „Wir haben uns registriert, jetzt können wir nach Hause.“ Vielleicht gab es für Mitglieder der Putin-Partei „Einiges Russland“ eine Art Anwesenheitspflicht, vermutet er.

Ukraine-Krieg: Spekulationen auf Twitter - Was steckte hinter der abgebrochenen TV-Übertragung?

Im Netz zirkulieren weitere Spekulationen, was hinter der abgebrochenen Rede von Wladimir Putin stecken könnte. „Da dürfte irgendetwas Außerplanmäßiges passiert sein“, vermutet der österreichische TV-Journalist Peter Fritz auf Twitter.

Eugen, nach eigenen Angaben Deutscher mit ukrainischen Wurzeln, scherzt hämisch: „Putin sagt im Fernsehen das Wort ‚Krieg‘ und wird ausgeblendet. Opfer seiner eigenen Zensur. Ich feier es.“ Ein anderer Nutzer vermutet die weltweiter Hackergruppe „Anonymous“ hinter dem Abbruch der TV-Übertragung und schreibt einfach: „Danke, Anonymous“.

Doch auch mit den Inhalten der Rede und dem Verhalten der Zuschauer setzen sich die Twitter-Mitglieder auseinander. So wird diskutiert, ob man nach diesem Auftritt und dem Jubel noch von „Putins Ukraine-Krieg“ sprechen könne, oder die Kriegsbegeisterung des russischen Volkes unterschätzt werde. „Gerade das Video gesehen. Skurrile Progandashow von Putin, Z-Symbole*, alle schwenken Fahnen, Rossiya-Rufe, martialische Worte - Das weckt bei mir dunkelste Erinnerungen…“, schreibt User Sebastian Plothe. (dpa/kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.