Anzeichen für Dauer der Kämpfe? Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung

Von: Andreas Schmid

Die Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung. Experten deuten das als Anzeichen für die Kriegsdauer. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 16. Oktober, 21.30 Uhr: In der von russischer Besatzung befreiten südukrainischen Stadt Cherson sind an diesem Mittwoch weitere Hilfsgüter eingetroffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) lieferte unter anderem medizinische Produkte, um 500 Verwundete zu behandeln, wie es am Mittwoch in Genf berichtete.

Ebenso wurde Material geliefert, um für 2000 weitere Patientinnen und Patienten für die nächsten drei Monate eine Grundversorgung gewährleisten zu können. Ein psychiatrisches Krankenhaus sowie die ukrainische Rotkreuzgesellschaft wurden mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln beliefert. Das IKRK brachte auch einen Wassertankwagen in die Stadt sowie Expertinnen und Experten, um Risiken im Zusammenhang mit nicht explodierter Munition abzuschätzen.

Die größten Herausforderungen seien die Wiederherstellung der Heizungssysteme und des Stroms, teilte das IKRK mit. Dies sei auch nötig, um die Anlagen für sauberes Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser wieder in Betrieb nehmen zu können.

Angriffe auf Energie-Infrastruktur: US-Generalstabschef Milley wirft Russland „Kampagne des Terrors“ vor

Update vom 16. Oktober, 20.55 Uhr: US-Generalstabschef Mark Milley warf Russland derweil vor, eine „Kampagne des Terrors“ gegen die ukrainische Bevölkerung zu führen. „Das bewusste ins Visier nehmen des zivilen Energienetzes, das übermäßige Kollateralschäden verursacht und unnötiges Leid über die Zivilbevölkerung bringt, ist ein Kriegsverbrechen“, sagte der General bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Milley verwies dabei auf die große Kälte im ukrainischen Winter.

Russland greife angesichts seines militärischen Scheiterns die zivile Infrastruktur der Ukraine an, sagte der Generalstabschef weiter. „Die Ukrainer haben einen Erfolg nach dem anderen erzielt. Und die Russen sind jedes Mal gescheitert. Sie haben strategisch verloren, sie haben operativ verloren, und sie haben taktisch verloren.“

Zugleich sei es unwahrscheinlich, dass die ukrainischen Streitkräfte die russischen Truppen militärisch komplett aus der Ukraine zurückdrängen könnten, sagte Milley. Nötig sei deswegen eine politische Lösung. Die Ukraine müsse aber aus einer Position der Stärke heraus mit Russland Gespräche führen können.

Zur Verteidigung gegen Russland: Tschechien bildet tausende ukrainische Soldaten aus

Update vom 16. Oktober, 20.30 Uhr: Tschechien hat ein Ausbildungsprogramm für bis zu 4000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte beschlossen. Das Kabinett des liberalkonservativen Ministerpräsidenten Petr Fiala gab dafür am Mittwoch grünes Licht. Vorgesehen sind demnach fünf jeweils vierwöchige Ausbildungszyklen auf dem Gebiet des EU- und Nato-Mitgliedstaats, an denen jeweils bis zu 800 Soldaten aus der von Russland angegriffenen Ukraine teilnehmen können.

Beide Parlamentskammern müssen dem noch zustimmen, was aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse als sicher gilt. Das Programm soll noch in diesem Jahr starten. Die Gesamtkosten werden auf umgerechnet 40 Millionen Euro geschätzt. Das Training richtet sich an Angehörige der Panzertruppen, Sanitätspersonal, ABC-Abwehrtruppen und Pioniere.

Die Grundlage dafür ist ein Abkommen zwischen Prag und Kiew. Langfristig ist geplant, dass das Projekt in der bereits beschlossenen EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten aufgeht. Für diese will Tschechien zusätzlich bis zu 55 Ausbilder bereitstellen. In diesem Jahr hat das Land nach eigenen Angaben bereits Rüstungsgüter im Wert von mehr als 1,9 Milliarden Euro in die Ukraine exportiert.

Ukraine-Krieg: Kiew und Moskau erteilen Verhandlungen eine Absage

Erstmeldung vom 16. Oktober: Kiew – Statistisch gesehen dauert es 15 Monate, bis ein Krieg zwischen zwei Staaten endet. Im Ukraine-Krieg ist derzeit nicht absehbar, wann, und wenn ja, wie ein Kriegsende herbeigeführt werden könne.

Zuletzt erteilten sowohl Kiew als auch Moskau Verhandlungen eine Absage. Die „Frage der Wiederaufnahme von Verhandlungen“ sei aktuell nicht möglich, hieß es aus der Ukraine.

Ukraine verlängert Kriegsrecht: Auch Mobilmachung geht weiter

Der Ukraine-Krieg dauert damit an – und wird derzeit auch von Ereignissen in Polen geprägt. Eine mutmaßlich ukrainische Rakete tötete im Dorf Przewodów nahe der ukrainischen Grenze zwei Menschen. Die Gefechte in der Ukraine selbst dauern derweil an. Am Dienstag meldete Kiew die heftigsten Beschüsse seit Kriegsbeginn.

In der Ukraine geht man offenbar von weiteren Gefechten aus. Am Mittwoch sind das Kriegsrecht und die Mobilmachung der Armee vom Parlament um weitere 90 Tage verlängert worden.

Militär-Beschlüsse in Kiew: Indikator für Dauer des Krieges?

Damit gelten die beiden Maßnahmen vorerst bis zum 19. Februar 2023, berichteten örtliche Medien am Mittwoch in Kiew. Für die vierte Verlängerung seit dem russischen Überfall am 24. Februar stimmten demnach jeweils knapp 300 Abgeordnete. 226 Stimmen wären notwendig gewesen.

Das Kriegsrecht gibt dem Militär erweiterte Rechte und schränkt bürgerliche Freiheiten wie das Demonstrationsrecht ein. Die Dauer des Kriegszustands sehen viele Experten als einen Indikator dafür, für wie lange sich Kiew derzeit mindestens noch auf Kämpfe einstellt. (as/dpa)