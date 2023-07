Kein Essen, keine Waffen, schlechte Führung: Russische Soldaten senden Hilferuf per Video-Botschaft

Von: Michelle Brey

Teilen

Bachmut ist weiterhin ein Schlachtfeld im Ukraine-Krieg. Eine Luftaufnahme zeigt zerstörte Häuser der ostukrainischen Stadt. Russische Kämpfer aus der Region wandten sich an ihre Familien. (Symbolbild) © Libkos/dpa

Der Ukraine-Krieg setzt sich fort. Doch die Kampfmoral schwindet bei russischen Soldaten offenbar. Klagen über die Zustände im Militär häufen sich.

Bachmut - Die ostukrainische Stadt Bachmut bleibt im Ukraine-Krieg weiter hart umkämpft. Doch offenbar könnten Kiews Truppen Bachmut in Kürze einnehmen. Indes meldeten sich russische Soldaten zu Wort. Sie bemängelten die Zustände in der Armee und wandten sich in einem Video an ihre Familien. Das berichtete der Business Insider unter Berufung auf ein Telegram-Video eines russischen, unabhängigen Users.

„Selbstmordmission“ – Russische Soldaten aus Bachmut schicken offenbar Hilferuf an Angehörige

Der Telegram-User soll das Video dem Bericht zufolge von Angehörigen der russischen Soldaten erhalten haben. Mindestens zehn von ihnen hätten anschließend in Bachmut gekämpft. Ort und Zeit der Videoaufnahme seien nicht unabhängig überprüfbar. Die Beschwerden, die die Soldaten jedoch hervorbrachten, decken sich mit anderen, ähnlichen Berichten.

So habe ein Kommandeur einer Einheit von einer „Selbstmordmission“ für sie gesprochen, ein anderer habe sie betrunken an die Frontlinie gebracht. Einige Wochen zuvor hatte ein Soldat ebenfalls „sinnlose und selbstmörderische Befehle“ beklagt. Weiter heißt es in dem Video laut Business Insider, dass sie versucht hätten, zu erklären, dass sie keine Sturmtruppe oder Spezialeinheit seien. Zudem hätten sie weder Munition noch Lebensmittel oder Fahrzeuge.

Die Einheit hätte sich den Befehlen verweigert. Sie seien jedoch angewiesen worden, weiterzumachen und „einen ehrenvollen Tod zu sterben“. Sie würden aber nicht mit diesen Kommandeuren kämpfen wollen.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

„Auf Selbstmordmission geschickt“: Videos von russischen Soldaten häufen sich offenbar

Politik-Berater Jason Jay Smart zufolge gebe es eine wachsende Zahl an Videos dieser Art. Videos mit Hilferufen „von russischen Soldaten, die sagen, dass sie zum Scheitern verurteilt sind oder auf Selbstmordmission geschickt werden“, erklärte er gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek. Ob diese Entwicklung der Ukraine im Krieg in die Karten spielt, bleibt abzuwarten.

Dass es den ukrainischen Verteidigern leichter fallen soll, bei Bachmut gegen die regulären russischen Truppen zu kämpfen, als gegen die Wagner-Gruppe - wie ein Oberst gegenüber der BBC mitteilte -, könnte allerdings ein Anzeichen dafür sein. (mbr)