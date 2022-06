Ukraine-wartet weiter: Scholz‘ Panzer-Plan droht zu platzen - Slowakei lehnt Deal ab

News-Ticker zu deutschen Reaktionen

Von Bedrettin Bölükbasi schließen

Neue Probleme mit deutschen Waffenlieferungen. Scholz‘ Ringtausch stockt. Baerbock fordert derweil konkrete EU-Perspektiven für die Ukraine. News-Ticker.

Ringtausch mit Slowakei droht zu platzen : Deutschland bietet wohl zu wenig

: Deutschland bietet wohl zu wenig Baerbock zur EU-Debatte um die Ukraine : Die Außenministerin ist der Ansicht, dass dieser „historische Moment“ mit Blick auf die Ukraine trotz Herausforderungen genutzt werden muss.

: Die Außenministerin ist der Ansicht, dass dieser „historische Moment“ mit Blick auf die Ukraine trotz Herausforderungen genutzt werden muss. Baerbock will Mehrheitsentscheidungen : Nun gehe es darum, die EU und europäische Werte zu stärken und zu verteidigen.

: Nun gehe es darum, die EU und europäische Werte zu stärken und zu verteidigen. Dieser News-Ticker zu den deutschen Reaktionen auf den Russland-Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 21. Juni, 9 Uhr: Deutsche Leopard-Panzer für die Slowakei, slowakische T-72-Kampfpanzer an die Ukraine. So sollte der Ringtausch aussehen, auf den sich die Bundesregierung bereits vor zwei Monaten geeinigt hat. Doch wie nun bekannt wird, gibt es abermals Probleme bei deutschen Waffenlieferungen.

Deutschland bietet offenbar zu wenig Panzer an, berichtet der Business Insider. Deutschland habe 15 Leopard-2A4-Panzer für 30 T-72-Panzer vorgeschlagen. Die Slowakei findet das zu wenig und lehnte den Deal ab. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte dazu gegenüber Business Insider: „Die Slowakei besitzt 30 T-72-Panzer. Daher können 15 Leopard-Kampfpanzer keine Lösung für uns sein, da wir 30 Kampfpanzer für ein Panzerbataillon benötigen.“

Der Sprecherin zufolge befindet man sich weiter in Verhandlungen, allerdings bleibt fraglich, ob und wann es eine Einigung gibt. Zuvor hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärt, dass man bei dem Ringtausch mit Nato-Partnern, die ältere Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben und dafür von Deutschland Ersatz bekommen könnten, „auf einem sehr guten Weg“ sei.

+ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Die Grünen überholen die SPD in den Umfragen. © IMAGO/Stefan Boness/Ipon

Update vom 20. Juni, 20.45 Uhr: Die ukrainischen Journalisten Mstyslav Chernov und Evgeniy Maloletka sind mit dem Freiheitspreis der Deutschen Welle (DW) ausgezeichnet worden. Sie nahmen den Preis „DW Freedom of Speech Award“ für ihre Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine am Montag in Bonn im Rahmen einer internationalen Medienkonferenz entgegen.

Den Freiheitspreis gibt es seit 2015. Damit werden Personen oder Initiativen für ihre herausragende Förderung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit ausgezeichnet. AP-Journalist und Autor Chernov und der freischaffende Fotojournalist Maloletka stammen aus der Ostukraine.

Ukraine-News aus Deutschland: Putin strebt laut Scholz Auflösung von Nato und EU an

Update vom 20. Juni, 19.12 Uhr: „Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte“, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Twitter. Deshalb betreibe er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel habe. Er wolle zurück zu einer Politik der Einflusszonen. „Aber das wird ihm nicht gelingen“, so Scholz weiter.

Ukraine-News aus Deutschland: Erstmal Immobilien von Putin-Unterstützer beschlagnahmt

Update vom 20. Juni, 14.25 Uhr: In einem historischen Fall in München wurden nun erstmals die Immobilien eines Unterstützers von Putins Ukraine-Invasion beschlagnahmt. Dabei handelt es sich offenbar um einen Duma-Abgeordneten auf der Sanktionsliste.

Ukraine-News aus Deutschland: Söder will „realpolitische“ Herangehensweise - EU-Debatte um Ukraine

Update vom 20. Juni, 14.20 Uhr: Der Prozess des möglichen Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union wird sich nach Auffassung des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder hinziehen. „Es wird ein langer Prozess sein“, sagte Söder nach einer Sitzung des Parteivorstandes in München. „Wir wollen alles im Blick haben“, so der CSU-Chef.

Es müssten alle Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein solcher Beitritt möglich ist. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise sei notwendig. „Ganzheitlich heißt, ob die Europäische Union derart im Moment in der Lage wäre, eine solche Aufnahme überhaupt zu machen - wir sind da in großen Teilen skeptisch, auch Manfred Weber, ob das jetzt gelingen kann“, betonte Söder. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber ist Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). „Deswegen: Nichts überstürzen, sondern das Ganze realpolitisch angehen“, empfahl Söder.

Ukraine-News aus Deutschland: Debatte um die Ukraine in der EU - Baerbock will Perspektive schaffen

Erstmeldung vom 20. Juni: Berlin/München - Während der Ukraine-Konflikt mit aller Härte durch das Land wütet, wird auf der politischen Ebene eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine debattiert. Schon seit langem drückt Kiew den Wunsch aus, ein Teil der Europäischen Union zu werden. Zwar betrachteten einige Länder einen Beitritt der Ukraine in der EU anfangs kritisch, doch allmählich wendet sich nun das Blatt.

Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Zuletzt sprach sich die EU-Kommission dafür aus, die Ukraine offiziell zum Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Auf dem EU-Gipfel am 23. bis 24. Juni könnte die entsprechende Entscheidung fallen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat nun wenige Tage vor diesem möglicherweise entscheidenden Gipfel für eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine geworben.

Ukraine-News: Baerbock zur EU-Debatte um die Ukraine - „müssen historischen Moment nutzen“

„Es gilt jetzt, nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen: Ihr gehört mitten in die Europäische Union“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Die Herausforderungen und Aufgaben für den Beitrittsprozess seien „wahnsinnig groß“, niemand wolle aber, dass man in ein paar Jahren zurückschaue und sage: „Wie konnten wir diese Weichenstellung nicht nutzen?“.

Ebenso unterstützte Baerbock den Vorschlag der EU-Kommission, auch Ukraines kleinen Nachbarn Moldau zum EU-Beitrittskandidaten zu ernennen. „Wir müssen sehen, in welcher Situation Moldau in diesen Zeiten steht“, sagte sie. Die Regierung tue nicht nur alles dafür, die europäischen Werte in ihrem eigenen Land zu leben, sondern unterstützte zudem auch die von Russland angegriffene Ukraine.

Ukraine-Krieg: Selenskyj wendet sich per Video an die Welt Ukraine-Krieg: Selenskyj wendet sich per Video an die Welt

Ukraine-News: Baerbock will Mehrheitsentscheidungen - „müssen gemeinsam die EU stärken“

Mit Blick auf eine mögliche EU-Erweiterung sprach sich Baerbock dafür aus, Entscheidungsverfahren in der Gemeinschaft anzupassen. „Es gilt jetzt nicht einfach nur, mehr Stühle in den europäischen Kreis zu stellen, sondern wir müssen gemeinsam die Europäische Union stärken“, so die Grünen-Politikerin. Das bedeute perspektivisch, dass man auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zu Mehrheitsentscheidungen kommen müsse, damit man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Stärke habe, die man brauche, um die europäischen Werte zu verteidigen. (bb mit dpa)

Rubriklistenbild: © Eckehard Schulz/Imago