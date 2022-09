Putin-Vertrauter Medwedew poltert erneut: „Russland hat das Recht, Atomwaffen einzusetzen“

Von: Stephanie Munk

Russland habe das Recht, im Ukraine-Krieg Atomwaffen einzusetzen, schreibt der Putin-Vertraute Medwedew auf Telegram. Es folgen bizarre Beschimpfungen.

Moskau - Atomwaffen-Drohungen aus Russland gegenüber dem Westen sind mit dem Ukraine-Krieg schon fast zur schrecklichen Gewohnheit geworden. Zuletzt drohte Russlands Präsident Wladimir Putin damit in einer TV-Ansprache, als er gleichzeitig die Teilmobilmachung seiner Streitkräfte anordnete. „Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff“, sagte er.

Russlands Ex-Präsident Dimitri Medwedew legt jetzt noch einen drauf. Der 57-Jährige, der heute Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats ist, gilt als erklärter Westen-Hasser. Er schockierte in den vergangenen Monaten wiederholt mit drastischen Drohungen gegen die Ukraine und ihre Verbündeten.

Ukraine-News: Putin-Vertrauter Medwedew betont Recht auf Atomwaffen - unter zwei Bedingungen

So auch jetzt: Auf Telegram ließ Medwedew eine Hasstirade mit wüsten Beschimpfungen los, die offensichtlich Angst verbreiten soll. „Ich muss Sie noch einmal daran erinnern - für die Gehörlosen, die nur sich selbst hören. Russland hat das Recht, bei Bedarf Atomwaffen einzusetzen“, hob er hervor. Und zwar dann, „wenn wir oder unsere Verbündeten mit dieser Art von Waffe angegriffen werden“. Oder: „Wenn Aggression mit konventionellen Waffen die Existenz unseres Staates bedroht.“

Zweiteres könnte auf die geplante Annexion von vier ukrainischen Gebieten an Russland anspielen. Russland startete entsprechende Scheinreferenden, die eine Einverleibung der ostukrainischen Regionen rechtfertigen sollen. Sollte die Ukraine danach diese Gebiete angreifen, um sie zurückzuerobern, könnte Russland dies als Angriff auf russisches Territorium werten.

Nach der Logik Medwedews in seiner jüngsten Telegram-Nachricht wäre ein Atomwaffen-Einsatz dann gerechtfertigt. Und zwar „ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, ohne lange Beratungen“, ergänzte er auf Telegram. Zudem betonte er: „Es ist definitiv kein Bluff.“ Er reagiert damit offenbar auch auf US-Warnungen vor dem Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine. Dieser werde „katastrophale Folgen“ haben, ließ die US-Regierung den Kreml unlängst wissen.

Ukraine-News: Medwedew droht mit Atomwaffen - und erwartet keine Folgen für Russland

Konsequenzen der Nato erwartet Medwedew bei einem russischen Atomwaffen-Einsatz in der Ukraine aber offenbar nicht: „Ich glaube, dass die Nato selbst in dieser Situation nicht direkt in den Konflikt eingreifen wird“, unterstrich er. „Denn die Sicherheit Washingtons, Londons und Brüssels ist der Nordatlantischen Allianz viel wichtiger als das Schicksal der untergehenden Ukraine, die niemand braucht.“

Medwedew griff in seinem Telegram-Beitrag erneut zu obszönen Beleidigungen: Mit Begriffen wie „Freiheit“ und „Demokratie“ produzierten die Feinde Russlands „verbalen Durchfall“, so der Putin-Vertraute. Er wütete über „Fontänen von Durchfall-Demagogie“, mit der die westliche Welt ihr Recht auf Weltherrschaft verteidigen wolle.

Ukraine-News: Putin-Vertrauter Medwedew wirft Ukraine Atomwaffen-Pläne vor

Außerdem ging der russische Politiker in seiner Botschaft auf angebliche Atomwaffenproduktion in der Ukraine ein. Russland werde alles tun, „um das Auftauchen von Atomwaffen bei unseren feindlichen Nachbarn zu verhindern. Zum Beispiel in der Nazi-Ukraine, die heute direkt von NATO-Staaten kontrolliert wird.“

Kreml-Chef Putin hatte der Ukraine schon wenige Tage, bevor er den Angriffskrieg gegen das Nachbarland startete, in einer Fernsehansprache Atomwaffen-Ambitionen vorgeworfen und nutzte dies auch unter anderem als Begründung für seinen Angriffskrieg. (smu)