„Massive Depopulations-Kampagne“: US-Experten berichten von Deportierung ukrainischer Kinder

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russische Quellen werben für die Zwangsdeportation von ukrainischen Kindern - US-Experten sind alarmiert. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Russland deportiert ukrainische Kinder : US-Experten warnen vor einer „ethnischen Säuberung“.

Dieser News-Ticker zu diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

München — Der Angriffskrieg des russischen Machthabers Wladimir Putin trifft auch Kinder. Dabei geht es nicht nur um das Elend des Krieges, sondern Zwangsdeportationen durch russische Behörden. Nach einem Bericht von Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) werden ukrainische Kinder aus dem Donbass nach Russland gebracht und schließlich von russischen Familien adoptiert.

Verschleppt Russland ukrainische Kinder? Russische Militärblogger behaupten, 150.000 Kinder aus dem Donbass nach Russland gebracht zu haben. © Sergei Grits/AP/dpa

Russland deportiert ukrainische Kinder — Experten warnen vor „ethnischer Säuberung“

Die Denkfabrik beruft sich bei ihrem Bericht auf Angaben von russischen Militärbloggern, die in einer Dokumentationsreihe Werbung für die massenhafte Deportation und Adoption von ukrainischen Kindern machen würden. Die angegebenen Zahlen weichen jedoch stark von den ukrainischen ab. Der Behauptung von Militärbloggern zufolge wurden dieses Jahr bislang 150.000 Kinder aus dem Donbass nach Russland verschleppt. Zuvor hieß es aus der Ukraine, die Zahl liege bei 6000 bis 8000 Kindern.

Unabhängig von der Zahl sprechen die US-Experten des ISW von einer „massiven russischen Depopulations-Kampagne“, die Russland unter dem Deckmantel von angeblichen Reisen und Bemühungen zur Rehabilitierung durchführen würde. Die zwanghaften Deportationen und Adoptionen würden dabei das Rückgrat bilden. Das könne gleichbedeutend mit „ethnischer Säuberung“ sein, alarmierten die Experten. In Cherson wurde den russischen Truppen ebenfalls Assimilation und Säuberungen vorgeworfen.

Ukraine-Krieg: Auch Tschetschenen-Machthaber Kadyrow nimmt ukrainische Kinder auf

Für die Aufnahme von ukrainischen Kindern und Jugendlichen hat sich dem ISW zufolge auch der Putin-treue tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow gemeldet. Er arbeite mit der russischen Kommissarin für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, um „schwierige Jugendliche“ nach Tschetschenien zu bringen und sie dort an „Präventivarbeit“ sowie „militärisch-patriotischer Ausbildung“ zu beteiligen, teilte er selbst mit.

Lvova-Belova ist wohl die oberste Zuständige für die Deportation und Adoption von Kindern aus der Ukraine. Sie mache stets Werbung dafür und habe selbst ein Kind aus Mariupol adoptiert, erklärt das ISW. (bb)