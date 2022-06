Russland meldet „Terroranschlag“ in Berdjansk - Explosion in Melitopol

Am Sonntag spielt sich der Ukraine-Krieg vor allem im Gebiet Saporischschja ab. Es gibt Explosionen. Der News-Ticker zur militärischen Lage.

Ukrainischen Geheimdienst : Russland stellt sich auf einen langwierigen Einsatz im Ukraine-Konflikt einstellen.

: Russland stellt sich auf einen langwierigen Einsatz im einstellen. Kämpfe um Sjewjerodonezk : Hunderte von Zivilisten flüchten sich in Bunkern unter einem Chemiewerk.

: Hunderte von Zivilisten flüchten sich in Bunkern unter einem Chemiewerk. „Terroranschlag“ in Saporischschja : Russland meldet Explosionen in Berdjansk

: Russland meldet Explosionen in Berdjansk Dieser News-Ticker zur militärischen Lage in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 12. Juni, 22.30 Uhr: Bei einer Explosion in der von russischen Truppen besetzten ukrainischen Stadt Melitopol sind nach Behördenangaben vier Personen verletzt worden. Die Besatzungsbehörden gingen davon aus, dass ein Sprengsatz in einem Mülleimer neben ihrer Lokalverwaltung des Innenministeriums explodiert sei, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntagabend. Es seien ausschließlich Zivilisten zu Schaden gekommen, hieß es. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Melitopol liegt im ukrainischen Gebiet Saporischschja, das zum Teil von russischen Truppen besetzt ist.

Ukraine-News: Russland meldet „Terroranschlag“ in Berdjansk

Update vom 12. Juni, 17.30 Uhr: Russland berichtet von einem „Terroranschlag“ in der ukrainischen Stadt Berdjansk in der südukrainischen Oblast Saporischschja. „In der Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja ist ein Terroranschlag verübt worden“, schreibt die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Einzelheiten des Vorfalls werden noch geklärt.

Berdjansk ist derzeit von russischen Truppen besetzt. Das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent meldete Explosionen im Stadtgebiet, etwa auf ein Umspannwerk, und berief sich auf den Stadtrat. Russischen Berichten zufolge könnten ukrainische Kämpfer für die Explosionen verantwortlich sein. Sie wollten den Russlandtag, einen Feiertag Russlands am 12. Juni, stören, hieß es.

Russische Soldaten bewachen ein Gebiet in Berdjansk im Gebiet der Donezker «Volksrepublik» in der Ostukraine. Dieses Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. (Archivbild) © dpa

Update vom 12. Juni, 15.40 Uhr: Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums teilte laut AFP mit, dass bei Luftangriffen über 150 Soldaten der ukrainischen Armee getötet worden sind. Zudem sollen sechs Panzer, fünf Artilleriegeschütze und zehn Armeefahrzeuge zerstört worden sein. Zwei ukrainische Kampfflugzeuge vom Typ Su-25 wurden demnach von russischen Jets abgeschossen, eine weitere ukrainische SU-25 wurde von der Luftabwehr getroffen. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.

Ukraine-Konflikt: Russische Raketen sollen Lager mit westlichen Waffen zerstört haben

Update vom 12. Juni, 13.48 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben im Ukraine-Krieg eigenen Angaben zufolge ein großes Waffenlager bei Ternopil im Westen der Landes angegriffen. „Hochpräzise seegestützte Kalibr-Langstreckenraketen haben in der Nähe des Ortes Tschortkiw in der Region Ternopil ein großes Lager mit Panzerabwehrraketensystemen, tragbaren Flugabwehrraketensystemen und Artilleriegeschossen zerstört“, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag. Die Waffen sollen von den USA und europäischen Ländern geliefert worden sein. Laut Verteidigungsministerium wurden vier Kalibr-Langstreckenraketen von einer Fregatte im Schwarzen Meer aus abgefeuert.

Mit seegestützten Kalibr-Langstreckenraketen haben die russischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Ziele im Westen der Ukraine zerstört (Archivfoto vom 23 Juni 2017) © picture alliance/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Der Leiter der Gebietsverwaltung Ternopil, Wolodymyr Trusch, bestätigte den Angriff. Demnach schlugen kurz vor 22.00 Uhr Ortszeit vier Raketen in militärische und mehrere zivile Objekte ein. Unter anderem seien vier Wohnhäuser beschädigt worden. 22 Menschen wurden demnach verletzt. Über Tote wurde nichts bekannt.

Ukraine-Konflikt: Russische Armee soll gesamte Reserve zur Besetzung Sjewjerodonezk einsetzen

Update vom 12. Juni, 11.30 Uhr: Nach Angaben von Serhij Hajdaj, Gouverneur des Gebiets Luhansk, setzt die russische Armee „ihre gesamten Reserven“ ein, um Sjewjerodonezk zu besetzen. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf lokale Medien. Ziel Russlands sei es demnach, heute oder morgen die Straße zwischen Lyssytschansk und Bachmut unter Kontrolle zu bringen.

Russische Soldaten begleiten eine Nachschubkolonne der russischen Armee (Archivfoto vom 7. Juni 2022) © RIA Novosti/imago

Das russische Verteidigungsministerium meldet unterdessen, dass ihre Marine bei einem Kalibr-Raketenangriff auf Tschortkiw in der Oblast Ternopil ein Lagerhaus mit Waffen aus den USA und europäischen Ländern zerstört hat. Zuvor hatte Wolodyr Trusch, Gouverneur der Oblast, einen Raketenangriff bestätigt (siehe Update um 9.40 Uhr). Von unabhängiger Seite überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Ukraine-Konflikt: Viele Ortschaften in der Region Luhansk unter Feuer

Update vom 12. Juni, 10.02 Uhr: Im Ukraine-Krieg dauert im Osten des Landes nach dem russischen Angriff Truppen der Kampf um die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk an. Die Lage dort sei die schlimmste im ganzen Land, sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, in einer am Sonntag veröffentlichten Videoansprache. Es sei unmöglich, den Beschuss zu zählen.

Viele Ortschaften in der Region stünden unter Feuer, sagte Hajdaj. Besonders schwierig sei die Situation in dem Ort Toschkiwka südlich des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk. Dort versuchten die russischen Angreifer eine Verteidigungslinie zu durchbrechen. Teils hätten es die ukrainischen Streitkräfte geschafft, den Feind aufzuhalten.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs in Kiew sind bei den anhaltend schweren Kämpfen im Donbass die russischen Truppen im Bereich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut zurückgedrängt worden. Es seien bis zu 150 Angreifer „vernichtet“ worden. Von unabhängiger Seite überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Ukraine-Konflikt: Raketenangriff beschädigt Gaspipeline im Westen des Landes

Update vom 12. Juni, 9.40 Uhr: Bei einem Raketenangriff im Raum Tschortkiw in der Oblast Ternopil im Westen der Ukraine sollen 22 Personen verletzt worden sein. Das teilte der Gouverneur der Oblast, Wolodyr Trusch, auf Telegram mit. Neben einer militärischen Einrichtung soll auch eine Gaspipeline beschädigt worden sein.

Ukrainischer Geheimdienst: Russischer Generalstab passt Pläne dem Kampfverlauf im Donbass an

Erstmeldung vom 12. Juni: Kiew - Russland soll sich im Ukraine-Krieg auf eine noch länger andauernde Operation einstellen. Das geht aus dem aktuellen Bericht des „Institute for the Study of War“ vom 11. Juni hervor. Demnach hat der ukrainische Geheimdienst GRU die Information, dass die russische Armeeführung ihre Planungen um 120 Tage bis Oktober 2022 erweitert hat. Der russische Generalstab passe dabei seine Pläne dem Verlauf der Kämpfe im Donbass an, so dass diese monatlich verändert werden.

Ein Problem dabei ist, dass es der russischen Armee weiterhin an Reserven mangelt. Laut GRU setzt Russland bisher 103 BTGs (Battalion Tactical Groups) in der Ukraine ein. Weitere 40 BTGs sollen in Reserve gehalten werden. Dabei sollen es sich allerdings nicht um vollwertige Kampfeinheiten handeln, sondern um Verbände, deren Personal aus anderen Einheiten zusammengewürfelt worden ist.

Ukraine-Konflikt: Kämpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk dauern an

Unterdessen gehen die Kämpfe um die Großstadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter. Die russische Armee habe die zivile Infrastruktur in der Stadt sowie im benachbarten Lyssytschansk und drei weiteren Orten beschossen, teilte der Generalstab der ukrainischen Armee am Samstag per Facebook mit.

Die ukrainischen Soldaten seien dabei, sich Angriffen der Russen in Sjewjerodonezk zu widersetzen. In dem Vorort Metelkino sei ein Angriff erfolgreich abgewehrt worden, die russische Armee habe sich zurückgezogen, hieß es in dem Lagebericht. In einem weiteren Vorort hielten die Kämpfe an. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Kämpfe um Sjewjerodonezk: Zivilisten flüchten sich in Bunker unter Chemiewerk

Zudem soll die Ukraine die Kontrolle über das Chemiewerk Azot in Sjewjerodonezk behalten haben. Das teilt der Gouverneur der Region, Serhij Gaidai, mit. In mehreren Bunkern unterhalb des Werkes sollen rund 800 Zivilisten Zuflucht gefunden haben. Am Samstag wurde berichtet, dass der Beschuss des Werks einen Großbrand ausgelöst hatte. Es ist nicht bekannt, ob dieser bereits gelöscht werden konnte.

Die strategisch wichtige Industriestadt Sjewjerodonezk ist die letzte Großstadt im Gebiet Luhansk, die sich noch nicht vollständig unter russischer und prorussischer Kontrolle befindet. Gekämpft wird um sie bereits seit Wochen.