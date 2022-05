Ukraine-Politik: Söder teilt heftig gegen Scholz aus - „Seltsam teilnahmslos“, „Grüne übernehmen seine Rolle“

Von: Felix Durach

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Bundeskanzler Olaf Scholz wegen dessen Ukraine-Politik angegriffen und ihm seine Führungsrolle abgesprochen. Der News-Ticker.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat in einem Interview scharfe Kritik an der Ukraine-Politik von Kanzler Olaf Scholz geübt und ihm vorgeworfen die Bürger in schweren Zeiten alleine zu lassen.

hat in einem Interview an der von geübt und ihm vorgeworfen die Bürger in schweren Zeiten alleine zu lassen. Die Kampfhandlungen in der Ostukraine dauern auch drei Monate nach Kriegsbeginn weiterhin an.

in der dauern auch drei Monate nach Kriegsbeginn weiterhin an. Dieser News-Ticker zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Während die Kampfhandlungen in der Ostukraine weiterhin andauern und der russischen Angriffskrieg in den dritten Monat geht, dominiert das Kriegsgeschehen auch weiterhin die deutsche Politik-Landschaft. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ging mit Blick auf die deutsche Ukraine-Politik und die anhaltenden Diskussionen über die Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsgebiet auf die Bundesregierung los.

Söder greift Scholz wegen Ukraine-Politik an: „Früher war Olaf Scholz wenigstens schlumpfig. Aber heute?“

Ziel der verbalen Angriffe des CSU-Chefs war vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), mit dem Söder hart ins Gericht ging. „Früher war Olaf Scholz wenigstens schlumpfig. Aber heute? Man muss es so hart sagen: Olaf Scholz lässt die Deutschen in dieser schweren Zeit leider oft allein“, sagte der 55-Jährige am Dienstag im Interview mit dem Stern. Die Bezeichnung „schlumpfig“ ist dabei wohl eine Anspielung auf die Corona-Gipfel von Bund und Ländern im vergangenen Jahr. In einer hitzigen Diskussion um die geltenden Corona-Maßnahmen soll Söder den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzminister Scholz aufgefordert haben, er solle aufhören, „so schlumpfig zu grinsen“.

Markus Söder hat in einem Interview Bundeskanzler Olaf Scholz wegen dessen Corona-Politik scharf angegriffen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine und Deutschland in den vergangenen Monaten erklärte Söder weiter, ihm sei nun klar, dass Scholz „nicht der Kanzler ist, der die Menschen in schwieriger Zeit führen und mitnehmen kann.“ Scholz müsse als Bundeskanzler aktuell zwar schwere Entscheidungen treffen, schaffe es jedoch vor allem nicht, diese Entscheidungen und die vorangehenden Prozesse richtig zu kommunizieren.

Ukraine-News: Söder teilt gegen Scholz aus - „wirkt seltsam teilnahmslos und zeigt wenig Empathie“

Zwar sei es richtig gewesen, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf die mögliche Gefahr eines Atomkrieges hinzuweisen, konstatiert Söder. „Aber dann? Dann verschwand er wieder drei Wochen von der Bildfläche und ließ die Deutschen mit dieser Sorge alleine. Und als er sich dann endlich äußerte, verstand niemand, was er eigentlich sagen wollte“, so das Urteil des bayerischen Ministerpräsidenten. „Er wirkt zuweilen seltsam teilnahmslos und zeigt wenig Empathie in dieser Krisenzeit. De facto übernehmen die Grünen seine Rolle“, setzt Söder nach.

Der Krieg in der Ukraine ist auch für die neu zusammengestellte Bundesregierung in Berlin die erste große Belastungsprobe. Uneinigkeit in der Koalition herrschte lange Zeit beim Thema Waffenlieferungen. Während diverse Politiker die Freigabe von schweren Waffen für die Lieferung in ukrainisches Kriegsgebiet forderten, hielt sich der Kanzler lange bedeckt und wich Fragen nach schweren Waffen aus. Ende April beschloss der Bundestag schließlich die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. (fd)