Geheimdienst: Putin-Truppen stehen im Ukraine-Krieg vor „Dilemma“

Von: Franziska Schwarz

Ein russischer Soldat bewacht das Kernkraftwerk Saporischschja in Enerhodar (Archivbild) © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/SNA

Offenbar gab es einen Zwischenfall am AKW Saporischschja. London berichtet von Personalmangel der russischen Armee. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Kiew - Bei einem Zwischenfall in einem ukrainischen Kernkraftwerk sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Außerdem erlitten laut Dmytro Orlow mindestens neun russische Soldaten Verletzungen. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Atomkraftwerk-Zwischenfall im Ukraine-Krieg: Bürgermeister berichtet von Toten

Orlow ist gewählter ukrainischer Bürgermeister des besetzten Enerhodar. Die Kleinstadt liegt nahe dem Gebiet Saporischschja in der Südukraine und ist Standort des größten Atomkraftwerks Europas. Die Anlage steht seit rund vier Monaten unter Kontrolle des Militärs von Kremlchef Wladimir Putin .

Im Zuge der Invasion hatten russische Einheiten auch die Sperrzone um den Unfallreaktor Tschernobyl eingenommen. Sie zogen jedoch Ende März wieder ab.

Geheimdienst zum Militärgeschehen: Personalmangel in Russlands Truppen

Unterdessen leiden die russischen Truppen unter „schwerer Unterbesetzung“. Dieses Problem werde für sie „wahrscheinlich akut“ werden, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update auf dem Twitter-Account des britischen Verteidigungsministeriums. Russische Miltärstrategen stünden nun vor dem „Dilemma“, ob sie die Soldaten zu Kämpfen in den Donbass im Osten schicken, oder zur Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive in Cherson im Südwesten einsetzen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zu dessen Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (frs mit AFP und dpa)