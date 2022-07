„Nukleare Sicherheit“ gefährdet: Ukraine-Sorgen um AKW - Russen sollen gefährlichen Plan verfolgen

Von: Bettina Menzel

Teilen

Ein bewaffneter russischer Soldat auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja in der Stadt Enerhodar in der Ukraine (Archivbild, März 2022). © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/SNA

Russische Soldaten wollen offenbar Mitarbeiter des Atomkraftwerks Saporischschja zwingen, Kühlbecken abzulassen. Wer sich weigert, erfährt Gewalt - ein Arbeiter soll gestorben sein.

Saporischschja - Russische Soldaten griffen im März gezielt das Atomkraftwerk von Saporischschja an, ein Brand brach aus. Es ist das größte Kernkraftwerk in Europa, der ukrainische Außenminister Kuleba warnte damals: „Wenn es explodiert, wird das zehnmal größer sein als Tschernobyl!“ Nun gerät das Atomkraftwerk im Ukraine-Krieg wieder in den Fokus. Russland sucht offenbar einen Vorwand, um die Kühlbecken abzulassen.

Atomkraftwerk Saporischschja: Warum Russland die Kühlbecken ablassen will

Russland hat das Atomkraftwerk Saporischschja seit Anfang März unter seiner Kontrolle. Nun ist es offenbar das Ziel der russischen Besatzer, die Kühlbecken zu leeren. Das könnte gravierende Folgen für die Sicherheit des Kernkraftwerks haben. Die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom berichtete am Donnerstag auf Telegram, dass die russischen Truppen Arbeiter „schikanieren und quälen würden“. Man beschuldige sie, Waffen auf dem Gelände zu lagern, um einen Vorwand für die Leerung der Becken zu finden. Der ukrainische Arbeiter Andrij Honcharuk soll sich diesem Befehl widersetzt haben und daraufhin gefoltert worden sein. Am Mittwoch sei er mit zahlreichen Verletzungen im Koma ins Krankenhaus der Stadt Enerhodar eingeliefert worden und soll kurz darauf verstorben sein, berichtet Dmitry Orlov, der Chef der Stadtverwaltung Enerhodar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Die ukrainische Atomenergiebehörde teilt mit, dass mehrere Arbeiter festgenommen und gefoltert worden seien, „um von ihnen ein Geständnis zu verlangen [...], dass sie angeblich im März irgendeine Art von Waffe in die [...] Kühlbecken des Kernkraftwerks Saporischschja geworfen haben: Sprengstoff oder Granaten“, so Energoatom weiter. Wenn tatsächlich die Kühlbecken abgelassen und die Pumpen gestoppt würden, die die Sicherheitssysteme der Kraftwerksblöcke mit Wasser versorgen, sei die „nukleare Sicherheit“ gefährdet. Insbesondere in der warmen Jahreszeit bestünde die Gefahr der Überhitzung, warnte Energoatom. Über die Vorgänge berichtete auch die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag, die Angaben ließen sich jedoch zunächst nicht von unabhängiger Seite verifizieren.

Atomenergiebehörde bald zur Kontrolle im Atomkraftwerk Saporischschja? Ukraine ist dagegen

Die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja ist laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) „unhaltbar“ - und das nicht nur wegen der von Energoatom vorgebrachten Vorwürfe. Fast zwei Wochen lang war die Verbindung zwischen den Datenservern des Kernkraftwerks und der IAEA gestört. Erst am 13. Juni wurde sie wiederhergestellt, wie die Behörde mitteilte. Das allein reiche jedoch nicht, betonte IAEA-Chef Rafael Grossi. „Dennoch ersetzt die Fernübertragung nicht die regelmäßige physische Präsenz der IAEA-Inspektoren in den Kraftwerken, um das Kernmaterial zu überprüfen“, so Grossi.

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi hält die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja für „unhaltbar“. © Lisa Leutner/AP/dpa

Der IAEA-Chef will seine „Bemühungen fortsetzen“, so bald wie möglich ein Inspektionsteam nach Saporischschja zu entsenden. Denn wichtige Wartungsarbeiten würden verschoben und wesentliche Geräte nicht geliefert, was zu einem erhöhten Unfallrisiko führe. Die ukrainische Regierung lehnt einen Besuch von IAEA-Vertretern allerdings ab, solange das AKW von russischen Truppen besetzt ist, dies könne die „Präsenz der Besatzer legitimieren“, hieß es dazu.

Wichtige Wartungsarbeiten an dem Akw werden ständig verschoben und wesentliche Geräte nicht geliefert, was zu einem erhöhten Unfallrisiko führt.

Indes fürchten die Arbeiter des Atomkraftwerks, dass russische Soldaten ihrerseits Waffen in die Betonbecken werfen könnten. Dann könnten sie die ukrainischen Arbeiter dafür verantwortlich machen und der IAEA diese „Fakten“ vorlegen. „Wir betonen, dass jede Waffe, die auf dem Gelände [...] gefunden wird, eine Waffe der Invasoren ist, die sie für nuklearen Terrorismus und die Bedrohung der ganzen Welt durch eine neue schreckliche Katastrophe einsetzen“, erklärte Energoatom daher vorsorglich am Donnerstag. Die ukrainischen Atomkraftwerke spielen in Putins Krieg eine wichtige Rolle. (AFP/dpa/bme)