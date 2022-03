Ukraine-Krieg: Russische Truppen laut Pentagon „frustriert und verwirrt“ - Militäroffensive aber verstärkt

Von: Felix Durach

Odessa gerät im Ukraine-Krieg ins Visier der russischen Streitkräfte. Russland verstärkt wohl seine Militäroffensive aus der Luft und zu Wasser. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Laut Pentagon verstärkt Russland seine Einsätze zu Wasser und in der Luft (siehe Update vom 21. März, 19.50 Uhr).

Laut Pentagon verstärkt Russland seine Einsätze zu Wasser und in der Luft (siehe Update vom 21. März, 19.50 Uhr). Auch die Lage in der Hafenstadt Mariupol - wo es bereits in den vergangenen Wochen zu schweren Gefechten gekommen ist - spitzt sich weiter zu (siehe Erstmeldung).

Pentagon-Sprecher John Kirby geht davon aus, dass russische Truppen vorsätzlich Zivilisten angreifen würden (siehe Update vom 21. März, 22.45 Uhr).

Update vom 21. März, 22.45 Uhr: Die US-Regierung geht aktuell davon aus, dass die russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg gezielt und vorsätzlich zivile Ziele ins Visier nehmen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, sprach am Montagabend von einer wachsenden Zahl ziviler Opfer, für die es „keine Rechtfertigung“ gebe. „Wir sehen weiterhin wahllose Angriffe auf Zivilisten, von denen wir glauben, dass sie in vielen Fällen vorsätzlich sind“, so Kirby.

Der Pentagon-Sprecher gab aber auch an, die Pläne Russlands nicht genau zu kennen. In der vergangenen Woche hatten auch Präsident Biden und Außenminister Blinken den russischen Streitkräften Kriegsverbrechen vorgeworfen. Bislang hat die US-Regierung die Handlungen Moskaus in der Ukraine jedoch nicht offiziell als Kriegsverbrechen eingestuft. Hierzu prüfe das Außenministerium aktuell noch Informationen, erklärte Regierungssprecherin Jen Psaki in der vergangenen Woche.

Ukraine-Krieg: Fluchtkorridore - Russland wirft Ukraine mangelnde Mitwirkung vor

Update vom 21. März, 20.50 Uhr: Russland hat der Ukraine mangelnde Mitwirkung bei der Evakuierung von Zivilisten durch so genannte Fluchtkorridore vorgeworfen. Die ukrainische Seite habe am Montag keinem einzigen Korridor zugestimmt, um Menschen nach Russland zu bringen, sagte Generalmajor Michail Misinzew am Abend. Millionen Zivilisten würden von der ukrainischen Armee als „menschliche Schutzschilder“ festgehalten. Kiew hingegen wirft Moskau immer wieder vor, Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland zu bringen. Neues zum Stand der Verhandlungen lesen Sie in unserem Diplomatie-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Russland berichtet von mehr als 500 ukrainischen Gefangenen

Update vom 21. März, 20.02 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ukrainische Soldaten gefangengenommen. Dem Internationalen Roten Kreuz seien Dokumente zum Austausch gegen russische Soldaten übermittelt worden, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Tatjana Moskalkowa, am Montag dem Staatssender RT. „Das sind ukrainische Gefangene, die wir auszutauschen bereit sind.“ Die Ukraine sprach zuletzt von mehr als 560 russischen Kriegsgefangenen.

Eine Person geht am 21. März einem Wohnhaus vorbei, das durch Beschuss in der Stadt Wolnowacha zerstört wurde. © Maksim Blinov/SNA/Imago

Ukraine-News: Russland verstärkt angeblich Militäreinsätze aus der Luft und zu Wasser

Update vom 21. März, 19.50 Uhr: Russland verstärkt nach Angaben des Pentagon derzeit seine Militäroffensive aus der Luft und zu Wasser, da der Vormarsch der eigenen Truppen durch die „Geschicklichkeit“ der ukrainischen Armee aufgehalten werde. Der Kreml versuche „verzweifelt“, seine Kampfdynamik zu erhöhen, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter laut AFP am Montag. Die russischen Truppen stünden „frustriert und verwirrt“ vor einem ukrainischen Widerstand, der trotz der Unterzahl an Soldaten und der geringeren Bewaffnung den Angriffen standhalte.

Die Streitkräfte unter Befehl von Russlands Präsident Wladimir Putin haben ihre Einsätze laut Angaben des US-Beamten zuletzt verstärkt - allein in den vergangenen 24 Stunden flogen sie demnach mehr als 300 Luftangriffe. Kiew habe ebenfalls mit verstärkten Lufteinsätzen reagiert. Nur wenige Einsätze seien Nahkämpfe, Moskau feuere vor allem Luft-Boden-Raketen aus dem russischen oder belarussischen Luftraum auf ukrainische Ziele ab, sagte der US-Beamte. „Sie wagen sich nicht sehr weit oder lange in den ukrainischen Luftraum vor, weil die Ukrainer ihren Luftraum mit großer Geschicklichkeit verteidigen.“

Im nördlichen Schwarzen Meer zeige Russland mit dem Einsatz mehrerer Kriegsschiffe „verstärkte Marineaktivitäten“, sagte der Beamte weiter. Dies sei jedoch kein klares Zeichen für einen bevorstehenden Angriff auf die Hafenstadt Odessa .„Was wir hier sehen, ist ein fast verzweifelter Versuch der Russen, die Lage zu ihren Gunsten zu wenden“, sagte der Beamte. Er wies darauf hin, dass die russischen Streitkräfte auch am 26. Tag der Offensive 15 Kilometer nordwestlich und 30 Kilometer östlich von Kiew festsäßen.

News zum Krieg: Russland behauptet, Ukraine nutzte bombardiertes Einkaufszentrum als Waffendepot

Update vom 21. März, 18.20 Uhr: Nach der Bombardierung eines Einkaufzentrum in Kiew durch russischen Truppen in der Nacht zum Montag, bei der mehrere Menschen ums Leben gekommen sind, rechtfertigt die russische Führung ihr Vorgehen. Moskau wirft den ukrainischen Streitkräften vor, das Einkaufszentrum als Waffendepot genutzt zu haben. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte am Montag vor Journalisten, dass sich in dem leerstehenden Gebäude Mehrfachraketenwerfersysteme und Munition befunden hätten. Die russische Armee habe „präzisionsgelenkte Waffen“ eingesetzt, um das Gebäude zu zerstören.

Die russischen Angaben lassen sich aufgrund der aktuellen Situation in Kiew nicht unabhängig prüfen. Nach Angaben der ukrainischen Regierung kamen bei dem Bombardement mindestens acht Menschen ums Leben.

Ukraine-Krieg: BBC sammelt Namen von getöteten russischen Soldaten - über 500 bestätigte Tote

Update vom 21. März, 18 Uhr: Der russischen Ableger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus Großbritannien BBC hat mit einem Bericht für Aufsehen gesorgt. BBC Russian hat nach eigenen Angaben über öffentlich zugängliche Quellen, wie lokale Berichterstattungen, eine namentliche Liste von russischen Soldaten aufgestellt, die bislang nachgewiesener Weise im Ukraine-Krieg gefallen sind. Die Auflistung fasst die vollständigen Namen und Dienstgrade von 557 getöteten russischen Soldaten. Von russischer Seite wurden bisher lediglich 498 gefallene Soldaten bestätigt.

Da die Liste jedoch nur die Soldaten enthält, deren vollständige Personendaten bekannt sind, liegt die tatsächliche Opferzahl wohl deutlich höher. US-Geheimdienste gehen Berichten zu Folgen von ca. 7000 getöteten russischen Soldaten aus. Die ukrainische Regierung gibt die Verluste der russischen Streitkräfte mit deutlich über 10.000 Toten an. Die Angaben über die tatsächlichen Opferzahlen lassen sich jedoch nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Kampf um Kiew tobt weiter - russische Truppen stoßen auf harten Widerstand

Erstmeldung vom 21. März: Kiew - Knapp dreieinhalb Wochen nach dem Überfall russischer Truppe auf die Ukraine halten die zum Teil schweren Gefechten in vielen Teilen des Landes weiterhin an. Nach wie vor zählt die Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu den obersten Zielen der russischen Streitkräfte. Ein Vorhaben, das bisher jedoch nicht erreicht wurde. Zwar versuchen die russischen Truppen weiterhin die Metropole einzukreisen, scheitern dabei jedoch nicht zuletzt an der erbitterten Gegenwehr der ukrainischen Einheiten.

Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol spitzt sich weiter zu - Ende nicht in Sicht

Auch an der Schwarzmeer-Küste kommt es weiterhin zu militärischen Kampfhandlungen. Im Fokus steht dabei vor allem weiterhin die Stadt Mariupol, in der sich die Lage weiter zuspitzt. Ein Ende der Gefechte sei aktuell nicht in Sicht. Das bestätigte auch der Chef der sogenannten Volksrepublik Donezk Denis Puschilin am Montag (21. März) gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax. „Ich bin nicht so optimistisch, dass zwei oder drei Tag oder auch eine Woche ausreichen werden, um den Fall zu schließen“, so Puschilin mit Blick auf die Kampfhandlungen in Mariupol.

Die russischen Streitkräfte, die nach eigenen Angaben große Teile der Küste am Asowschen Meer kontrollieren, scheinen ihre militärischen Bestrebungen zu Beginn der Woche nach Westen erweitern zu wollen. So sollen am Montag mehrere Wohnhäuser in der Millionenstadt Odessa durch russische Militärschiff beschossen worden sein. Das berichtet Kyiv Independent.

Ukraine-News: Odessa als nächstes Ziel? Russische Marine greift offenbar Wohnhäuser an

Da die russischen Streitkräfte bisher auf dem Landweg keine Möglichkeit gefunden haben, Odessa zu erreichen, rechnen Experten nun mit einem Angriff vom Seeweg aus. Wie bild.de berichtet, kreuzen seit mehreren Tagen mindestens 14 Schiffe der russischen Marine vor der Küste. Odessa gilt als strategisch extrem bedeutsames Ziel. Die drittgrößte Stadt des Landes beinhaltet den größten Hafen der Ukraine und gilt als wirtschaftlicher Knotenpunkt.

Trümmer und zerstörte Autos liegen am 21. März vor einem ausgebrannten Gebäude nach dem Beschuss eines Einkaufszentrums in Kiew. © Efrem Lukatsky/dpa

Die Verhandlungen über eine baldige Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland kommen derweil weiterhin nur schleppend voran. Wie der Kreml am Montag bekannt gab, sehe man aktuell weiterhin keine Grundlage für Verhandlungen zwischen den beiden Staatschefs Wladimir Putin* und Wolodymyr Selenskyj*. Mehr zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker.