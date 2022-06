Ukraine-Unterstützung: Nato will nächsten Schritt gehen - Stoltenberg sieht „brutale russische Invasion“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Ukraine-Krieg fordert Kiew immer wieder mehr schwere Waffen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg stellt nun eine Erfüllung dieser Forderung durch das Bündnis in Aussicht. Der News-Ticker.

Update vom 15. Juni, 11.15 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als einen „brutalen Zermürbungskrieg” bezeichnet und weitere schwere Waffen für die Ukraine signalisiert. Es gebe „Zerstörung auf ganz großer Bandbreite”, sagte er bei einer Pressekonferenz im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Das Verteidigungsminister-Treffen mit der Ukraine, Georgien, Schweden, Finnland und der EU heute Abend werde dem ukrainischen Verteidigungsminister die Möglichkeit bieten, „über das zu informieren, was die Ukraine dringend benötigt”. Für die Nato-Partner werde es eine Möglichkeit sein, „die Ukraine weiter zu unterstützen und dies öffentlich zu machen”. Zuvor stellte Stoltenberg mehr schwere Waffen für die Ukraine in Aussicht. Die Bündnispartner hätten sich dazu verpflichtet, weiter militärische Unterstützung an die Ukraine zu liefern, kündigte der Generalsekretär an. Dazu würden schwere Waffen sowie Langstrecken-Waffen gehören.

Ukraine-News: Putins Militär greift Ostukraine an - Kiew fordert schwere Waffen vom Westen

Erstmeldung vom 15. Juni: Den Haag/München — Im Ukraine-Konflikt setzten die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin ihre Angriffe auf ukrainisches Territorium ununterbrochen fort. Im Visier ist an erster Stelle das Donbass-Gebiet im Osten der Ukraine. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Russland greift die Ostukraine von allen Seiten an.

Um sich gegen diesen Angriffskrieg von Putin effektiver wehren zu können, fordert die ukrainische Regierung schon seit langem immer wieder mehr schwere Waffen wie Panzer und Artillerie von westlichen Ländern. Diese Forderungen wurden zwar teilweise erfüllt, allerdings nur nach langen Diskussionen und in einem begrenzten Umfang, der die Ukraine nicht zufriedenstellt. Die Nato hat nun weitere Lieferungen von schweren Waffen angedeutet.

Ukraine-News: Kiew verlangt schwere Waffen - Selenskyjs Berater mit Liste an Forderungen

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ukrainischer Chefunterhändler, Mykhailo Podolyak, veröffentlichte am Montag (13. Juni) auf Twitter eine Liste mit der Anzahl an schweren Waffen, die die Ukraine benötige, um den Krieg mit Russland zu beenden. Dabei ging es um folgende Waffen.

1000 Haubitzen mit Kaliber 155 Millimeter

mit Kaliber 155 Millimeter 300 Mehrfachraketenwerfer

500 Panzer

2000 gepanzerte Fahrzeuge

1000 Drohnen

„Das Treffen der Kontaktgruppe von Verteidigungsministern ist in Brüssel ist am 15. Juni. Wir warten auf eine Entscheidung“, schrieb Podolyak in seinem Tweet. Die Nato könnte die von der Ukraine erwartete Entscheidung auf mehr schwere Waffen schon bald treffen, wie Aussagen des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg bei einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs von mehreren Nato-Staaten nahelegen.

Ukraine-News: Nato signalisiert schwere Waffen für Ukraine - Polen kritisiert bisherige Haltung

Bei dem Treffen in der offiziellen Residenz des niederländischen Premierministers Mark Rutte in Den Haag nahmen neben Stoltenberg und Rutte die Premierminister von Dänemark, Belgien, Polen, Portugal und Lettland sowie Rumäniens Präsident teil. Bei der Zusammenkunft ging es in erster Linie um die weitere Unterstützung der Ukraine. „Ja, die Ukraine sollte mehr schwere Waffen haben“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP Stoltenberg in Den Haag. Die Nato-Verbündeten und Partner hätten bereits schwere Waffen bereitgestellt. „Aber jetzt werden es auch mehr“, kündigte der Generalsekretär an. Die Ukraine sei davon abhängig, „um sich gegen die brutale russische Invasion zu wehren“.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nach einer Pressekonferenz im Nato-Hauptquartier. (Archivbild) © Olivier Matthys/AP/dpa

Die Nato müsse bereit sein, „lange Zeit Unterstützung zu leisten“, unterstrich Stoltenberg und wurde von Rutte mit Kopfnicken und einer Handgeste bestätigt. In Brüssel werde man dies besprechen. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki kritisierte beim Treffen die bisherige Haltung zur Unterstützung der Ukraine. „Wir haben nicht genug getan, um die Ukraine zu verteidigen und die ukrainischen Menschen zu unterstützen, ihre Freiheit zu verteidigen“, stellte Morawiecki laut der Nachrichtenagentur Associated Press fest.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Er rief Nato-Staaten dazu auf, mehr schwere Waffen einschließlich Artillerie zu liefern. „Wo bleibt unsere Glaubwürdigkeit, wenn die Ukraine scheitert?“, fragte der polnische Regierungschef und fügte hinzu: „Können wir uns vorstellen, dass wir einfach zur ursprünglichen Lage zurückkehren, wenn die Ukraine scheitert? Ich hoffe nicht.“ Die Lieferung von weiteren schweren Waffen dürfte auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew ein großes Thema sein. (bb)