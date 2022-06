Ukraine-Krieg: Luhansk-Gouverneur sieht bittere Russland-Taktik in Sjewjerodonezk

Von: Momir Takac

In der Azot-Chemiefabrik in Sjewjerodonezk sollen sich laut britischen Geheimdiensten neben ukrainischen Soldaten noch Hunderte Zivilisten befinden. Ukraine-Krieg im Ticker.

Sjewjerodonezk weiter heftig umkämpft: Gouverneur meldet Artilleriebeschuss durch russische Truppen

Britischer Geheimdienst bestätigt Vermutung: Noch Hunderte Zivilisten in Azot-Chemiefabrik

Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert

Update vom 15. Juni, 10.45 Uhr: Die Großstadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine sowie andere Gebiete im Donbass sind weiter heftig umkämpft. „Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk“, schrieb der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, in seinem Telegram-Blog.

Der Gouverneur berichtete, dass russische Streitkräfte Häuser beschießen und das Chemiewerk Azot angreifen. „Der Gegner ist schwächer in den Straßenkämpfen, deshalb eröffnet er das Feuer aus Artillerie, wodurch unsere Häuser zerstört werden“, teilte Hajdaj mit. In Lyssytschansk, das an einem Fluss gegenüber von Sjewjerodonezk liegt, soll es zudem viele Verletzte geben.

Ukraine-News: Briten-Geheimdienst bestätigt Zivilisten in Sjewjerodonezk-Bastion

Erstmeldung vom 15. Juni 2022: Sjewjerodonezk - Britische Geheimdienste gehen davon aus, dass russische Truppen einen Großteil von Sjewjerodonezk inzwischen kontrollieren. Das geht aus der täglichen Lageeinschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Konflikt hervor.

Um die Stadt im Osten der Ukraine toben seit mehr als einem Monat erbitterte Kämpfe. In dieser Zeit soll es „durch heftigen Beschuss enorme Kollateralschäden“ gegeben haben, heißt es weiter.

In der Azot-Chemiefabrik in Sjewjerodonezk sollen sich noch Hunderte Zivilisten befinden. © IMAGO/Viktor Antonyuk

Ukraine-News: Hunderte Zivilisten und ukrainische Soldaten befinden sich laut britischen Geheimdiensten in Azot-Chemiefabrik

Die Geheimdienste rechnen zudem damit, dass die Kampfhandlungen im noch einige Zeit andauern dürften. „Russische Streitkräfte werden wahrscheinlich in und um Azot stationiert sein, während ukrainische Kämpfer im Untergrund überleben können“, schrieb das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Dies hindere russische Truppen daran, Einheiten an anderer Stelle einsetzen zu können. Auch die Nato geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch monatelang toben wird.

Das Ministerium bestätigte, dass in der Azot-Chemiefabrik neben ukrainischen Streitkräften auch Hunderte Zivilisten in unterirdischen Bunkern Zuflucht suchen. Am Mittwoch sollen Zivilisten über einen humanitären Korridor das Industriewerk verlassen können.