Selenskyj-Berater skeptisch über Russland-Verhandlungen - EU-Kommission will Ukraine als Beitrittskandidat

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ein Berater von Selenskyj ist skeptisch gegenüber russischen Verhandlungsvorschlägen. Indes spricht sich die EU-Kommission für den EU-Beitrittsstatus der Ukraine aus. Der News-Ticker.

Update vom 17. Juni, 12.50 Uhr: Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kommissionskreisen. Die Staats- und Regierungschefs wollen bereits bei einem Gipfeltreffen Ende kommender Woche über das Thema beraten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich nach dem Bekanntwerden der Entscheidung bei der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Mitgliedern der Kommission und sprach von einer „historischen Entscheidung“. „Dies ist der erste Schritt in Richtung EU-Mitgliedschaft, der uns dem Sieg sicherlich näher bringen wird“, so Selenskyj auf Twitter.

Ukraine-News: Keine Diplomatie in Sicht - Skepsis bei der ukrainischen Seite

Erstmeldung vom 17. Juni: Kiew/München — Im Ukraine-Konflikt dauern die schweren Zusammenstöße zwischen den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin und den ukrainischen Truppen im Osten des Landes an. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Eine diplomatische Lösung des Konflikts scheint angesichts der eskalierenden Lage weit entfernt zu sein.

Zwar gab es bereits einige Treffen zwischen den beiden Kriegsparteien. Allerdings wurden bislang keine bedeutenden Ergebnisse erzielt, die dem Ukraine-Krieg ein Ende setzen würden. Derzeit sind Kriegshandlungen jedenfalls viel stärker im Mittelpunkt als Diplomatie. Die ukrainische Seite zeigte sich nun skeptisch gegenüber den russischen Vorschlägen nach Verhandlungen.

Ukraine-News: Podolyak skeptisch zu Verhandlungen - „Russland will die Welt täuschen“

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ukrainischer Chefunterhändler, Mykhailo Podolyak, sieht bei den „endlosen Verhandlungsvorschlägen“ Russlands ein „Versuch, die Welt zu täuschen“. Moskau wolle den Eindruck von Dialogbereitschaft erwecken, nur um der Ukraine dann „in den Rücken zu fallen“, schrieb der ukrainische Diplomat im Messengerdienst Telegram.

Russland ziele darauf ab, so Podolyak, in den „vorübergehend besetzten Gebieten“ unter einem vorübergehenden Waffenstillstand Militärstützpunkte zu errichten, Reserven zu sammeln und schließlich das Offensivpotential des russischen Militärs für weitere Angriffe herzustellen.

Ukraine-News: Selenskyj-Berater stellt Rückkehr zu Verhandlungen in Aussicht - „nur aus starker Position heraus“

Eine Rückkehr der Ukraine zu Verhandlungen schloss Selenskyjs Berater dabei nicht aus. „Die Ukraine wird definitiv zum Verhandlungsprozess zurückkehren“, schrieb Podolyak. Allerdings werde dies „nur zum richtigen Zeitpunkt und mit einer starken Verhandlungsposition“ geschehen.

„Dann wird der Kreml die Dinge nüchtern betrachten und aufhören, sich an seiner eigenen Propaganda zu berauschen“, unterstrich der ukrainische Diplomat. Er betonte zudem, dass die russische Wirtschaft in die 90er Jahre zurückkehre und sogar Teebeutel Mangelware seien. In diesem Zusammenhang verwies er auch darauf, dass Europa russisches Gas aufgebe und bei Gaslieferanten diversifiziere, was die Hälfte des russischen Bruttoinlandsprodukts betreffen werde. (bb)