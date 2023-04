Putins Truppen bauen gigantische Verteidigungsanlage – Prigoschin warnt

Von: Franziska Schwarz

Laut einem Bericht haben die Russen in Saporischschja einen Schützengraben errichtet – seine Ausmaße sind kolossal. Die entsprechenden Satellitenbilder machen jetzt die Runde.

Kiew/München – Die Deutung von Satellitenbildern spielt im Ukraine-Krieg eine große Rolle. Unvergessen die Aufnahmen eines russischen Militärkonvois vor Kiew. Sie entstanden zu Beginn der gewaltsamen Eskalation. Auf mehr als 60 Kilometer erstreckte sich die Kolonne laut dem US-Unternehmen Maxar. Jetzt berichten Journalisten von einem neuen Graben im Kriegsgebiet – er soll noch länger sein.

Und zwar 45 Meilen, das sind umgerechnet gut 75 Kilometer. Er beginne in der Nähe von Melitopol in der Region Saporischschja und erstrecke sich bis zum Rand von Marynivka, einer Ortschaft im Westen der Ukraine. Das berichtet das Center for Journalistic Investigations (CJI), dem die Bilder nach eigenen Angaben auffielen. Die Organisation postete die Satellitenbilder auf Twitter:

Riesen-Schützengraben im Ukraine-Krieg: Maßnahme Russlands gegen eine Offensive?

Das CJI schätzt, dass Russland im September 2022 mit dem Ausheben des Grabens begonnen hat, wobei gleichzeitig aus beiden Richtungen gearbeitet wurde. Die Bauarbeiten wurden wohl Mitte Oktober abgeschlossen. Die Länge des Grabens entspricht ungefähr einem Drittel der Länge des Gebiets Saporischschja (200 Kilometer), betonte CJI. In Saporischschja befindet sich auch das größte AKW Europas. Der Schweizer Portal Blick staunte, dass der Schützengraben „sogar vom Weltraum aus“ zu erkennen sei.

Die Aufnahmen stammen laut CJI vom Satelliten „Sentinel 2“, der von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa betrieben wird und Daten für den Klimaschutz, zur Landüberwachung sowie zum Katastrophen- und Krisenmanagement liefern soll. CJI ist eine ukrainische Nachrichtenagentur, die nach eigenen Angaben ihren Sitz auf der Krim hat.

Aufnahme vom 8. April: ukrainische Kämpfer in einem Graben nahe Bachmut © Genya Savilov/AFP

Ukraine reagiert auf Satellitenbilder des russischen Schützengrabens

Natalya Gumenyuk, Sprecherin der südlichen Verteidigungskräfte der Ukraine, kommentierte den russischen Schützengraben laut der New York Post bereits – aber sarkastisch. „Nun, zumindest werden sie in irgendetwas einen Sieg erringen. Sie werden keine weiteren Siege erringen. Lass sie Rekordhalter aus den Schützengräben sein“, zitierte die Boulevardzeitung sie aus einem kürzlichen TV-Interview.

Prigoschin fürchtet „bis zu 40.000 Mann“ bei ukrainischer Frühjahrsoffensive

Unterdessen wurde bekannt, dass Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin die mögliche ukrainische Frühjahrsoffensive wohl sehr ernst nimmt. Focus.de berichtete aus einem Video, das der ukrainische Politiker Anton Geraschenko auf Twitter teilte. In dem Clip warnte er demnach, dass die Ukraine aktuell noch auf besseres Wetter wartete – aber: „Vielleicht warten sie auch auf zusätzliches Material: Raketen, gepanzerte Fahrzeuge oder etwas anderes“, vermutete Prigoschin.

„Putins Koch“, wie Prigoschin wegen seiner Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin auch genannt wird, aber kein Grund zur Sorglosigkeit.„Es spielt keine Rolle, worauf sie warten. Sie haben etwa 200.000, einigen Quellen zufolge sogar bis zu 400.000 Mann aufgestellt. Das darf nicht unterschätzt werden“, übersetzte das Nachrichtenportal ihn aus dem Russischen. (frs)