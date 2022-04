13 Kilometer langer russischer Konvoi gesichtet - Ukraine fürchtet „vollständige Zerstörung“ von Städten

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Ukraine, Welykyj Burluk: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt einen Konvoi gepanzerter Fahrzeuge und Lastwagen, der sich am 8. April 2022 in der Gegend von Welykyj Burluk östlich von Charkiw in der Ostukraine in Richtung Süden bewegt. © Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa

Ukraine-News: Auf Satellitenbildern ist nahe der Stadt Charkiw ein langer russischer Konvoi zu sehen. Steht ein großer Angriff auf die Ostukraine unmittelbar bevor?

Charkiw - Eine Lösung im Ukraine-Konflikt scheint in weiter Ferne zu sein. Ein neuer, großer Angriff Russlands auf den Osten der Ukraine könnte unmittelbar bevorstehen. Dies lassen Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar Technologies befürchten - und auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) geht von russischen einer Offensive aus.

Auf Bildern vom Freitag (8. April) ist ein langer russischer Konvoi östlich der ukrainischen Stadt Charkiw zu sehen. Laut New York Times soll der Konvoi aus hunderten Militärfahrzeugen bestehen und um die 13 Kilometer lang sein. Die Fahrzeuge bewegten sich demnach in Richtung Süden zur Stadt Isjum.

Ukraine-News: Russischer Militärkonvoi: Großer Angriff im Osten der Ukraine erwartet

Nachdem sich die russischen Streitkräfte aus dem Norden des Landes und rund um die Hauptstadt Kiew zurückzogen haben, gehen Beobachter nun von einem verstärkten Vordingen der russischen Armee im Südosten des Landes aus. Die ukrainischen Behörden haben laut dpa ihre Warnungen vor einer großen russischen Offensive verstärkt.

„Die russischen Truppen werden zu noch größeren Operationen im Osten unseres Staates übergehen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntagabend (10. April). „Die Schlacht um den Donbass wird mehrere Tage dauern, und während dieser Tage könnten unsere Städte vollständig zerstört werden“, erklärte auch der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, via Facebook.

Ukraine-News: Russischer Militärkonvoi: Kontrolle über Ostukraine bis zum 9. Mai?

Am Freitag hatte sich der französische Präsident Emmanuel Macron ähnlich geäußert. Gegenüber dem Sender RTL sagte er: „„Wir werden in den nächsten Wochen sehr schlimme Szenen erleben.“ Auch Macron geht davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine Angriffe auf die Ostukraine intensivieren und konzentrieren wird. Macron befürchtet, dass Putin seinem Volk bis zum 9. Mai einen „Sieg“ präsentieren möchte. Seit dem 9. Mai 1945 feiert Russland jährlich an diesem Tag den Sieg der Sowjetunion über das damalige Nazi-Deutschland.

Der Militärkonvoi könnte nun Rückschlüsse auf einen geplanten großen Angriff in der Ostukraine geben. Als nächst größere Stadt könnte dann Slowjansk ins Visier der Russen geraten. Die über 100.000 Einwohner große Stadt liegt auf dem Weg in Richtung Luhansk und Donezk.

Ukraine-News: Russischer Militärkonvoi: Ende Februar gab es ähnliche Satellitenbilder

Ende Februar waren schon einmal Satellitenbilder eines ähnlichen Militärkonvois aufgetaucht - damals vor den Toren Kiews. Der Konvoi war damals bis zu 60 Kilometer lang, war aber dann aufgrund von Versorgungsproblemen ins Stocken geraten und war schließlich aufgelöst worden. (jb mit dpa)