Nach Kritik an Ukraine-Politik: Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich im ZDF

Von: Linus Prien

Der Ukraine-Konflikt hat auch in Deutschland oberste Priorität. Bundeskanzler Scholz wird sich im ZDF zu seinem Kurs in der Ukraine-Politik äußern.

Erstmeldung vom 2. Mai: Berlin - Nach viel Kritik will Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Kurs zum eskalierten Ukraine-Konflikt noch einmal ausführlich erklären. Wie das ZDF mitteilte, ist der SPD-Politiker an diesem Montagabend um 19.20 Uhr in der Sendung „Was nun, ...?“ zu Gast.

Ukraine-News: Scholz kündigte an, die Ukraine weiter unterstützen zu wollen

Scholz hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass er trotz Vorwürfen der Opposition an seinem Kurs festhält. „Ich treffe meine Entscheidungen schnell - und abgestimmt mit unseren Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge sind mir suspekt“, sagte er der Bild am Sonntag. Bei einer Mai-Kundgebung betonte Scholz: „Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen.“

Ukraine-Krieg: Nach großem Druck möchte Scholz schwere Waffen liefern

In der vergangenen Woche hatte sich die Bundesregierung rund um Olaf Scholz dazu entschieden, schwere Waffen an die Ukraine inmitten des Angriffskriegs vom russischen Machthaber Wladimir Putin zu liefern. Diese Entscheidung wurde jedoch erst getroffen, nachdem großer Druck auf den Bundeskanzler ausgeübt worden war. CDU-Chef Friedrich Merz forderte vor der Zusage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine eine Regierungserklärung des Kanzlers. Auch aus der eigenen Ampel-Koalition kam Kritik von der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter.

Ukraine-Krieg: Prominente kritisieren Scholz im offenen Brief

28 Prominente haben in einem offenen Brief an Olaf Scholz appelliert, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Zu den Unterschreibern gehörten der Autor Alexander Kluge, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der Sänger Reinhard Mey, die Kabarettisten Gerhard Polt und Dieter Nuhr, die Schauspieler Lars Eidinger und Edgar Selge und die Schriftstellerin Juli Zeh. Im Brief hieß es: „Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.“ Den Autoren zufolge solle man die Ukraine nicht mit schweren Waffen unterstützen, wenn dies einen Atomkrieg riskieren könnte. (lp/dpa)