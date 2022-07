Putin-Truppen melden baldige Eroberung von 10.000-Einwohner-Stadt – Ukraine widerspricht

Die Zahl der zivilen Opfer im Ukraine-Krieg steigt. Einen besonders verheerenden Angriff gab es in Tschassiw Jar. News-Ticker zum Militärgeschehen.

Update vom 14. Juli, 10.48 Uhr: Der Kampf in der Ostukraine tobt weiter. Nun haben die pro-russischen Separatisten Gebietsgewinne in der Kleinstadt Soledar für sich reklamiert. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Man rechne mit einer Eroberung der Stadt innerhalb der nächsten zwei Tage.

Der Militärverwaltungschef Soledar, Serhij Hoschko, widersprach der Darstellung. Die ukrainischen Kämpfer hätten die russischen Soldaten zurückgedrängt. Soledar liegt in der Region Donezk. In der Stadt soll noch etwa die Hälfte der einst über 10.000 Bewohner ausharren.

Aufnahme vom 13. Juli: Rauch steigt in der Region Donezk auf. © Vincenzo Circosta/Imago

Ukraine-News: Offenbar erfolgreiche Gegenoffensive bei Charkiw

Update vom 13. Juli, 22.06 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs soll die ukrainische Armee am Mittwoch eine russische Offensive in der Nähe von Charkiw zurückgedrängt haben: In mehreren Dörfern östlich und nördlich der Stadt seien russische Angriffe abgewehrt worden. Diese Informationen stammen vom ukrainischen Nachrichtenportal Kyiv Independent und konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Ebenfalls laut Kyiv Independent wurden bei russischen Raketenangriffen auf Saporischschja am Mittwoch mindestens 14 Menschen verletzt. Zwei Raketen trafen demnach ein Handelsunternehmen in Saporischschja und beschädigten nach Angaben der örtlichen Behörden dessen Einrichtungen schwer. An Ort des Raketeneinschlags seien Rettungskräfte im Einsatz.

Ukraine: Bei russischen Angriffen nahe der südukrainischen Großstadt Mykolajiw fünf Menschen getötet

Update vom 13. Juli, 14 Uhr: Bei russischen Angriffen nahe der südukrainischen Großstadt Mykolajiw sind nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Region sei mit Mehrfach-Raketenwerfern beschossen worden, teilte der Vizechef der Präsidialverwaltung, Kiril Timoschenko, im Messenger-Dienst Telegram mit. Dadurch seien ein Krankenhaus und mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Nach vorläufigen Informationen seien fünf Zivilisten im Bezirk Witowsk östlich von Mykolajiw getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium hingegen teilte mit, Ziele in Mykolajiw seien mit „Luft-Boden-Raketen von hoher Präzision“ angegriffen worden. Dabei seien 70 ukrainische Soldaten getötet worden.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden auch Charkiw im Nordosten des Landes sowie mehrere Viertel der südlich von Charkiw gelegenen Stadt Bachmut bombardiert. „Der Feind setzt seine Angriffe fort, um seine Position zu verbessern und günstige Bedingungen für die Offensive“ in Richtung der Städte Isjum und Slowjansk zu schaffen, erklärte der Generalstab. Der Gouverneur von Donzek, Pawlo Kyrylenko, teilte mit, in der ostukrainischen Region seien vier Zivilisten getötet worden, davon einer in Bachmut. Angaben auf beiden Seiten lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Ukraine-News: Russische Rakete trifft Wohngebäude in Tschassiw Jar - offenbar 45 Menschen gestorben

Update vom 13. Juli, 11.47 Uhr: Nach dem Raketenangriff auf ein vierstöckiges Wohngebäude in Tschassiw Jar ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 45 gestiegen. Das teilten ukrainische Rettungskräfte mit. Die Kleinstadt liegt in der Region Donezk in der Ostukraine. Die russische Armee hatte das Wohngebäude bombardiert. Der Angriff war Teil einer breiten Offensive in dem besonders stark umkämpften Gebiet.

Aufnahme vom 10. Juli: Die Trümmer des Wohnblocks in Tschassiw Jar in der Region Donezk © Nariman El-Mofty

Ukraine meldet schweren Schlag gegen Putin-Truppen: „Wähnten sich sicher“

Update vom 13. Juli, 8.31 Uhr: Kiew meldet eine Gegenoffensive in Cherson. Die südukrainische Region war schon kurz nach Beginn der russischen Invasion eingenommen worden. Nun ist der ukrainischen Seite offenbar ein Gegenschlag gelungen.

Bei einem Angriff auf ein russisches Munitionsdepot verloren Putins Truppen etwa 1000 Tonnen Munition und 50 Treibstoff-Fahrzeuge. Mit diesen Infos zitiert focus.de den regionalen Militärverwalter Sergej Khlan. Bei der Ortschaft handele es sich um Nowa Kachowka.

Der Leiter der regionalen Polizeidienststelle sprach laut dem Bericht von einem „bemerkenswerten“ Tag. Die russischen Truppen hätten begonnen, ihre Lager weiter von der Frontlinie entfernt zu errichten, da sie sich dort sicher wähnten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

„Ihnen fehlt der Mut“: Selenskyj bescheinigt russischen Truppen Angst

Update vom 13. Juli, 6.09 Uhr: Nach anfänglichem Zögern haben mehrere westliche Staaten der Ukraine inzwischen auch moderne Raketensysteme und Artillerie geliefert. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich nun auch aufgrund dieser Hilfe optimistisch über den weiteren Kriegsverlauf.

„Die Okkupanten haben bereits sehr gut zu spüren bekommen, was moderne Artillerie ist, und sie werden nirgendwo mehr auf unserem Boden, den sie besetzt haben, ein sicheres Hinterland haben“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die Russen hätten auch dank der Partisanentätigkeit ukrainischer Agenten im besetzten Gebiet inzwischen Angst vor der ukrainischen Armee, so Selenskyj.

Es fehle ihnen aber auch „der Mut, eine Niederlage einzugestehen und Truppen vom ukrainischen Territorium abzuziehen“. Weiter kämpfen könnten die russischen Truppen trotz der hohen Verluste nur dank der „unerschöpflichen Bestände alter sowjetischer Waffen“.

Getötete Zivilisten im Ukraine-Krieg: UN nennt aktuelle Zahlen

Update vom 12. Juli, 22.20 Uhr: Die Zahl der Todesopfer bei den Raketenangriffen auf ein Wohnhaus in der Stadt Tschassiw Jar ist erneut gestiegen. Neun Menschen seien seit dem Angriff am Samstag aus den Trümmern gerettet worden, teilte der Zivilschutz in der Region Donezk am Dienstag mit. Kiew spricht von einem zivilen Wohngebäude. Die russische Armee behauptet hingegen, ein militärisch genutztes Gebäude attackiert zu haben. Unabhängig lassen sich die Angaben kaum überprüfen.

Am Dienstag wurde zudem in der Stadt Slowjansk eine Frau infolge von Artilleriebeschuss verletzt. Unter Beschuss waren auch andere Städte in dem Gebiet wie Bachmut und Soledar. Durch russische Angriffe seien darüber hinaus im benachbarten Charkiw mindestens fünf Menschen verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Synjehubow mit. Die Vereinten Nationen haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mehr als 5000 getötete Zivilisten erfasst, gehen aber von weitaus höheren Opferzahlen aus.

Ukraine-News: Zahl der Todesopfer nach Raketenangriff auf Tschassiw Jar steigt erneut

Update vom 12. Juli, 15.50 Uhr: Nach dem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der Kleinstadt Tschassiw Jar in Donezk ist die Zahl der aus den Trümmern geborgenen Toten auf mehr als 38 gestiegen. Das berichtet der Nachrichtensender ntv. Das Wohnhaus war am Wochenende von russischer Seite beschossen worden.

„Erhebliche“ Ukraine-Verluste für Putin? Geheimdienst berichtet von Söldner-Rekrutierungen im Gefängnis

Moskau/London - Britische Geheimdienstexperten halten es für möglich, dass Russland in Gefängnissen Kämpfer für die Söldnertruppe Wagner anheuert. „Personalmangel bei den russischen Streitkräften könnten das russische Verteidigungsministerium dazu zwingen, zu unkonventionellen Rekrutierungsmethoden zu greifen“, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Geheimdienst zum Ukraine-Krieg: Moskau rekrutiert wohl Söldner aus Gefängnissen

Schon der ukrainische Geheimdienst hatte mitgeteilt, Russland rekrutiere Häftlinge für private Militärunternehmen. Nun berichtet also auch der britische Geheimdienst davon. „Sollte das wahr sein, weist dieser Schritt wahrscheinlich auf Schwierigkeiten beim Ersetzen der erheblichen russischen Verluste hin“, hieß es. Vor Kurzem hat ein Ex-Wagner-Sölder ein Buch über die „Schattenarmee“ von Kremlchef Wladimir Putin herausgebracht.

Gegenoffensive in Cherson: Kiew meldet 52 getötete russische Soldaten

Unterdessen haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben bei Angriffen in der Region Cherson 52 russische Soldaten getötet. Auch seien Artillerie, Panzerfahrzeuge sowie „ein Lager mit Munition“ zerstört worden, teilte das für die Südukraine zuständige Kommando mit.

Unabhängig ließen sich diese Angaben zunächst nicht prüfen. Die Region Cherson wird großteils von den russischen Invasionstruppen kontrolliert. Die Region grenzt an die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim. (AFP/dpa/frs)