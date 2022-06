Kriegsdiplomatie: Putin-Verhandler beschuldigt Selenskyj-Seite – „Haben nicht geantwortet“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Verhandlungen im Ukraine-Russland-Krieg scheinen zu stocken, wie die Putin-Seite berichtet. „Haben nicht geantwortet“, meinen die Russen. Der News-Ticker.

Update vom 16. Juni, 12.32 Uhr: Ein russischer Verhandlungsführer erhebt Vorwürfe gegen Kiew. Wladimir Medinski erklärte, die ukrainische Seite habe nach der Gesprächsrunde in Istanbul am 15. April die gemeinsam vereinbarten Positionen erhalten - aber Moskau nicht geantwortet. Das berichtet das russisches News-Portal gazeta.ru und beruft sich dabei auf die russische Nachrichtenagentur Tass.

Medinski äußerte sich auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, das noch bis zum 18. Juni läuft. Kremlchef Wladimir Putin will dort angesichts der westlichen Sanktionen mit Vertretern der Automobilbranche sprechen.

Aufnahme vom 15. Juni: Selenskyj in seinem Kiewer Büro © Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Imago

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Selenskyj will auf G7-Gipfel sprechen

Update vom 16. Juni, 6.27 Uhr: Wolodymyr Selenskyj wird die Interessen seines Landes bei den Gipfeln von G7 und Nato Ende Juni vertreten. Er habe dankbar die Einladungen zu den Spitzentreffen angenommen, teilte Selenskyj am Mittwochabend auf Twitter mit. Unklar ist jedoch, ob der ukrainische Staatschef dafür sein Land verlassen oder per Video zugeschaltet wird.

Selenskyj sah insgesamt große Fortschritte bei der internationalen Unterstützung für sein Land. Er listete alle internationalen Kontakte vom Mittwoch auf: Telefonate mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Boris Johnson, ein Treffen mit den Regierungschefs aus Albanien und Montenegro, Edi Rama und Dritan Abazovic. Von dem Treffen der US-geführten Ukraine-Kontaktgruppe am Mittwoch in Brüssel gehe das Signal aus, dass Waffenlieferungen verstetigt werden, sagte Selenskyj.

„Bei allen internationalen Kontakten höre ich Bewunderung für die Taten unserer Verteidiger“, sagte der Präsident. Er selbst kämpfe jeden Tag dafür, dass die Ukraine aus dem Ausland die notwendigen Waffen bekomme. „Doch Tapferkeit, Weisheit und taktisches Geschick müssen wir nicht importieren. Das haben unsere Helden selber.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einladung zu den Gipfeln von G7 und Nato Ende Juni angenommen (Foto vom 15. Juni) © Ukrainian Presidential Press Office/Imago

Ukraine-News: USA rechnen mit weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen

Update vom 15. Juni, 16.25 Uhr: Die USA rechnen mit weiteren westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Das Land stehe „vor einem entscheidenden Moment auf dem Schlachtfeld“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Auftakt eines Treffens von 45 Ländern der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im Brüsseler Nato-Hauptquartier. Er spielte damit auf die erbitterten Kämpfe gegen russische Einheiten im Osten des Landes an. „Wir werden unsere Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte vertiefen“, betonte Austin.

Auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow nahm an dem Treffen teil. Sein Ministerium hatte zuvor beklagt, Kiew habe bislang nur „rund zehn Prozent“ der vom Westen geforderten Waffen erhalten. Für die Kämpfe im Donbass will die Ukraine unter anderem schwere Waffen wie Panzer und Haubitzen.

Ukraine-News: London will Kiew mit Mehrfachraketenwerfer versorgen - „steht kurz bevor“

Update vom 15. Juni, 16.10 Uhr: Großbritannien wird der Ukraine nach eigenen Angaben bald Mehrfachraketenwerfer liefern, um das Land im Verteidigungskampf gegen Russland zu unterstützen. „Ich denke, die Lieferung steht kurz bevor“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in Oslo am Rande eines Treffens der multinationalen Truppe Joint Expeditionary Force (JEF).

Großbritannien hatte bereits am 6. Juni die Lieferung des Mehrfachraketenwerfer-Systems MLRS angekündigt. Das Land erwägt laut Wallace neben den MLRS-Raketenwerfern auch die Lieferung von Anti-Schiffs-Raketen des Typs Harpoon, die Dänemark und die Niederlande der Ukraine ebenfalls versprochen hätten. Der norwegische Verteidigungsminister Björn Arild Gram sagte nach dem Treffen mit Wallace, sein Land ziehe ebenfalls weitere Waffenlieferungen an die Ukraine in Betracht.

Die beiden Verteidigungsminister äußerten sich wenige Stunden vor einem Treffen der aus fast 50 Staaten bestehenden Ukraine-Kontaktgruppe, bei dem mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin über weitere militärische Hilfe für Kiew beraten werden soll. Austin rief dort die US-Verbündeten auf, bei den Waffenlieferungen nicht nachzulassen. Die Kontaktgruppe war im April auf der US-Militärbasis Ramstein in Deutschland ins Leben gerufen worden.



Ukraine-News: Selenskyj fordert weitere Hilfe gegen Putins Angriffskrieg

Update vom 15. Juni, 15.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von der EU weitere Hilfe im Kampf gegen Russland gefordert. In einer Video-Ansprache vor dem tschechischen Parlament erinnerte Selenskyj an den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei 1968. Heute kämpfe die Ukraine „für die Freiheit“ und „gegen die grausame Invasion Russlands“, sagte Selenskyj. Die Ukraine brauche daher jede mögliche Unterstützung, um Russland zu besiegen.

Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts setzte im August 1968 dem Prager Frühling ein Ende. Selenskyj sagte, heute sei der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nur der erste Schritt in einem Moskauer Plan zur Rückeroberung früherer sowjetischer Satellitenstaaten. „Ein Tyrann, der ... alles will, wird niemals aufhören“, so Selenskyj.

Selenskyj dankte den Tschechen für die Aufnahme von mehr als 300.000 ukrainischen Flüchtlingen und die Lieferung von Waffen im Wert von mehr als 3,5 Milliarden tschechische Kronen (knapp 142 Millionen Euro). Er forderte die Regierung in Prag zudem auf, nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft im Juli ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland durchzusetzen. „Werden Sie aktiv, damit sich alle europäischen Staats- und Regierungschefs darüber einig sind, dass die Verteidigung und Stärkung Europas unser gemeinsames Ziel ist“, unterstrich der ukrainische Staatschef.

Ukraine-News: Macron ruft zu Verhandlungen auf - „müssen klaren Kopf haben“

Update vom 15. Juni, 15.15 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Ukraine dazu aufgerufen, mit Russland zu verhandeln. Frankreich habe vom ersten Tag an deutlich gemacht, „dass Russland der Aggressor ist“, sagte Macron bei seinem Besuch in Rumänien laut dem von den USA finanzierten Rundfunkveranstalter Radio Free Europe. „Wir müssen einen klaren Kopf haben: Wir sind nicht im Krieg mit Russland“, fügte Macron allerdings hinzu. Ihm zufolge muss die Ukraine mit Russland am Verhandlungstisch sitzen: „Der ukrainische Präsident und seine Beamten werden mit Russland verhandeln müssen.“

Ukraine-News: Kreml will Dialog mit Westen - Putin-Sprecher fordert „gegenseitig Respekt“

Update vom 15. Juni, 14.05 Uhr: Ungeachtet der zutiefst belasteten Beziehungen will der Kreml den Dialog mit westlichen Staaten nicht völlig aufgeben. „Kommunikation ist notwendig, wir werden auch in Zukunft kommunizieren müssen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. „Amerika wird sich nirgendwo hinbewegen, Europa wird sich nirgendwo hinbewegen, also müssen wir irgendwie mit ihnen kommunizieren“, so Peskow. Die Kommunikation müsse aber auf gegenseitigem Respekt und der Wahrung von Sicherheitsinteressen beruhen, fügte Peskow hinzu. Dies sei derzeit aber nicht absehbar.

Ukraine-News: Selenskyj wirbt für EU-Status - „Putin wird nicht in der Ukraine haltmachen“

Update vom 15. Juni, 13.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eindringlich dafür geworben, seinem Land den Status eines EU-Beitrittskandidaten zuzuerkennen. Der 44-Jährige sprach per Video zu beiden Parlamentskammern in Tschechien, das in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Der Kandidatenstatus würde unter Beweis stellen, dass Europa eine wirkliche Gemeinschaft sei und die europäischen Werte mehr bedeuteten als nur leere Phrasen, sagte Selenskyj.

Selenskyj warnte, dass Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Sieg nicht in der Ukraine haltmachen würde. Dessen imperiale Ambitionen reichten „von Warschau bis nach Sofia, von Prag bis nach Tallinn“. Zum Abschluss zitierte er das Motto des früheren tschechoslowakischen und tschechischen Präsidenten Vaclav Havel (1936-2011): „Wahrheit und Liebe müssen siegen über Lüge und Hass.“ Dafür erhielt er von den tschechischen Parlamentariern minutenlangen, im Stehen dargebrachten Beifall.

Ukraine-News: Podoljak weist auf russische Übermacht hin - „im Verhältnis zehn zu eins“

Update vom 15. Juni, 12.35 Uhr: Die Ukraine hat angesichts der zunehmend schwierigen Lage ihrer Truppen im Donbass auf beschleunigte Waffenlieferungen der westlichen Verbündeten gedrängt. „Brüssel, wir warten auf eine Entscheidung“, erklärte Präsidentenberater Mychailo Podoljak auf Twitter kurz vor dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Russland sei der Ukraine bei seiner Artillerie „im Verhältnis zehn zu eins“ überlegen, schrieb Podoljak. „Ich erhalte täglich Nachrichten von unseren Kämpfern, die sagen, ‚Wir halten stand, sagt uns einfach, wann die Waffen kommen‘“, fügte er hinzu.

Ukraine-News: Selenskyj zum Nato-Gipfel eingeladen - Art der Teilnahme noch unklar

Update vom 15. Juni, 12.20 Uhr: Die Nato hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Gast zu ihrem Gipfeltreffen in Madrid eingeladen. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte, ist allerdings noch nicht klar, ob Selenskyj wirklich anreist oder aus seinem Amtssitz in Kiew zugeschaltet wird. „Er ist willkommen, persönlich zu kommen. Wenn das für ihn nicht möglich ist, wird er per Videokonferenz zu uns sprechen“, sagte Stoltenberg.

Bei dem am 28. Juni in der spanischen Hauptstadt beginnenden Gipfeltreffen der westlichen Militärallianz wollen die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten entscheiden, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert. Konkret geht es dabei zum Beispiel um die Verstärkung der Ostflanke durch zusätzliche Nato-Truppen. Vor allem die baltischen Staaten dringen seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine auf eine deutlich größere Unterstützung durch Bündnispartner.

Ukraine-News: Stoltenberg kündigt schwere Waffen für Ukraine an - auch Langstrecken-Waffen

Update vom 15. Juni, 11.15 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als einen „brutalen Zermürbungskrieg” bezeichnet und weitere schwere Waffen für die Ukraine signalisiert. Es gebe „Zerstörung auf ganz großer Bandbreite”, sagte er bei einer Pressekonferenz im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Das Verteidigungsminister-Treffen mit der Ukraine, Georgien, Schweden, Finnland und der EU heute Abend werde dem ukrainischen Verteidigungsminister die Möglichkeit bieten, „über das zu informieren, was die Ukraine dringend benötigt”. Für die Nato-Partner werde es eine Möglichkeit sein, „die Ukraine weiter zu unterstützen und dies öffentlich zu machen”. Zuvor stellte Stoltenberg mehr schwere Waffen für die Ukraine in Aussicht. Die Bündnispartner hätten sich dazu verpflichtet, weiter militärische Unterstützung an die Ukraine zu liefern, kündigte der Generalsekretär an. Dazu würden schwere Waffen sowie Langstrecken-Waffen gehören.

Ukraine-News: Putins Militär greift Ostukraine an - Kiew fordert schwere Waffen vom Westen

Erstmeldung vom 15. Juni: Den Haag/München — Im Ukraine-Konflikt setzten die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin ihre Angriffe auf ukrainisches Territorium ununterbrochen fort. Im Visier ist an erster Stelle das Donbass-Gebiet im Osten der Ukraine. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Russland greift die Ostukraine von allen Seiten an.

Um sich gegen diesen Angriffskrieg von Putin effektiver wehren zu können, fordert die ukrainische Regierung schon seit langem immer wieder mehr schwere Waffen wie Panzer und Artillerie von westlichen Ländern. Diese Forderungen wurden zwar teilweise erfüllt, allerdings nur nach langen Diskussionen und in einem begrenzten Umfang, der die Ukraine nicht zufriedenstellt. Die Nato hat nun weitere Lieferungen von schweren Waffen angedeutet.

Ukraine-News: Kiew verlangt schwere Waffen - Selenskyjs Berater mit Liste an Forderungen

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ukrainischer Chefunterhändler, Mykhailo Podolyak, veröffentlichte am Montag (13. Juni) auf Twitter eine Liste mit der Anzahl an schweren Waffen, die die Ukraine benötige, um den Krieg mit Russland zu beenden. Dabei ging es um folgende Waffen.

1000 Haubitzen mit Kaliber 155 Millimeter

mit Kaliber 155 Millimeter 300 Mehrfachraketenwerfer

500 Panzer

2000 gepanzerte Fahrzeuge

1000 Drohnen

„Das Treffen der Kontaktgruppe von Verteidigungsministern ist in Brüssel ist am 15. Juni. Wir warten auf eine Entscheidung“, schrieb Podolyak in seinem Tweet. Die Nato könnte die von der Ukraine erwartete Entscheidung auf mehr schwere Waffen schon bald treffen, wie Aussagen des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg bei einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs von mehreren Nato-Staaten nahelegen.

Ukraine-News: Nato signalisiert schwere Waffen für Ukraine - Polen kritisiert bisherige Haltung

Bei dem Treffen in der offiziellen Residenz des niederländischen Premierministers Mark Rutte in Den Haag nahmen neben Stoltenberg und Rutte die Premierminister von Dänemark, Belgien, Polen, Portugal und Lettland sowie Rumäniens Präsident teil. Bei der Zusammenkunft ging es in erster Linie um die weitere Unterstützung der Ukraine. „Ja, die Ukraine sollte mehr schwere Waffen haben“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP Stoltenberg in Den Haag. Die Nato-Verbündeten und Partner hätten bereits schwere Waffen bereitgestellt. „Aber jetzt werden es auch mehr“, kündigte der Generalsekretär an. Die Ukraine sei davon abhängig, „um sich gegen die brutale russische Invasion zu wehren“.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nach einer Pressekonferenz im Nato-Hauptquartier. (Archivbild) © Olivier Matthys/AP/dpa

Die Nato müsse bereit sein, „lange Zeit Unterstützung zu leisten“, unterstrich Stoltenberg und wurde von Rutte mit Kopfnicken und einer Handgeste bestätigt. In Brüssel werde man dies besprechen. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki kritisierte beim Treffen die bisherige Haltung zur Unterstützung der Ukraine. „Wir haben nicht genug getan, um die Ukraine zu verteidigen und die ukrainischen Menschen zu unterstützen, ihre Freiheit zu verteidigen“, stellte Morawiecki laut der Nachrichtenagentur Associated Press fest.

Er rief Nato-Staaten dazu auf, mehr schwere Waffen einschließlich Artillerie zu liefern. „Wo bleibt unsere Glaubwürdigkeit, wenn die Ukraine scheitert?“, fragte der polnische Regierungschef und fügte hinzu: „Können wir uns vorstellen, dass wir einfach zur ursprünglichen Lage zurückkehren, wenn die Ukraine scheitert? Ich hoffe nicht.“ Die Lieferung von weiteren schweren Waffen dürfte auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew ein großes Thema sein. (bb)