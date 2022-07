US-Geheimdienst will Russlands nächste Ukraine-Schritte kennen - „möglicherweise im September“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Die USA sind sicher, dass Russland weitere Teile der Ukraine annektieren will. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 20. Juli, 9.51 Uhr: An der Front gehen die Gefechte in der Ukraine ununterbrochen weiter. Gekämpft wird im Süden und im Osten des Landes. Strategisch bedeutende Vorstöße konnte dabei keine der beiden Konfliktparteien erzielen. Die russischen Streitkräfte haben aber bei den Gefechten um den Donbass nach ukrainischen Angaben weitere Geländegewinne erzielt.

„Der Feind hat im Raum Pokrowske einen Sturm durchgeführt, dabei teilweise Erfolg gehabt und setzt sich am Südrand der Ortschaft fest“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit.

Pokrowske ist eine Siedlung zehn Kilometer östlich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut im Gebiet Donezk. Die Linie Siwersk-Soledar-Bachmut gilt als nächste Verteidigungslinie der Ukraine vor dem Ballungsraum um die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk.

Angehörige der russischen Armee vor dem „Z“-Symbol. © Stanislav Krasilnikov / Imago Images

US-Geheimdienst zum Ukraine-Krieg: Russland will „Scheinreferenden“ noch in diesem Jahr

Update vom 20. Juli, 6.16 Uhr: Die US-Regierung ist der festen Überzeugung, dass Russland weitere Gebiete in der Ukraine annektieren will. Als Vorbild diene das Vorgehen auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Jahr 2014, erklärte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, am Dienstag (19. Juli). Man habe Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass Russland „Scheinreferenden“ abhalten wolle, hieß es. Teil dessen sei die Errichtung russicher Bankfilialen in den betroffenen Regionen, um dort den Rubel als Währung einzuführen.

Auch eine Kontrolle des Internetzugangs gehöre demnach dazu. Zudem wolle Moskau die Menschen zu einer Beantragung der russische Staatsbürgerschaft zwingen. „Der Kreml hat den Zeitplan für die Referenden nicht bekannt gegeben, aber russische Vertreter in diesen Gebieten behaupten, dass sie im Laufe dieses Jahres stattfinden werden, möglicherweise in Verbindung mit den russischen Regionalwahlen im September“, ergänzte Kirby. Als betroffene Regionen nannte er zum Beispiel die Gebiete Cherson, Saporischschja sowie die gesamten Gebiete von Luhansk und Donezk.

Der Kreml hat solche Pläne bislang nicht bestätigt. Allerdings haben die von Russland eingesetzten Verwaltungen in den besetzten Gebieten schon mehrfach erklärt, Referenden über einen Beitritt zu Russland abhalten zu wollen. Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde diesbezüglich ein Termin Anfang September genannt. Im südukrainischen Cherson haben die russischen Besatzer im Mai den Rubel als Zahlungsmittel eingesetzt, um die Region stärker in den eigenen Wirtschaftsraum zu integrieren.

Russland rückt im Donbass vor: Truppen nähern sich Verteidigungslinie vor Slowjansk und Kramatorsk

Update vom 19. Juli, 20.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben bei den Gefechten um den Donbass im Osten der Ukraine nach ukrainischen Angaben weitere Geländegewinne erzielt. „Der Feind hat im Raum Pokrowske einen Sturm durchgeführt, dabei teilweise Erfolg gehabt und setzt sich am Südrand der Ortschaft fest“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit. Pokrowske ist eine Siedlung zehn Kilometer östlich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut im Gebiet Donezk. Die Linie Siwersk - Soledar - Bachmut gilt als nächste Verteidigungslinie der Ukraine vor dem Ballungsraum um die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk.

An anderen Frontabschnitten im Donbass ist es dem ukrainischen Militär nach eigenen Angaben gelungen, die russischen Angriffe zurückzuschlagen. Sowohl nördlich von Slowjansk als auch östlich von Siwersk seien die Attacken erfolglos verlaufen. „Die ukrainischen Kämpfer haben den Okkupanten erhebliche Verluste zugefügt“, heißt es an einer Stelle im Lagebericht. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen. Russland hat die Ukraine Ende Februar überfallen. Die russische Armee strebt in der Ostukraine nach dem Gebiet Luhansk auch die Eroberung des Gebiets Donezk an. Im Süden der Ukraine, im Gebiet Cherson, berichtet der Generalstab von Artillerie- und Panzergefechten ohne eine Veränderung der Frontlinie.

Ukraine-News: Medwedew mit Vorwurf an westliche Länder - „politische Impotenz“

Update vom 19. Juli, 16.41 Uhr: Ex-Kremlchef und Putin-Vorgänger Dmitri Medwedew wirft den westlichen Ländern politische Impotenz vor. Der frühere russische Präsident (bis Mai 2012) lässt kein Zweifel daran, dass sein Land den Ukraine-Krieg letztlich für sich entscheiden werde. Außerdem kritisiert er die Waffenlieferungen der westlichen Länder in die Kriegsregion.

Update vom 19. Juli, 14.02 Uhr: Die Ukraine und Russland haben im laufenden Krieg erneut mehrere Dutzend Leichen getöteter Soldaten ausgetauscht. „Die Ukraine hat 45 ihrer Verteidiger zurückgeholt“, teilte das zuständige Ministerium in Kiew mit. Der Austausch sei gemäß den Normen der Genfer Konvention erfolgt. Details wurden nicht genannt. Der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti bestätigte ein Mitglied der Besatzungsverwaltung des südukrainischen Gebiets Saporischschja den Austausch nach der Formel „45 gegen 45“.

Atomkraftwerk-Zwischenfall im Ukraine-Krieg: Bürgermeister berichtet von Toten

Kiew - Bei einem Zwischenfall in einem ukrainischen Kernkraftwerk sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Außerdem erlitten laut Dmytro Orlow mindestens neun russische Soldaten Verletzungen. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Orlow ist gewählter ukrainischer Bürgermeister des besetzten Enerhodar. Die Kleinstadt liegt nahe dem Gebiet Saporischschja in der Südukraine und ist Standort des größten Atomkraftwerks Europas. Die Anlage steht seit rund vier Monaten unter Kontrolle des Militärs von Kremlchef Wladimir Putin .

Im Zuge der Invasion hatten russische Einheiten auch die Sperrzone um den Unfallreaktor Tschernobyl eingenommen. Sie zogen jedoch Ende März wieder ab.

Ein russischer Soldat bewacht das Kernkraftwerk Saporischschja in Enerhodar (Archivbild) © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/SNA

Geheimdienst zum Militärgeschehen: Personalmangel in Russlands Truppen

Unterdessen leiden die russischen Truppen unter „schwerer Unterbesetzung“. Dieses Problem werde für sie „wahrscheinlich akut“ werden, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update auf dem Twitter-Account des britischen Verteidigungsministeriums. Russische Miltärstrategen stünden nun vor dem „Dilemma“, ob sie die Soldaten zu Kämpfen in den Donbass im Osten schicken, oder zur Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive in Cherson im Südwesten einsetzen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zu dessen Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (frs mit AFP und dpa)