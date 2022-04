„Kalt und verdorben“: Lässt Putin den Ukraine-Krieg am 9. Mai weiter eskalieren?

Was plant Wladimir Putin? Lässt Russlands Präsident am 9. Mai mit der Mobilmachung den Ukraine-Krieg weiter eskalieren? © Vladimir Astapkovich/dpa

Angst vor Weltkrieg: Experten warnen vor einer Generalmobilmachung Russlands im Ukraine-Krieg am 9. Mai. Die USA zeichnen ein düsteres Bild von Putin.

Washington/Moskau – Das Vorgehen von Wladimir Putin im Ukraine-Krieg hat die USA provoziert: In einer ungewöhnlich scharfen und emotionalen Rede griff das US-Verteidigungsministerium den russischen Präsidenten an. Die Kriegsführung Russlands sei „Brutalität der kältesten und verdorbensten Art“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby laut der Nachrichtenagentur dpa. Insgesamt habe der Westen die Lage nicht richtig eingeschätzt und hätte sich das Maß an Grausamkeit nicht vorstellen können. Mittlerweile jedoch halten Kriegsanalysten nichts mehr für ausgeschlossen. So wird bereits mit einer weiteren Eskalationsstufe ab dem 9. Mai gerechnet, sofern Russland eine Generalmobilmachung anordnen sollte.



Ordnet Putin am 9. Mai die Mobilmachung in Russland an? Was das für den Westen und die Gefahr eines Atomkrieges bedeutet, verrät ein Bericht von kreiszeitung.de



Der 9. Mai ist ein bedeutsames Datum. 1945 feierte das Land den Sieg über Nazi-Deutschland. Nachdem die Nato lange damit gerechnet hatte, dass Putin an diesem Tag den Erfolg im Ukraine-Krieg feiern wollte, könnte das Datum nun einen anderen Wendepunkt in dem Konflikt bringen. Wegen der militärischen Rückschläge im Osten der Ukraine könnte jetzt auch die Mobilmachung der kompletten russischen Armee von Wladimir Putin angeordnet werden. Analysten halten dieses Vorgehen mitterweile für wahrscheinlich, wie ein Bericht von kreiszeitung.de zeigt. Die Gefahr eines Weltkrieges mit dem Einsatz von Atomwaffen könnte dadurch zunehmen.