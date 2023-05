News im Ukraine-Krieg: Russlands Angriffe in Bachmut - Russland erleidet Verluste

Explosion in Russland – putintreuer Schriftsteller offenbar bei Autobomben-Anschlag verletzt

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz, Andreas Apetz

Russland setze wohl Phosphorbomben in Bachmut ein. In Russland kam es zu einem Autobombenanschlag. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

: Ukraine veröffentlicht aktuelle Zahlen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 6. Mai, 12.22 Uhr: Bei einem Autobombenanschlag in der russischen Stadt Nischni Nowgorod wurde der bekannte nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin verletzt. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass mit Verweis auf örtliche Rettungskräfte. Wie schwer die erlittenen Verletzungen sind, ist aktuell noch unklar. Prilepins Fahrer sei bei der Explosion getötet worden. Der Pressedienst des Autors teilte zunächst mit, der Zustand Prilepins sei „okay“. Von Rettungskräften wurde er hingegen als schwer verletzt beschrieben.

Moskau sieht die Verantwortung für den Anschlag bei der Ukraine und den westlichen Unterstützern. „Die Tatsache hat sich bewahrheitet: Washington und die Nato haben eine weitere internationale Terrorzelle gefüttert – das Kiewer Regime“, schrieb Marija Sacharowa, eine Sprecherin von Außenminister Sergei Lawrow, über Telegram. Sacharowa sprach von einer „direkten Verantwortung der USA und Großbritanniens“. Beweise für die Behauptung lieferte sie jedoch nicht.

Prilepin gilt als großer Befürworter des von Präsident Wladimir Putin vor mehr als einem Jahr angeordneten Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zwischenzeitlich kämpfte der nationalistische Autor dort sogar selbst. Trat Prilepin vor knapp zehn Jahren noch als scharfer Kritiker des Präsidenten auf, hat sich der Autor inzwischen aber klar hinter ihn gestellt.

Der nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin wurde offenbar bei einem Anschlag mit einer Autobombe verletzt. (Archivbild) © IMAGO/Pavel Kashaev

News im Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Zahlen zu russischen Verlusten

Update vom 6. Mai, 10.12 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Seit der russischen Invasion im Februar 2022 soll Moskau mittlerweile 193.770 Soldaten verloren haben. Alleine in den vergangenen 24 Stunden melden die ukrainischen Streitkräfte 560 Verluste unter den russischen Einheiten.

Soldaten : 193.770 (+560)

: 193.770 (+560) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7238 (+14)

7238 (+14) Panzer: 3717 (+7)

3717 (+7) Artilleriesysteme: 2992 (+14)

2992 (+14) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2554 (+14)

2554 (+14) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5936 (+20)

5936 (+20) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 6. Mai. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News im Ukraine-Krieg: Bachmut in Flammen – Russland setzt offenbar Phosphor-Bomben ein

Update vom 6. Mai, 8.05 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben bei den Kämpfen um die Stadt Bachmut am Freitagabend offenbar Phosphorbomben eingesetzt. Das geht aus einem Video hervor, das durch die ukrainischen Spezialkräfte (SSO) auf Telegram veröffentlicht wurde. „Der Feind hat in Bachmut Phosphor und Brandmunition eingesetzt und versucht, die Stadt vom Antlitz der Erde zu tilgen“, sagte die Pressestelle gegenüber dem ukrainischen Portal Pravda. Die ukrainischen Soldaten würden jedoch weiterhin in Bachmut ausharren und die Stadt verteidigen. Die Echtheit der Aufnahmen können jedoch nicht unabhängig geprüft werden.

Russische Streitkräfte und Wagner-Söldner versuchen seit Monaten vergeblich, die Stadt in der Region Donezk einzunehmen. Der Einsatz von Phosphorbomben ist grundsätzlich durch die Genfer Konventionen nicht verboten. Nur Einsätze von Waffen, bei denen es leicht zu sogenannten „Kollateralschäden“ – also zivilen Opfern – kommen kann, sind untersagt. Phosphorbomben brennen mit knapp 1.300 Grad Celsius und können sich nach dem Löschen mit Wasser immer wieder entzünden.

News im Ukraine-Krieg: Experte sieht „geografische Vorteile“ für Kiew bei Gegenoffensive

Update vom 6. Mai, 6.46 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben bei der erwarteten Gegenoffensive nach dem Militäranalysten Niklas Masuhr einen geografischen Vorteil. Wenn sie an verschiedenen Stellen der Front vorstoße, habe sie kürzere Wege, wenn sie Truppen zur Verstärkung an Brennpunkte verlegen wolle. Die russische Armee habe längere Routen, weil sie sich nur im besetzten Territorium in südlichen und östlichen Gebieten der Ukraine bewegen kann, sagte Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur.

Wie andere Analysten geht Masuhr auch davon aus, dass Elemente der Offensive bereits begonnen haben. „So etwas geht ja nicht mit einer roten Startrakete los“, sagte er. Die jüngsten ukrainischen Angriffe auf russische Logistik dürften eine vorbereitende Rolle spielen.

News zum Ukraine-Krieg: Kadyrow will Wagner-Söldner in Bachmut mit Tschetschenen ersetzen

Update vom 5. Mai, 22.20 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angeboten, seine eigene Truppe „Achmat“ in die ostukrainische Stadt Bachmut zu schicken, sollten sich der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seine Leute aus dem Ort zurückziehen. „Ja, wenn der ältere Bruder Prigoschin und ‚Wagner‘ gehen sollten, dann verliert der Generalstab eine erfahrene Einheit und an ihre Stelle könnten dann der kleine Bruder Kadyrow und ‚Achmat‘ treten“, schrieb Kadyrow auf Telegram. Seine Kämpfer seien bereit, voranzugehen und die Stadt zu erobern.

„Das ist nur eine Frage von Stunden.“ Zuvor hatte Prigoschin einen Abzug seiner Söldnereinheiten am kommenden Mittwoch angekündigt. Diese müssten „ihre Wunden lecken“. Als Ursache hatte der 61-Jährige hohe Verluste wegen mangelnder Artillerieunterstützung durch die russischen Streitkräfte angeführt und dabei die Armeeführung direkt angegriffen. Russland setzt im Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Einheiten aus Tschetschenien ein. Sie gehören formal zu Polizei und Nationalgarde, folgen aber faktisch vor allem Kadyrows Kommando.

Ukraine-News: Schwere Kämpfe dauern an

Update vom 5. Mai, 19.15 Uhr: Russische Angreifer und ukrainische Verteidiger haben sich am Freitag erneut schwere Kämpfe im Osten der Ukraine geliefert. „Die schwersten Gefechte toben um Bachmut und Marjinka“, meldete der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht. Allein an diesen beiden Frontabschnitten seien am Freitag knapp 30 russische Angriffe abgeschlagen worden. Auch bei Limansk lieferten sich beide Seiten schwere Kämpfe. Nach Darstellung der ukrainischen Militärführung sind die russischen Truppen bemüht, Bachmut bis spätestens 9. Mai vollständig zu erobern.

Für Moskau wäre dies ein Prestigeerfolg zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Da die Kapitulation, die eigentlich am 8. Mai 1945 in Kraft trat, damals auf Wunsch Stalins in der Nacht zum 9. Mai im sowjetischen Hauptquartier ein zweites Mal unterzeichnet wurde, gilt dieser Tag in Russland als Feiertag.

Ukraine-News: Kiews Armee zerstört Wagner-Munitionsdepot in Bachmut

Update vom 5. Mai, 17 Uhr: Wegen des Mangels an Munitionsnachschub drohte der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, mit einem Abzug seiner Truppen aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Die vorhandene Munition wird indes von den ukrainischen Verteidigern unbrauchbar gemacht. „Ukrainischer Artilleriebeschuss hat ein Munitionsdepot von Wagner in Bachmut zerstört“, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Anna Maljar, auf Telegram mit. Russland schicke auch Fallschirmjäger-Angriffstruppen nach Bachmut, um die Stadt bis zum 9. Mai einzunehmen, schrieb sie weiter.

Ukraine-News: Lawrow droht nach Drohnen-Angriff mit „konkreten Aktionen“

Update vom 5. Mai, 14.00 Uhr: Nach dem Drohnen-Vorfall auf dem Kreml-Gelände hat der russische Außenminister Sergej Lawrow „konkrete Aktionen“ angekündigt. „Es ist absolut klar, dass die Terroristen in Kiew dies ohne das Wissen ihrer ‚Schirmherren‘ nicht hätten tun können“, sagte Lawrow am Freitag (5. Mai) laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. „Wir werden mit konkreten Aktionen antworten.“

Russland hatte erklärt, in der Nacht zu Mittwoch seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien. Moskau wirft Kiew einen versuchten Anschlag auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin vor und droht mit Gegenmaßnahmen.

News im Ukraine-Krieg: Russland beschuldigt die USA nach mutmaßlichem Drohnen-Angriff

Update vom 5. Mai, 12.15 Uhr: Russland hat den USA vorgeworfen, hinter dem angeblichen Drohnen-Anschlag auf den Kreml zu stecken. „Wir wissen, dass die Entscheidung über solche Handlungen und Terrorakte nicht in Kiew getroffen wird, sondern in Washington. Und Kiew führt aus, was ihnen gesagt wird“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, ohne dafür irgendwelche Beweise vorzulegen.

Die US-Regierung wies den Vorwurf als „lächerlich“ zurück. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby sagte: „Herr Peskow lügt.“

News im Ukraine-Krieg: Prigoschin droht mit Abzug der Wagner-Söldner

Update vom 5. Mai, 10.45 Uhr: Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Moskau mit dem Abzug seiner Kämpfer aus der ostukrainischen Stadt Bachmut gedroht. „Am 10. Mai 2023 werden wir unsere Stellungen in Bachmut an Einheiten des Verteidigungsministeriums übergeben und Wagner-Einheiten zurückziehen müssen, um unsere Wunden zu lecken“, schrieb Prigoschin am Freitag (5. Mai) im Onlinedienst Telegram. Wegen des Munitionsmangels müssten seine Kämpfer ansonsten mit einem „sinnlosen Tod“ rechnen.

News im Ukraine-Krieg: Wieder Brand in russischer Öl-Raffinerie

Update vom 5. Mai, 9.40 Uhr: Im Süden Russlands ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein Feuer auf dem Gelände einer Öl-Raffinerie ausgebrochen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall unweit der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim niemand, teilte der Zivilschutz am Freitag (5. Mai) laut Agentur Tass mit. Unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort hieß es, das Feuer in der Siedlung Ilski – wo es bereits in der Nacht zum Donnerstag gebrannt hatte – sei erneut durch einen Drohnen-Angriff ausgelöst worden.

Insbesondere im Süden Russlands sowie auf der Krim häufen sich seit Tagen Anschläge auf Infrastruktur-Objekte, die für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Bedeutung sein könnten. In der Grenzregion Brjansk etwa entgleisten nach Schienensprengungen zwei Güterzüge. Wer hinter den Aktionen steckt, ist unklar. Internationale Beobachter vermuten aber, dass es sich um Vorbereitungen für die erwartete ukrainische Gegenoffensive handeln könnte.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 5. Mai, 8.40 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben vom 24. Februar 2022 bis zum 5. Mai 2023 etwa 193.210 russische Soldaten in der Ukraine kampfunfähig gemacht, darunter 620 allein am vergangenen Tag. Das teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Hier die Zahlen, in Klammern die Veränderungen zum Vortag:

Soldaten: bislang insgesamt etwa 193.210 (+20)

bislang insgesamt etwa 193.210 (+20) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7224 (+8)

7224 (+8) Panzer: 3710 (+3)

3710 (+3) Artilleriesysteme: 2978 (+16)

2978 (+16) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2540 (+17)

2540 (+17) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5916 (+30)

5916 (+30) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 5 Mai. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News im Ukraine-Krieg: Russland und die USA „am Rande eines offenen bewaffneten Konflikts“

Update vom 5. Mai, 6.50 Uhr: Russland und die USA befinden sich nach russischer Ansicht „am Rande eines offenen bewaffneten Konflikts“. Das erklärte der stellvertretende Außenminister von Russland, Sergei Rjabkow am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Tass. „Washington ist seit langem eine direkte Partei des Ukraine-Konflikts und zielt darauf ab, das souveräne Russland zu zerstören“, sagte Rjabkow weiter.

Die Aussagen beziehen sich auf Vorwürfe, wonach die US-Regierung an dem vermeintlichen Drohnenangriff auf den Kreml am Mittwoch beteiligt gewesen sein soll. Washington wies die russischen Anschuldigungen als „lächerlich“ zurück.

News im Ukraine-Krieg: Drohne über Kiew abgeschossen

Update vom 4. Mai, 22 Uhr: Im Laufe des Tages wurde über der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine Drohne abgeschossen. Aus ukrainischen Quellen hieß es zunächst, es habe sich um eine russische Drohne gehandelt. Nun berichten allerdings mehrere russische und auch ukrainische Quellen, die abgeschossene Drohne sei tatsächlich eine ukrainische.

Dies bestätigte jetzt auch die ukrainische Luftwaffe in einer Mitteilung auf Facebook. Bei der Drohne habe es sich um eine Bayraktar TB2 aus türkischer Produktion gehandelt und man habe sie zwanghaft abgeschossen, da man die Kontrolle über die Drohne verloren habe und „unerwünschte Folgen“ verhindern wollte. „Schade, aber das ist Technik, und solche Fälle passieren.

Vermutlich handelt es sich um eine technische Störung, die Gründe werden ermittelt“, hieß es in der Mitteilung.

News im Ukraine-Krieg: Russlands Angriffe in Bachmut - Russland erleidet Verluste

Update vom 4. Mai, 20.25 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe in der Ostukraine fortgesetzt. Einmal mehr sei die Stadt Bachmut im Brennpunkt des Geschehens gewesen, berichtete der ukrainische Generalstab am Abend in seinem Lagebericht. Insgesamt seien bei Bachmut, Limansk und Marjinka rund 50 russische Angriffe zurückgeschlagen worden.

„Die russischen Besatzungstruppen erleiden weiterhin schwere Verluste auf dem Schlachtfeld, und alle medizinischen Einrichtungen in den vorübergehend besetzten Gebieten sind mit verwundeten Besatzungssoldaten überfüllt“, hieß es weiter. Die Angaben des Militärs konnten nicht unabhängig überprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: „Jeden Tag stapelweise Leichen“ laut Wagner-Chef

Update vom 4. Mai, 18.25 Uhr: Allem Anschein nach bereitet sich Russland aktuell auf die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee vor. Berichten zufolge soll der Kreml bereits befohlen haben, Massengräber für mögliche Todesopfer auszugraben – und das sogar innerhalb der eigenen Landesgrenze.

Weiter hatte Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, über die schlechte Ausrüstung und Todesopfer innerhalb seiner eigenen Truppen beklagt: „Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken“, sagte Prigoschin in einem Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow. Die Schuld gab er einmal mehr der russischen Armeeführung.

News im Ukraine-Krieg: Russland beklagt „Sabotage“-Welle der Ukraine

Update vom 4. Mai, 12.00 Uhr: Russland ist derzeit nach Angaben des Außenministeriums in Moskau einer beispiellosen „Sabotage“-Welle der Ukraine ausgesetzt. „Die terroristischen Aktivitäten und die Sabotage durch die ukrainischen bewaffneten Kräfte erreichen ein beispielloses Ausmaß“, erklärte das Ministerium am Donnerstag (4. Mai).

Am Vortag hatte Moskau den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen bekannt gegeben, die angeblich den Kreml und Staatschef Wladimir Putin im Visier hatten.

News im Ukraine-Krieg: Militärexperten vermuten politische Absichten Putins

Update vom 4. Mai, 11.10 Uhr: Nach Einschätzung internationaler Militärexperten hat Russland zwei angebliche ukrainische Drohnenangriffe auf den Kreml wahrscheinlich selbst inszeniert. Damit sollten der russischen Öffentlichkeit der Krieg näher gebracht und die Voraussetzungen für eine breitere gesellschaftliche Mobilisierung geschaffen werden, schrieb das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem Bericht vom Mittwoch (3. Mai). Mehrere Indizien deuteten darauf hin, dass der Angriff von innen geführt und gezielt inszeniert worden sei.

Laut der US-Denkfabrik haben die russischen Behörden in letzter Zeit Schritte unternommen, um die Luftverteidigung zu verstärken, auch innerhalb Moskaus selbst. Geolokalisierte Bilder vom Januar 2023 zeigten demnach, dass die russischen Behörden Panzir-Luftabwehrsysteme in der Nähe von Moskau platziert haben, um Luftverteidigungskreise um die Stadt zu schaffen. Es sei daher äußerst unwahrscheinlich, dass zwei Drohnen mehrere Luftverteidigungsringe hätten durchdringen und direkt über dem Herzen des Kremls detoniert oder abgeschossen werden können – und das laut Bericht auf eine Art und Weise, die von einer Kamera gut eingefangen werden konnte, um spektakuläre Bilder zu liefern.

Laut ISW deutet die sofortige und koordinierte russische Reaktion auf den Vorfall darauf hin, dass der Angriff intern so vorbereitet wurde, dass seine beabsichtigten politischen Auswirkungen die Peinlichkeit überlagern, die ein Einschlag am Kreml bedeuten würde. Mit der Aktion kurz vor dem „Tag des Sieges“ am 9. Mai solle der Krieg für das heimische Publikum als existenziell dargestellt werden.

News im Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftabwehr schießt Drohnen ab

Update vom 4. Mai, 08.20 Uhr: Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben 18 von 24 Kamikaze-Drohnen abgeschossen, die Russland bei einem Angriff am Donnerstag (4. Mai) vor der Morgendämmerung eingesetzt haben soll. In einer Erklärung der Kiewer Stadtverwaltung hieß es, alle Raketen und Drohnen, die zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen die ukrainische Hauptstadt angriffen, seien zerstört worden.

„Die Russen haben Kiew mit Shahed-Loitering-Munition und Raketen, wahrscheinlich vom ballistischen Typ, angegriffen“, sagte die Verwaltung. Von 15 Shahed-Kamikaze-Drohnen, die auf die Schwarzmeerküstenstadt Odesa abgefeuert wurden, zerstörte die Luftabwehr zwölf, während drei auf ein Universitätsgelände trafen. Nach Angaben des ukrainischen Militärkommandos im Süden des Landes gab es keine Verletzten, heißt es in der Erklärung nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

News im Ukraine-Krieg: Russland meldet neuen Drohnenangriff

Update vom 4. Mai, 05.42 Uhr: In Russland ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass im Süden des Landes nach einem erneuten Drohnenangriff ein Brand in einer Erdöl-Raffinerie ausgebrochen. Wie Tass am Donnerstag (4. Mai) unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichtete, sei der Brand nach dem Angriff einer „nicht identifizierten Drohne“ in der nahe dem Schwarzen Meer gelegenen Siedlung Ilski in der Region Krasnodar ausgebrochen. In den vergangenen Tagen hatten russische Behörden über eine Reihe von Drohnenangriffen berichtet und einen davon als versuchten Mordanschlag auf Präsident Wladimir Putin bezeichnet.

Zu dem Vorfall in der Region Krasnodar sagte Regionalgouverneur Wenjamin Kondratjew, der Brand habe sich auf einer Fläche von 400 Quadratmetern ausgebreitet, sei aber von Einsatzkräften rasch gelöscht worden. In der Nacht auf Mittwoch hatte die Regionalverwaltung vom Brand eines Öllagers in der nahe der Brücke zur von Russland besetzten Halbinsel Krim gelegenen Ortschaft Wolna berichtet und ebenfalls einen Drohnenabsturz verantwortlich gemacht.

Wenige Stunden später hatte Moskau den Abschuss zweier Drohnen gemeldet, die auf den Kreml in Moskau gerichtet gewesen seien – und die Ukraine der Planung eines „Terrorakts“ beschuldigt. Kiew hatte erklärt, mit dem Vorfall nichts zu tun zu haben - und Russland vorgeworfen, den Vorfall inszeniert zu haben.

Ukraine-News: Russland baut gewaltige Abwehranlagen – auch im eigenen Land

Im Ukraine-Krieg hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. „Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten (ukrainischen Halbinsel) Krim zu befestigen“, teilte das britische Verteidigungsministerium nun mit.

Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. „Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte“, hieß es. „Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato „bedroht“ wird.“ (frs/nak mit Material der dpa)