Kreml verschärft Kriegs-Drohungen – Selenskyj beschwört nationale Einheit

Von: Florian Naumann

Aufnahme vom 24. Juli: Die Ruine einer Grundschule in Bachmut in der Region Donezk © Igor Tkachev/AFP

Fünf Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs laufen weiter heftige Kämpfe. Die Ukraine denkt an Gegenoffensiven - und nennt Zahlen zu Verlusten. News-Ticker.

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine : Seit fünf Monaten läuft die blutige Invasion von Kremlchef Wladimir Putin.

: Seit fünf Monaten läuft die blutige Invasion von Kremlchef Wladimir Putin. Moskau verschärft Drohungen: Zeitgleich mit Verkündung von Umsturz-Plänen des Kreml meldet die Ukraine aber militärische Erfolge. Von Rückeroberungen ist die Rede.

Zeitgleich mit Verkündung von Umsturz-Plänen des Kreml meldet die Ukraine aber militärische Erfolge. Von Rückeroberungen ist die Rede. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. Juli, 6.26 Uhr: Auf den Schlachtfeldern in der Ukraine gab es in der Nacht keine großen Veränderungen - aber Wolodymyr Selenskyj reagierte auf die Drohungen aus Moskau. „Nur diejenigen, die die wahre Geschichte nicht kennen und ihre Bedeutung nicht spüren, konnten sich entscheiden, uns anzugreifen“, erwiderte der ukrainische Präsident auf den Vorwurf des „geschichtsfeindlichen Regimes“.

Jahrhunderte seien die Ukrainer unterdrückt worden und sie würden ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben, so Selenskyj in seiner Videoansprache weiter. Die Bewahrung der nationalen Einheit sei nun die wichtigste Aufgabe der Ukrainer, um den Krieg zu gewinnen und Mitglied der Europäischen Union zu werden.

Kreml verschärft Kriegs-Drohungen – Ukraine meldet unterdessen „chaotischen Rückzug“ russischer Truppen

Erstmeldung vom 24. Juli: Moskau/Kiew – Der Kreml hat am Wochenende noch einmal den Tonfall in seinem blutigen Angriffskrieg auf die Ukraine verschärft: Außenminister Sergej Lawrow kündigte bei einer Ägypten-Reise an, man werde den Ukrainern „auf jeden Fall helfen, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“ – eine offene Umsturz-Drohung gegen die Regierung von Wolodymyr Selenskyj. Schon am Mittwoch hatte Wladimir Putins Chefdiplomat mit der Eroberung von Gebieten außerhalb des hart umkämpften Donbass gedroht.

Doch wie sieht die Realität des Kriegsgeschehens aus? Unabhängige Berichte sind weiterhin rar. Ukrainische Stellen berichteten aber am Sonntag (24. Juli) von militärischen Erfolgen. Russland räumte unterdessen einen Angriff auf den Hafen von Odessa ein – verknüpft mit einer Erfolgsmeldung.

Ukraine-Krieg: News aus den Kampfgebieten – „chaotischer Rückzug“ der Russen bei Mikolajiw?

Ein neuralgischer Punkt in den Kämpfen scheint die Oblast Cherson zu sein: Russland will dort offenbar in Bälde ein Annexions-Referendum durchführen. Der Generalstab der ukrainischen Armee sieht die Kreml-Truppen allerdings in Schwierigkeiten beim zugleich beabsichtigten weiteren militärischen Vormarsch Richtung Odessa und Mikolajiw: Angriffe auf die Dörfer Sukhyi Stawok and Bilohirka an der Grenze zur Region Mikolajiw seien zurückgeschlagen worden, hieß es. Die russische Armee habe sich auf „chaotische Weise“ zurückgezogen. Diese Darstellung ließ sich nicht unabhängig verifizieren.

Gleiches gilt für die Meldung des Generalstabs, die Ukraine versuche selbst Geländegewinne bei Mikolajiw zu erzielen. Russland habe am Sonntag dutzende Siedlungen bombardiert, um ein Vorrücken zu verhindern, hieß es. Als Antwort auf Attacken auf die Oblast-Hauptstadt habe man ein im besetzten Cherson stationiertes S300-Raketensystem zerstört, zitierte das Portal Kyiv Independent.

Selenskyj sagte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Armee werde „Schritt für Schritt“ Cherson zurückerobern. Ein Offizieller des Oblast nannte laut einem Bericht des britischen Guardian im ukrainischen Fernsehen den September als Zielzeitpunkt für die „Befreiung“ der Region Cherson. Allerdings habe ein AFP-Reporter gemeldet, die ukrainischen Kräfte seien derzeit vor allem damit beschäftigt, die aktuelle Frontlinie zu halten. Russland wiederum hatte zuletzt die Hafenstadt Odessa per Luftschlag angegriffen. Nach Kreml-Angaben vernichtete die Armee dabei „Harpoon“ Schiffsraketen aus US-Beständen.

Ukraine in Russlands Angriffskrieg: Neue Zahlen zu Verlusten

Unterdessen hat Kyiv Independent auch neue Zahlen zu den Verlusten der Ukraine an Mensch und Material publiziert. Das Medium bezog sich auf ukrainische Behördenangaben. Unabhängig verifizieren lassen sich die Daten nicht. Die Ziffern zu getöteten Zivilisten und Kindern hatte vor einigen Tagen das UN-Kommissariat für Menschenrechte veröffentlicht, jene zu nach Russland verbrachten Menschen stammen aus dem Kreml.

5.110 getötete Zivilisten.

358 getötete Kinder.

circa 4.400 getötete Soldatinnen und Soldaten (bis 22. Juli) – Kyiv Independent schreibt von rund 30 pro Kriegstag getöteten Militärangehörigen, geht aber von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus.

2,8 Millionen nach Russland ausgereiste oder deportierte Menschen.

183 vollständig oder teilweise zerstörte religiöse Stätten.

Das Gesundheitsministerium der Ukraine veröffentlichte unterdessen am Sonntag auch Daten zu Toten und Verletzten im Gesundheitssystem des Landes. In einem Facebook-Post war von 18 getöteten und 50 verletzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen die Rede. 123 Gebäude seien bei Angriffen komplett zerstört worden, 746 seien reparaturbedürftig. International Aufsehen erregt hatte im März ein mutmaßlicher russischer Luftschlag auf eine Geburtsklinik in Mariupol. Russland bestreitet absichtliche Angriffe auf Krankenhäuser und ärztliche Einrichtungen.

Die CIA hatte zuletzt auch Zahlen zu mutmaßlichen Verlusten Russlands bei der Invasion genannt. (fn)