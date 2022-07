Russland beendet offenbar „Operationspause“: Experten fürchten verstärkte Angriffe in nächsten 72 Stunden

Von: Bettina Menzel

Nach einer Pause plant Russland nun offenbar im Donbass weiter nach Westen vorzurücken. Die Angriffe könnten in den nächsten 72 Stunden zunehmen. Der News-Ticker zum Militärgeschehen.

Update vom 16. Juli, 8.35 Uhr: Nach ukrainischen Angaben haben die russischen Streitkräfte nach einer Umgruppierung ihrer Kräfte die Angriffe im Osten des Landes wieder verstärkt. Die Ukraine habe in den vergangenen 24 Stunden russische Sturmversuche in Richtung Bachmut und vor Donezk abgewehrt, teilte der Generalstab in Kiew am Samstag in seinem Lagebericht mit. „Nach einer Umgruppierung hat der Feind den Anrgiff auf das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk wieder aufgenommen, die Kampfhandlungen halten an“, heißt es zudem. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Allerdings stimmen die Angaben mit den Einschätzungen der Experten der US-Denkfabrik Study of War überein.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Lagerhaus in ukrainischer Hafenstadt Odessa

Update vom 16. Juli, 7.46: In der ukrainischen Hafenstadt Odessa hat am frühen Samstagmorgen eine russische Rakete offenbar ein Lagerhaus getroffen. Das teilte Sergey Bratchuk, der Sprecher der Militärverwaltung des Gebiets Odessa, am Samstag über Telegram mit. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt.

US-Denkfabrik Study of War: Russland plant offenbar, im Donbass nach Westen vorzurücken

Der Think Tank „Study of War“ aus den USA geht davon aus, dass Russland nach der Einnahme der Stadt Sjewjerodonezk im Oblast Luhansk eine Operationspause eingelegt hat. Nun plant Russland offenbar, im Donbass in westlicher Richtung vorzurücken. Das geht aus einem Bericht der Denkfabrik vom Freitag hervor. Die russischen Streitkräfte begannen demnach bereits kleinere Angriffe in westlicher Richtung in der Nähe von Bachmut und Slowjansk in der Region Donezk. Die Operationen blieben zunächst erfolglos, könnten aber auf ein Ende der Pause hindeuten. Falls die Operationspause nun wirklich vorbei sei, werden die Angriffe in den nächsten 72 Stunden zunehmen, sagen die Experten voraus.

Alternativ könnten die russischen Truppen stattdessen auch kürzere Pausen mit verstärkten Angriffen über mehrere Tage hinweg abwechseln, bevor sie zu einer groß angelegten Offensivoperation übergehen. Eine 10-tägige operative Pause reiche nicht aus, um die russischen Kräfte für groß angelegte Offensivoperationen vollständig zu regenerieren, so die Einschätzung der US-Denkfabrik.

Ukraine-Krieg: In Dnipro sterben am Freitagabend mindestens drei Menschen nach russischem Angriff

Erstmeldung: Kiew - Angesichts neuer russischer Angriffe ist in der Ukraine am Freitagabend landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Im südöstlichen Gebiet Dnipro starben Behördenangaben zufolge mindestens drei Menschen, 15 wurden verletzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Bürger zur Wachsamkeit auf. Zugleich warnte er Moskau, dass der bereits seit fast fünf Monaten andauernde Krieg auch in Russland nicht folgenlos bleiben werde.