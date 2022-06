UN-Eklat um Putin-Gesandten: Nach Diebstahlvorwürfen verlässt er den Raum - EU-Ratschef ruft ihm hinterher

Wassili Nebensja (l), UN-Botschafter von Russland, gestikuliert in Richtung von Journalisten. (Archiv) © Mary Altaffer/dpa

Die Briten liefern der Ukraine nun Mehrfachraketenwerfer. Im UN-Sicherheitsrat gab es einen Eklat um den Russland-Gesandten. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: UN-Sicherheitsrat: Ein Russland-Vertreter verlässt eine Rede.

UN-Sicherheitsrat: Ein Russland-Vertreter verlässt eine Rede. Wolodymyr Selenskyj alarmiert wegen Blockade von Getreide-Exporten.

Raketensystem M270 : Großbritannien versorgt die Ukraine jetzt mit Mehrfachraketenwerfern.

: Großbritannien versorgt die Ukraine jetzt mit Mehrfachraketenwerfern. Dieser News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 6. Juni, 20.17 Uhr: Während einer Rede von EU-Ratschef Charles Michel hat Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja den UN-Sicherheitsrat verlassen. Michel hatte den russischen Vertreter bei dem Treffen des Rates zum Krieg in der Ukraine am Montag in New York zuvor direkt adressiert und dem Kreml unter anderem den Diebstahl von Getreide aus der Ukraine vorgeworfen.

Daraufhin verließ Nebensja, der zuvor schon eine Rede gehalten und auch von Vertretern anderer Länder gegen Russland vorgebrachte Vorwürfe zum wiederholten Mal zurückgewiesen hatte, den Rat. „Sie können den Raum verlassen, lieber Herr Botschafter, vielleicht ist es einfacher, der Wahrheit nicht zuzuhören“, kommentierte Michel.

Ukraine-News: Selenskyj warnt Zuspitzung der Getreide-Krise

Update vom 6. Juni, 19.54 Uhr: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat auch die Getreide-Preise in die Höhe getrieben. Russland und die Ukraine zusammen decken normalerweise 30 Prozent des weltweiten Weizenexports ab.

Wolodymyr Selenskyj warnt nun vor einer Zuspitzung. Die blockierte Menge des für den Export bestimmten Getreides aus der Ukraine könnte sich bis „zum Herbst“ auf 75 Millionen Tonnen verdreifachen, sagte der ukrainische Präsident. „Wir brauchen Seekorridore und diskutieren darüber mit der Türkei und dem Vereinigten Königreich“ sowie den Vereinten Nationen, so Selenskyj.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche versichert, es gebe „keine Probleme, Getreide aus der Ukraine zu exportieren“. Die Ukraine hingegen beschuldigt Russland, ihre Häfen zu blockieren, und lehnt die von Moskau vorgeschlagenen Optionen für den Export ab.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: London will Kiew Leopard-Panzer liefern

Erstmeldung: London/Kiew - Waffen des Westens zögen den Ukraine-Konflikt nur in die Länge, drohte jüngst Kremlchef Wladimir Putin. Großbritannien unter Premier Boris Johnson will der Ukraine nun gegen den russischen Aggressor helfen, und zwar indem es Langstrecken-Raketensysteme an das Land liefert - damit die Ukraine den Krieg gegen Russland „gewinnen“ könne, so der britische Verteidigungsminister Ben Wallace.

Die britische Regierung gab an, mehrere Raketensysteme des Typs M270 mit bis zu 80 Kilometer Reichweite in das Land zu schicken, nach BBC-Informationen sollen es zunächst drei sein. „So wie Russlands Taktik sich verändert, so muss sich auch unsere Unterstützung verändern“, so Wallace in einem Statement.

Die geplante Lieferung bedeute „einen deutlichen Schub für die Fähigkeiten der ukrainischen Armee“. Sie sollte den Schutz der Ukrainer verbessern „gegen den brutalen Einsatz von Langstrecken-Artillerie, die Putins Truppen wahllos eingesetzt haben, um Städte platt zu machen“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Putin droht im Falle von Waffenlieferungen

Die hochpräzisen Waffen würden es der Ukraine ermöglichen, sich besser gegen die brutalen Angriffe Russlands zu wehren, die mit ihrer Langstreckenartillerie Städte dem Erdboden gleichmachten. Ukrainische Truppen sollen demnach in Großbritannien an den Waffen ausgebildet werden. Die Lieferung sei eng mit den USA abgestimmt, die kürzlich bereits die Lieferung von Waffen mit hoher Reichweite angekündigt hatten. Putin hatte gedroht, in diesem Fall weitere Ziele in der Ukraine anzugreifen.

Die britische Regierung hat der Ukraine bislang 750 Millionen Pfund (874 Millionen Euro) an militärischer Unterstützung zugesagt. Die Hilfen umfassen unter anderem die Lieferung von Luftabwehrsystemen, tausenden Anti-Panzer-Raketen und hunderten gepanzerten Fahrzeugen. (AFP/dpa/frs)