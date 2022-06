Umkämpftes Sjewjerodonezk: Zivilisten werden weiter aus ukrainischer Industriestaat evakuiert

Ukraine meldet: Wohl Terroranschlag auf Selenskyj-Regierung vereitelt - 800 mutmaßliche „Saboteure“ festgenommen

Von: Momir Takac, Patrick Mayer

Die Evakuierung der Azot-Chemiefabrik in Sjewjerodonezk ist vorerst gescheitert. Kiew vereitelt offenbar einen Anschlag auf die Selenskyj-Regierung. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Update vom 15. Juni, 22.30 Uhr: Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Evakuierung von Zivilisten aus einer Chemiefabrik in der belagerten ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk verhindert zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Mittwoch, Russland habe einen Korridor geschaffen, um Zivilisten aus der Asot-Fabrik zu in Sicherheit zu bringen. Die „Kiewer Behörden“ hätten die „humanitäre Operation“ aber „auf zynische Weise zum Scheitern gebracht“.

Russland hatte am Dienstag einen für zwölf Stunden offenen humanitären Korridor angekündigt. Über ihn sollten im Asot-Werk verschanzte Zivilisten nach russischen Angaben die Möglichkeit erhalten, Sjewjerodonezk in Richtung der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Luhansk zu verlassen.

Die ukrainischen Kräfte hätten die Feuerpause aber „mehrfach“ gebrochen und die humanitäre Operation missbraucht, um eigene Soldaten in günstigere Stellungen zu verlegen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die Behauptungen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Über Polen eingeflogen: 300 schwerverletzte Ukraine-Soldaten in Deutschland medizinisch versorgt

Update vom 15. Juni, 19.15 Uhr: Laut einem Bericht des „heute journal“ hat die deutsche Luftwaffe mit ihrer fliegenden Intensivstation, einer Airbus-Maschine, mittlerweile mehr als 300 schwer verletzte ukrainische Soldaten von der polnischen Ostgrenze zur Behandlung nach Deutschland geflogen.

Das ZDF zeigte Ausschnitte aus einem Interview mit einem verwundeten Soldaten, der in Bochum behandelt wird. „Niemand sollte Krieg erleben, kein Mensch auf der Welt. Es ist besser nicht zu wissen, was Krieg bedeutet“, erklärt der 21-jährige „Sascha“ darin: „Ich wünsche niemandem, diese Erfahrungen machen zu müssen. Aber jeder in der Ukraine hat das jetzt: Krieg. Es ist schwer.“

Wohl Terroranschlag auf Selenskyj-Regierung vereitelt: Hunderte Festnahmen laut ukrainischer Polizei

Update vom 15. Juni, 18.50 Uhr: Die ukrainische Polizei hat angeblich einen Terroranschlag auf die Regierung der Ukraine verhindert. Das erklärte der Stellvertretende Innenminister Jewhenij Jenin laut dem Medienprojekt The Kyiv Independent. Er nannte keine Einzelheiten der Operation.

Schon zu Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs hatte es immer wieder Gerüchte und Meldungen gegeben, dass die russische Seite Präsident Wolodymyr Selenskyj entführen oder sogar töten wolle. Verifizieren ließ sich das seither nie. Auch die aktuelle Meldung zu einem angeblich geplanten Terroranschlag lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Laut Jenin hat die ukrainische Polizei seit dem 24. Februar über 800 Personen festgenommen, die „Sabotage- und Aufklärungsaktivitäten“ verdächtigt werden.

Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj (Mi.), hier bei einem Besuch der Front Ende Mai. © IMAGO / Xinhua

Region Dnipropetrowsk offenbar beschossen: Russische Truppen greifen angeblich Wohngebiete an

Update vom 15. Juni, 18.25 Uhr: Russische Truppen beschießen offenbar die Region Dnipropetrowsk mit Uragan-Raketenwerfern. Laut Valentyn Reznichenko, dem Gouverneur des Oblast Dnipropetrowsk, traf der Angriff Wohngebiete in den Städten Zelenodolsk und Apostolovo im Bezirk Kryvyi Rih.

Es wurden bislang keine Opfer gemeldet. Die Region um die Großstadt Dnipro (knapp eine Million Einwohner) liegt rund 300 Kilometer westlich des schwer umkämpften Sjewjerodonezk und von der Frontlinie entfernt. Bei den Uragan-Systemen handelt es sich um veraltete Raketenwerfer aus Sowjetzeiten, die erstmals in den 1970er Jahren eingeführt wurden.

Mehrfachraketenwerfer für die Ukraine: Großbritannien kündigt baldige Lieferung an

Update vom 15. Juni, 17.50 Uhr: Großbritannien wird der Ukraine nach eigenen Angaben bald Mehrfachraketenwerfer liefern, um das Land im Verteidigungskampf gegen Russland zu unterstützen. „Ich denke, die Lieferung steht kurz bevor“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Mittwoch in Oslo am Rande eines Treffens der multinationalen Truppe Joint Expeditionary Force (JEF).

Großbritannien hatte bereits am 6. Juni die Lieferung des Mehrfachraketenwerfer-Systems MLRS angekündigt. Mit bis zu 80 Kilometern ist seine Reichweite Militärexperten zufolge etwas größer als die ähnlicher russischer Systeme. Somit könnten die Kiewer Streitkräfte feindliche Artillerie treffen, ohne in deren Reichweite zu geraten.

Die Ukraine, die derzeit einen erbitterten Verteidigungskampf im Donbass im Osten des Landes führt, hat ihre westlichen Verbündeten mehrfach aufgefordert, ihr mehr schwere Waffen zu liefern. Am Dienstag hatte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar gesagt, ihr Land habe bisher nur „rund zehn Prozent“ der eigentlich benötigten Waffen erhalten. Auch Deutschland liefert der Ukraine vier Raketenwerfer Typ MARS II, dem Bundeswehr-Pendant des MLRS.

Schweres Artillerie-Waffensystem der Bundeswehr: der MARS-II-Raketenwerfer. © Sebastian Gollnow/dpa

1000 Menschen aus Donbass evakuiert: Verletzte und Kranke aus der Ostukraine in Sicherheit gebracht

Update vom 15. Juni, 17.20 Uhr: Rund 1000 Menschen wurden mit Sanitätszügen aus dem Donbass evakuiert. Das vermeldet das ukrainische Gesundheitsministerium an diesem Mittwoch.



Demnach hätten sogenannte medizinische Züge, die vom ukrainischen Eisenbahnbetreiber Ukrzaliznytsia mit den „Medecins Sans Frontieres“ gestartet wurden, über 1000 Menschen evakuiert. Darunter seien 690 verletzte und kranke Einwohner des Donbass, heißt es aus Kiew.

Umkämpftes Sjewjerodonezk: Zivilisten werden weiter aus ukrainischer Industriestaat evakuiert

Update vom 15. Juni, 16.50 Uhr: In Sjewjerodonezk wird offenbar trotz anhaltender Kämpfe versucht, Zivilisten aus der Chemiefabrik Azot herauszuholen. Obwohl russische Streitkräfte in die umkämpfte Stadt stürmen, werde die Evakuierung von Zivilisten „in jedem ruhigen Moment“ fortgesetzt, sagte Bürgermeister Oleksandr Stryuk The Kyiv Independant.

Russische Separatisten hatten die Evakuierung zuvor als gescheitert bezeichnet. Weiter nannte Stryuk die humanitäre Lage in Sjewjerodonezk in einer TV-Ansprache „kritisch“. Man wisse nicht, wie viele Zivilisten noch in der heftig umkämpften Stadt eingeschlossen seien.

Ukraine-Krieg: Putin könnte laut hochrangigen europäischen Beamten gezwungen sein, eine Massenmobilisierung anzukündigen

Update vom 15. Juni, 14.25 Uhr: Russland könnte schon in wenigen Monaten dazu gezwungen zu sein, seine Pläne im Ukraine-Krieg zu ändern. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte hochrangige europäische Beamte. Demnach habe Moskau einen Großteil seiner militärischen Kapazität aufgebraucht und sei deshalb gezwungen, neues Personal für seine Kampftruppen zu suchen.

Auch Waffen sollen knapp sein. Wie Bloomberg weiter meldet, soll sich Moskau in Fernost um alte Panzer bemühen. Präsident Wladimir Putin könnte zudem gezwungen sein, eine Massenmobilisierung anzuordnen, um den Kampf fortzusetzen. Vor dieser Möglichkeit schreckte Putin bislang zurück.

Ukraine-Krieg: Evakuierung von Azot-Chemiefabrik laut prorussischen Separatisten gescheitert

Update vom 15. Juni, 13.25 Uhr: Die von Moskau geplante Evakuierung der Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk ist offenbar gescheitert. Das berichten prorussische Aktivisten. Für das Scheitern machen sie die ukrainische Seite verantwortlich. Soldaten würden mit Panzern und Granatwerfern vom Gelände des Werks schießen, so dass keine Leute in Sicherheit gebracht werden könnten, teilte der Separatistenvertreter Rodion Miroschnik mit.

Im Azot-Werk werden rund 500 Zivilisten vermutet. Russische Separatisten erwarten bis zu 1.200 Menschen darin, dazu rund 2.000 ukrainische Kämpfer.

Russisches Verteidigungsministerium: Depot mit Nato-Waffen zerstört

Update vom 15. Juni, 12.16 Uhr: Russische Truppen haben offenbar ein Waffendepot im Westen der Ukraine zerstört. In dem Lager nahe der Stadt Solotschiw in der Region Lwiw sollen von der Nato gelieferte Waffen deponiert gewesen sein, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Es soll sich hauptsächlich um Panzerhaubitzen vom Typ M777 gehandelt haben, welche die Ukraine von Nato-Ländern geliefert bekommen habe, hieß es weiter.

Ukraine-Krieg: Sjewjerodonezk und Lyssytschansk heftig umkämpft

Update vom 15. Juni, 10.45 Uhr: Die Großstadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine sowie andere Gebiete im Donbass sind weiter heftig umkämpft. „Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk“, schrieb der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, in seinem Telegram-Blog.

Der Gouverneur berichtete, dass russische Streitkräfte Häuser beschießen und das Chemiewerk Azot angreifen. „Der Gegner ist schwächer in den Straßenkämpfen, deshalb eröffnet er das Feuer aus Artillerie, wodurch unsere Häuser zerstört werden“, teilte Hajdaj mit. In Lyssytschansk, das an einem Fluss gegenüber von Sjewjerodonezk liegt, soll es zudem viele Verletzte geben.

Ukraine-News: Briten-Geheimdienst bestätigt Zivilisten in Sjewjerodonezk-Bastion

Erstmeldung vom 15. Juni 2022: Sjewjerodonezk - Britische Geheimdienste gehen davon aus, dass russische Truppen einen Großteil von Sjewjerodonezk inzwischen kontrollieren. Das geht aus der täglichen Lageeinschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Konflikt hervor.

Um die Stadt im Osten der Ukraine toben seit mehr als einem Monat erbitterte Kämpfe. In dieser Zeit soll es „durch heftigen Beschuss enorme Kollateralschäden“ gegeben haben, heißt es weiter.

In der Azot-Chemiefabrik in Sjewjerodonezk sollen sich noch Hunderte Zivilisten befinden. © IMAGO/Viktor Antonyuk

Ukraine-News: Hunderte Zivilisten und ukrainische Soldaten befinden sich laut britischen Geheimdiensten in Azot-Chemiefabrik

Die Geheimdienste rechnen zudem damit, dass die Kampfhandlungen im noch einige Zeit andauern dürften. „Russische Streitkräfte werden wahrscheinlich in und um Azot stationiert sein, während ukrainische Kämpfer im Untergrund überleben können“, schrieb das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Dies hindere russische Truppen daran, Einheiten an anderer Stelle einsetzen zu können. Auch die Nato geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch monatelang toben wird.

Das Ministerium bestätigte, dass in der Azot-Chemiefabrik neben ukrainischen Streitkräften auch Hunderte Zivilisten in unterirdischen Bunkern Zuflucht suchen. Am Mittwoch sollen Zivilisten über einen humanitären Korridor das Industriewerk verlassen können.