Russen haben zunehmend Probleme im Süden – neue Schwachstelle nach Ukraine-Angriff

Von: Bettina Menzel, Stephanie Munk, Andreas Schmid

Die Ukraine wehrt sich mit aller Kraft gegen den Feldzug Russlands - bei Cherson offenbar teilweise mit Erfolg. Die Ukraine beschuldigt Russland schwer. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 4. Augut, 9.09 Uhr: Die Gegenoffensive im Süden der Ukraine bereitet den Besatzern zunehmend Probleme - so schätzt der britische Geheimdienst die Lage in der Region Cherson sein. Ein ukrainischer Angriff auf einen russischen Munitionszug habe vorübergehend eine Nachschubroute von der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen.

Zwar könnten die Besatzer diese Route innerhalb einiger Tage reparieren, allerdings werde sie eine Schwachstelle bleiben, hieß es in einem Update vom 3. August. Auch die durch ukrainische Raketen beschädigte Antoniwka-Brücke erschwere es Moskau, seine Truppen westlich des Flusses Dnipro zu versorgen.

Aufnahme vom 3. August: Ein Wasserkraftwerk in der Nähe des Fluss Dnipro © RIA Novosti/Imago

Ukraine-News: Russisches Militär soll laut Kiew Gefangene gefoltert haben

Update vom 4. August, 7.45 Uhr: Am 29. Juli wurde in Olenivka ein Gefängnis mit ukrainischen Kriegsgefangenen angegriffen, 53 starben, viele weitere wurden verletzt, darunter auch Gefangene aus dem Asow-Regiment. Russland hatte die Ukraine beschuldigt, den Angriff selbst verübt zu haben. In einem Bericht des ukrainischen Verteidigungsministeriums heißt es nun, das russische Militär habe die Gefangenen gefoltert und das Gefängnis angegriffen, um Spuren zu verwischen, berichtet Kyivindependent. Russland habe nicht vorgehabt, Gefangene auszutauschen, heißt es. Die Aussagen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

US-Geheimdienstbeamte bestätigten gegenüber APnews, dass Russland versuche, falsche Beweise einzuschleusen. Russland könne gezielt HIMARS-Systeme anbringen, die die Ukraine von den USA geliefert bekommen haben, um falsche Spuren zu legen, so ein Geheimdienstmitarbeiter gegenüber APnews. Die UN plant indes eine Untersuchungsaktion, um die Vorfälle im Olenivka-Gefängnis aufzuklären.

Ukraine-News: Dutzende Angriffe im Osten der Ukraine

Update vom 3. August, 22.25 Uhr: In der Region Donezk gibt es weitere schwere Kämpfe. Im Osten und Süden der Nachbarstädte Bachmut und Soledar seien an acht Abschnitten russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch bei Facebook mit. Auch bei der von ukrainischen Einheiten gehaltenen Industriestadt Awdijiwka habe es an fünf Abschnitten im Norden, Osten und Süden Angriffsversuche der russischen Truppen gegeben. Wie das ukrainische Militär verkündet, wurden auch diese Angriffe zurückgeschlagen. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Entlang der gesamten Front seien in den Gebieten Charkiw, Donezk, Saporischschja, Cherson und Mykolajiw wieder ukrainische Positionen in Dutzenden Orten durch die russische Artillerie beschossen worden. Im südukrainischen Gebiet Cherson sei zudem ein weiterer russischer Bodenangriff gescheitert, heißt es im Lagebericht. Darüber hinaus ist von massiven russischen Luftangriffen die Rede. So sollen Stellungen der ukrainischen Armee bei zehn verschiedenen Ortschaften bombardiert worden sein.

Ukraine-News: Russische Streikräfte nehmen Selenskyjs Heimatstadt ins Visier

Update vom 3. August, 17.50 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben es in der Südukraine offenbar auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgesehen. Wie das ukrainische Militärkommando mitteilte, bereitet Russland offenbar eine neue Offensive im Süden des Landes vor. Dafür soll auch eine Truppe aufgebaut werden, die dann die Stadt Krywyj Rih angreifen soll. Die Metropole im Oblast Dnipropetrowsk ist die achtgrößte Stadt der Ukraine und für Eisenerzabbau und Stahlindustrie bekannt. Präsident Selenskyj ist in der Industriestadt geboren und aufgewachsen.

Russland bestätigt Raketenangriff in der Westukraine - Zerstörung westlicher Waffen als Grund

Update vom 3. August, 12.49 Uhr: Russland hat einen Raketenangriff auf die westukrainische Region Lwiw (Lemberg) bestätigt - und ihn mit der Zerstörung westlicher Waffen begründet. Es sei ein Lager mit Waffen und Munition zerstört worden, die Polen an die Ukraine geliefert habe, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Zuvor hatten bereits ukrainische Behörden über Explosionen im Grenzgebiet zu ihrem Nato-Nachbarn Polen berichtet. Eine russische Rakete sei in eine ukrainische Militäreinrichtung im Kreis Tscherwonohrad eingeschlagen, hieß es. Russland bestätigte auch einen Angriff auf die südliche Region Mykolajiw. Dabei seien mehr als 50 ukrainische Kämpfer getötet worden, sagte Konaschenkow. Das ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 3. August, 12.25 Uhr: Im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern die Kämpfe an. Russland konzentriere seine Hauptanstrengung in Richtung der Stadt Bachmut, teilte der ukrainische Generalstab mit. Es habe Artilleriebeschuss auf Siedlungen südlich davon gegeben, „um unsere Einheiten zurückzudrängen“. Die russische Angriffe seien aber zum Teil abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zwei Männer tragen eine Holzplatte neben schwer beschädigten Gebäuden und zerstörten Autos. Um die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk wird weiter heftig gekämpft. © Francisco Seco/AP/dpa

Ukraine-News: Putins Armee bekommt offenbar Probleme - Ukraine gibt Widerstand nicht auf

Update vom 3. August, 11.45 Uhr: Die Ukraine gibt sich gegen Russland in der Region Cherson im Südosten des Landes nicht geschlagen - und dies bereitet Putins Armee offenbar zunehmend Probleme. Zu dieser Einschätzung kommt der britische Geheimdienst.

Die Ukraine hätte erfolgreich einen russischen Zug mit Munition angegriffen, heißt es in einer Analyse des britischen Verteidigungsministeriums. Dies habe zeitweise die Route für den Nachschub von der besetzten Halbinsel Krim lahmgelegt. Zwar könnten die Russen diese Route innerhalb einiger Tage reparieren, dennoch werde sie eine Schwachstelle bleiben.

Ein ukrainischer Soldat geht in einem Dorf nahe Cherson hinter Sandsäcken in Deckung. © Ivan Boberskyy/dpa

Zudem habe eine ukrainische Rakete die Antoniwka-Brücke bei Cherson getroffen. Russland habe nun Probleme, seine Armee westlich des Flusses Dnipro zu versorgen. Die Russen müssten höchstwahrscheinlich auf eine kürzlich für Zivilisten eingerichtete Fährroute ausweichen, um Truppen und Nachschub über den Fluss zu bringen.

Da die heftigen Gefechte in dem Gebiet anhalten, geht der britische Geheimdienst davon aus, dass immer mehr Menschen aus der Region Cherson fliehen werden.

Russische Raketen schlagen nahe polnischer Grenze ein

Update vom 3. August, 9.45 Uhr: Explosionen in Nähe der ukrainischen Westgrenze zum Nato-Mitglied Polen: Eine russische Rakete sei am Dienstagabend in eine ukrainische Militäreinrichtung im Kreis Tscherwonohrad eingeschlagen, teilte die Verwaltung des Gebietes Lwiw mit. Noch gebe es keine Angaben zum angerichteten Schaden, schrieb Gouverneur Maxim Kosizkyj auf Telegram.

Die russische Armee habe am Dienstagabend von Langstreckenbombern über dem Kaspischen Meer acht Raketen auf die Ukraine abgefeuert, teilte das Oberkommando der ukrainischen Luftwaffe mit. Sieben von ihnen seien abgefangen worden. Im Gebiet Lwiw sei eine Flugabwehrstellung getroffen worden. Diese Militärangaben waren nicht unmittelbar zu überprüfen. Explosionen wurden abends auch aus der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine gemeldet.

Update vom 3. August, 05.59 Uhr: Am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr waren in der ostukrainischen Stadt Charkiw offenbar zwei Explosionen zu hören - eine im Charkiwer Bezirk Kholodnohirskyi und die andere an einem noch unbestätigten Ort.

Zwei Explosionen in Charkiw: Bürgermeister bestätigt Einschläge in zweitgrößter Stadt der Ukraine

Von den zwei Explosionen am Mittwochmorgen berichtete der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow. Bislang seien noch keine Verletzten oder Schäden in der zweitgrößten ukrainischen Stadt gemeldet worden. Der zweite Trefferort werde derzeit aufgeklärt, hieß es weiter. Die Angaben konnten nicht von unabhängiger Seite verifiziert werden. Schon in den Nächten zuvor war aus Charkiw von Explosionen berichtet worden.

Ukrainischer Präsident Selenskyj fodert weitere Waffenlieferungen

Update vom 2. August, 22.35 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner täglichen Videoansprache weitere Waffenlieferungen für sein Land gefordert. Diese werden von den ukrainischen Streitkräften dringend benötigt, um die russische Armee im Donbas effektiv zurückschlagen zu können.

„In der Tat können wir den Vorteil der russischen Armee in Bezug auf Artillerie und Mannschaftsstärke immer noch nicht vollständig brechen“, so Selenskyj. Dies sei in den Kämpfen um Pisky, Awdijiwka und andere Orte im Donbass deutlich zu spüren. „Es ist einfach die Hölle“, sagte der Präsident mit Blick auf die Gefechte. Deswegen benötige Kiew vor allem weitere Mehrfachraketenwerfern, wie das System Himars aus den USA oder das System Mars II aus Deutschland.

Ukraine-News: Kiew meldet Rückeroberung von 53 Ortschaften in Cherson

Update vom 2. August: 21.20 Uhr: Die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes macht nach eigenen Angaben weiter Fortschritte. Der Gouverneur der Region Cherson am Schwarzen Meer hat am Dienstag bekannt gegeben, dass ukrainische Streitkräfte seit Beginn der russischen Invasion im Februar 53 Ortschaften zurückerobern konnten. Am Montag wurde zunächst nur die Rückeroberung von 44 Orten bestätigt. Die ukrainischen Gebietsgewinne werden vor allem auf die vom Westen gelieferten schweren Waffen zurückgeführt. Darunter die US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars.

Ukraine-Krieg: Schoigu verkündet - „Befreiung“ von Donezk läuft nach Plan

Update vom 2. August, 13.24 Uhr: Für Russlands Armee läuft im Osten der Ukraine nach eigener Darstellung alles nach Plan. „Nach der Übernahme der Kontrolle auf dem Gebiet der Volksrepublik Luhansk wird die Volksrepublik Donezk planmäßig befreit“, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag der Agentur Interfax zufolge.

Russland hatte Anfang Juli die Eroberung der ostukrainischen Region Luhansk verkündet - im benachbarten Donezk seitdem allerdings nur verhältnismäßig geringe Geländegewinne verzeichnet. Schoigu zählte sechs Ortschaften in Donezk auf, die seine Truppen zuletzt erobert haben sollen.

Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland. © Mikhail Metzel / Imago Images

Ukraine-News: Schwere Kämpfe im Gebiet Donezk

Update vom 2. August, 11.58 Uhr: Die Ukraine meldet weiter schwere Kämpfe im Gebiet Donezk. Die Kämpfe um die Stadt Bachmut im Osten des Landes würden anhalten, teilt der ukrainische Generalstab mit. Auch acht Kilometer weiter nördlich, bei Soledar, habe es russische Vorstöße gegeben. Russische Angriffe an mehreren Orten südlich von Bachmut seien hingegen größtenteils abgewehrt worden, hieß es. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Der ukrainische Generalstab berichtet auch von einem russischen Angriff nördlich der Großstadt Cherson an der Grenze zur benachbarten Region Dnipropetrowsk. Die Ukraine nährt seit Wochen Hoffnungen, in dieser Region eine Gegenoffensive zur Rückeroberung des Südens zu starten.

Den Kiewer Angaben zufolge beschoss russische Artillerie entlang der gesamten Frontlinie ukrainische Positionen. Die russische Luftwaffe habe zudem etwa vier Angriffe auf ukrainische Stellungen geflogen, hieß es.

Ukraine-News: Russische Flotte laut Großbritannien geschwächt

Update vom 2. August, 11.30 Uhr: Unklare Informationen gibt es darüber, ob die Ukraine vor zwei Tagen das russische Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim angegriffen hat: Russland behauptet, es habe einen Drohnenangriff mit fünf Verletzten gegeben, die Ukraine streitet dies ab und spricht von „absichtlicher Provokation“.

Nach Ansicht Großbritanniens ist die russische Schwarzmeerflotte jedenfalls in einer geschwächten Position. Der gemeldete ukrainische Angriff auf das Hauptquartier sei „der jüngste Rückschlag“ für die Flotte, teilte das Verteidigungsministerium in London mit und erinnerte an den Verlust des Flaggschiffs „Moskwa“ im April.

Wegen des angeblichen ukrainischen Drohnen-Angriff hatte Russland seine Feier zum „Tag der Marine“ auf der Krim abgesagt. Das britische Verteidigungsministerium kommentiert jetzt: „Nach den Berichten über abgesagte Paraden ist es unwahrscheinlich, dass die Schwarzmeerflotte neben ihren Kriegsaktivitäten noch hochkarätige öffentliche Veranstaltungen durchführen kann.“

Erstmeldung: Russland soll größtes AKW Europas als Schutzschild nutzen: „Sie verstecken sich dort“

Saporischschja – Atomkraft, nein Danke? Atomkraftwerke spielen in der Weltpolitiklage derzeit eine bedeutendere Rolle. In Deutschland gibt es Diskussionen um eine Verlängerung der Kernenergie – und in Russland werden AKWs offenbar als Schutzschild benutzt.

Die US-Regierung zeigte sich am Montag „zutiefst besorgt“ darüber, dass Russland im Ukraine-Krieg mehrere dortige Atomkraftanlagen eingenommen habe. Laut US-Außenminister Antony Blinken gibt es glaubhafte Berichte, dass das Kernkraftwerk Saporischschja im Süden des Landes als eine Art Schutzschild benutzt werde. Seit März befinden sich die Meiler unter russischer Kontrolle.

Das würde bedeuten: Russische Truppen schießen aus der Nähe des Atomkraftwerks auf ukrainische Kräfte. Die wiederum könnten nicht zurückschießen, da so eine atomare Katastrophe drohe. Laut Wall Street Journal sind im und um das AKW Panzer und Mehrfachraketenwerfer stationiert. Zudem soll die russische Armee laut der Betreiberfirma Enerhoatom 500 Soldaten auf das Gelände gebracht haben.

Streng bewacht: Ein russischer Soldat steht vor dem Atomkraftwerk von Saporischschja. Seit März befindet es sich unter russischer Kontrolle. © IMAGO / SNA

Der Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Nikopol, Oleksandr Sayuk, sagte der New York Times mit Blick auf russische Soldaten: „Sie verstecken sich dort, damit sie nicht getroffen werden können“. Sayuk fragte ferner: „Warum sonst sollten sie sich dort aufhalten? Ein solches Objekt als Schutzschild zu benutzen, ist sehr gefährlich.“

Atomkraftwerke in der Ukraine Über die Hälfte der ukrainischen Elektroenergie wird aus Atomkraft erzeugt. Derzeit sind noch vier AKWs in Betrieb: Chmelnyzkyj, Riwne, Saporischschja und Süd-Ukraine. Die Explosion eines Kraftwerksblocks 1986 im damals sowjetischen Kraftwerk Tschernobyl in der Nordukraine gilt als das größte Atomunglück der Geschichte.

Das AKW Saporischschja liegt unmittelbar am Fluss Dnipro nahe der Stadt Enerhodar, rund 70 Kilometer von Saporischschja entfernt. Er ist das größte und leistungsstärkste Kernkraftwerk Europas. In der Region in der Südukraine machten russische Truppen zuletzt weniger Fortschritte. Ändert Kremlchef Putin daher seine Strategie?

Atomkraftwerke spielen im Ukraine-Krieg immer wieder eine Rolle. So nahmen russische Truppen die Atomruine Tschernobyl ein. Belege für eine Einnahme weiterer Atomkraftwerke gibt es nicht, zuletzt wurden allerdings Schüsse im Gebiet Chmelnyzkyj gemeldet. Ob ein Zusammenhang zum dortigen Reaktor besteht, ist nicht bekannt. (as)