Ukraine wirft Russland Einsatz von Phosphorbomben auf der Schlangeninsel vor

Von: Felix Durach

Teilen

Die ukrainische Armeeführung wirft Russland den Einsatz von Phosphorbomben auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer vor.

Ukraine meldet Angriff auf Schlangeninsel mit Phosphorbomben : Russland soll am Freitag mit Flugzeugen die Insel im Schwarzen Meer angegriffen haben.

meldet Angriff auf Schlangeninsel mit : Russland soll am Freitag mit Flugzeugen die Insel im Schwarzen Meer angegriffen haben. Dieser News-Ticker über das militärische Geschehen im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Kiew – Die Ukraine wirft Russland den Einsatz von Phosphorbomben bei den Kämpfen um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer vor. Die russischen Truppen hätten am Freitagabend „zweimal einen Luftangriff mit Phosphorbomben ausgeführt“, schrieb der Oberkommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschny, via Telegram. Am gestrigen Donnerstag hatte die russische Armee-Führung angekündigt, sich von der Insel zurückzuziehen. Moskau hatte von einer „Geste des guten Willens“ gesprochen.

Die Ukraine hat Russland den Einsatz von Phosphorbomben auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer vorgeworfen. © Maxar Technologies /dpa

Ukraine-Krieg: Oberkommandeur präsentiert Videos von Angriff mit Phosphorbomben

Die Bomben seien demnach von Kampfflugzeugen vom Typ Su-30 abgeworfen worden, die von der Krim aus gestartet waren, so Saluschny. Dazu präsentierte der 48-Jährige eine Videoaufnahme, welche die Bombardierung belegen soll. „Das Einzige, worin der Gegner konsequent ist, ist die unveränderte ‚Treffgenauigkeit‘“, betonte er ironisch mit Hinweis auf anscheinend verfehlte Abwürfe. Die Informationen lassen sich aktuell jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Die Schlangeninsel liegt knapp 35 Kilometer vor dem Donaudelta und war schon vor Kriegsbeginn als Grenzaußenposten militärisches Sperrgebiet.

Ukraine-News: Ukraine meldet Angriff auf Schlangeninsel mit Phosphorbomben

Die Schlangeninsel liegt knapp 35 Kilometer vor dem Donaudelta und war schon vor Kriegsbeginn als Grenzaußenposten militärisches Sperrgebiet. Es ist nicht das erste Mal, dass Kiew den Einsatz von Phosphorbomben durch russische Truppen im Ukraine-Krieg vermeldet. Phosphorbomben erzeugen bei der Explosion Temperaturen von bis zu 1300 Grad Celsius. Die dadurch entstehenden Brände lassen sich nicht mit Wasser löschen und die Dämpfe sind hochgiftig.

Der allgemeine Einsatz von Waffen mit weißem Phosphor ist laut den Genfer Konventionen jedoch nicht verboten. Ein Einsatz von Phosphorbomben gegen Zivilisten verbieten jedoch die Zusatzprotokolle der Genfer Abkommen aus dem Jahre 1977. Der Einsatz der Waffen wird jedoch von vielen Organisationen verurteilt. (fd mit dpa)