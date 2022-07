EU könnte Russland-Sanktionen teilweise aufheben - um Lebensmittelversorgung zu schützen

Putin droht mit weiterer Senkung der Gas-Lieferung noch im Juli - und macht pikantes Nord-Stream-Angebot

Von: Franziska Schwarz

Unzufriedenheit in Moskau: Falls die Gespräche mit Kiew weitergehen, dann härter. Putin will mit Erdogan auch über die Ukraine sprechen. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Update vom 20. Juli, 05.51 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kremlchef in der Nacht zum Mittwoch am Rande eines Treffens in Teheran der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. „Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen“, bot Putin gleichzeitig an.

Wladimir Putin drohte am Rande eines Treffens im Iran mit der weiteren Drosselung der Gas-Lieferungen. © dpa/Iranian Presidency

Die Pipeline Nord Stream 1 wurde 2011 in Betrieb genommen und hat eine Kapazität von rund 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Seit Juni hat Russlands staatlicher Energieriese Gazprom die Gaslieferungen nach Deutschland allerdings um mehr als die Hälfte der täglichen Höchstmenge reduziert - auf 67 Millionen Kubikmeter. Derzeit ist die Pipeline zudem wegen alljährlicher Wartungsarbeiten völlig stillgelegt - planmäßig bis Donnerstag.

Sollte Russland die reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli wegen der notwendigen Reparatur eines „weiteren Aggregats“ die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline noch weiter auf 33 Millionen Kubikmeter zu fallen, sagte Putin nun laut Tass. Die Begründung der Drosselung mit der fehlenden Turbine hatten Kritiker schon zuvor als Vorwand bezeichnet.

Update vom 19. Juli, 22.45 Uhr: Die US-Regierung will der Ukraine weitere Waffen liefern. „Im Laufe dieser Woche wird die Regierung das nächste Waffen- und Ausrüstungspaket des Präsidenten für die Ukraine bekanntgeben“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby. Das Paket werde weitere der Raketenwerfer vom Typ Himars enthalten - diese hätten die Ukrainer bereits sehr effektiv eingesetzt. Zudem würden zusätzliche Patronen für Mehrfachraketenwerfer und Artilleriemunition geliefert.

Die US-Regierung werde auch „weiterhin die russischen Pläne aufdecken, damit die Welt weiß, dass jede angebliche Annexion vorsätzlich, illegal und unrechtmäßig ist“, sagte Kirby. Ihm zufolge geht die US-Regierung davon aus, dass Russland weitere Gebiete der Ukraine annektieren will. Vorbild sei das Vorgehen auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Jahr 2014, betonte Kirby. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass Russland „Scheinreferenden“ abhalten wolle. Die von „Russland eingesetzten Marionetten und Stellvertreter in den Gebieten der Ukraine, die unter russischer Kontrolle stehen“ würden sanktioniert, erklärte er.

Ukraine-News: Getreide-Verhandlungen mit Russland - Putin sieht Fortschritte

Update vom 19. Juli, 20.30 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über die Wiederaufnahme der blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine. „Mit Ihrer Hilfe haben wir uns nach vorn bewegt“, sagte Putin nach Kreml-Angaben in Teheran an den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan gerichtet. Die Türkei bemüht sich um eine Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland. „Es sind noch nicht alle Probleme gelöst, aber es ist gut, dass es Bewegung gibt“, sagte Putin.

Die beiden Staatschefs waren in Teheran zu einem Gipfel mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zusammengetroffen, um in erster Linie über die Lage in Syrien zu beraten. Es stand aber auch ein bilaterales Treffen von Putin und Erdogan auf dem Programm, bei dem es um die Ausfuhr des in ukrainischen Häfen blockierten Getreides ging. Es war das erste Treffen zwischen Putin und Erdogan seit Beginn des Ukraine-Kriegs, in dem Erdogan sich mehrfach als Vermittler angeboten hatte.



EU könnte Russland-Sanktionen teilweise aufheben - um Lebensmittelversorgung zu schützen

Update vom 19. Juli, 17.10 Uhr: Die Europäische Union könnte ihre Sanktionen für russische Banken teilweise lockern, um die weltweite Lebensmittelversorgung nicht zu beeinträchtigen. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, könnten blockierte russische Bankenfonds wieder freigegeben werden, wenn sie den Handel mit Getreide oder Düngemitteln finanzieren. Die Ukraine hatte die EU vor Zugeständnissen an Moskau gewarnt.

Die EU-Länder wollten „klarstellen, dass die Sanktionen in keiner Weise den Transport von Getreide aus Russland oder der Ukraine behindern“, sagte ein Diplomat in Brüssel. Damit reagiert Brüssel auf Warnungen vor allem afrikanischer Staaten vor Hungersnöten. Diplomaten zufolge wollen die EU-Staaten die überarbeiteten Sanktionen am Mittwoch formell beschließen. Sie sehen auch ein Einfuhrverbot für russisches Gold in die EU vor. Wegen der geringen Mengen hat es eher symbolischen Charakter.

Ukraine-News: Kiew droht mit Schlag auf die Krim - „werden früher oder später angreifen“

Update vom 19. Juli, 16.21 Uhr: Kiew hat mit Angriffen auf die Krim und die dort stationierte russische Schwarzmeerflotte gedroht. „Wir bekommen Schiffsabwehrwaffen und werden früher oder später die Flotte angreifen“, sagte der ukrainische Vize-Verteidigungsminister Wolodymyr Hawrylow der britischen Times.

Russland hatte seine Invasion in die Ukraine auch mit angeblichen Plänen Kiews begründet, sich die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel zurückholen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Hawrylows Äußerungen bestätigten einmal mehr die Notwendigkeit der „militärischen Spezialoperation“. Peskow sagte der Nachrichtenagentur Tass zufolge: „Nur mit solchen Mitteln lässt sich die Ukraine von solchen Vertretern der Führung befreien.“

Moskau hat Kiew immer wieder vor einer scharfen Reaktion gewarnt, sollte die Krim angegriffen werden. Dagegen meinte Hawrylow, dass unlängst bereits die Schlangeninsel zurückerobert worden und damit der erste Schritt getan sei. „Die Krim ist ukrainisches Territorium, daher ist jedes Ziel dort für uns legitim.“ Eine Rückkehr sei auch auf diplomatischem Wege möglich, so Hawrylow.

Kremlsprecher Dmitri Peskow (Archivbild) © Sergey Guneev/Imago Images

Sanktionen gegen Russland: Putin gibt „kolossale Menge an Schwierigkeiten“ zu

Update vom 19. Juli, 14.15 Uhr: Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land wegen des Ukraine-Kriegs als „kolossale Menge an Schwierigkeiten“ bezeichnet. Russland stehe vor großen Herausforderungen - er bleibe jedoch optimistisch.

Update vom 19. Juli, 14.05 Uhr: Das ukrainische Parlament hat für die Entlassung von Inlandsgeheimdienstchef Iwan Bakanow und Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa gestimmt. Das teilten mehrere Abgeordnete mit. Präsident Selenskyj hatte den Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU und die oberste Strafverfolgerin des Landes zunächst nur vorläufig ihrer Ämter enthoben. Das Parlament votierte nun für ihre definitive Absetzung. Hintergrund ist der Verdacht des Landesverrats und Kollaboration mit dem Feins Russland. Mehr dazu lesen Sie hier.

Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt: Stillstand seit Gräueltaten in Butscha

Kiew - Moskau bleibt in seinem Kurs hart: Falls es wieder Friedensgespräche mit Kiew aufnimmt, dann zu härteren Bedingungen. „Wenn jetzt also die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, dann zu völlig anderen Bedingungen“, sagte Putin-Berater Juri Uschakow - ohne Einzelheiten zu nennen. Das berichtet die Nachrichtenagentur RBK.

Bei den Verhandlungen im März in der Türkei seien konkrete Resultate erzielt worden, ehe Kiew unter Präsident Wolodymyr Selenskyj den Kontakt abgebrochen habe, klagte Uschakow demnach.

Russische Truppen hatten sich nach den Verhandlungen - auch angesichts des erbitterten militärischen Widerstands der Ukrainer - nördlich von Kiew zurückgezogen. Darauf folgten die Gräueltaten in Butscha. Danach kam es bislang zu keinen neuen Friedensgesprächen.

Putin trifft Erdogan in Teheran: Auch Ukraine-Krieg auf der Agenda

Als Ziele des in Moskau „militärische Spezialoperation“ genannten Kriegs gegen die Ukraine hatte Kremlchef Wladimir Putin bereits im Februar die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine, ihren neutralen Status, die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk sowie die Anerkennung der seit 2014 annektierten Krim als russisch genannt. Mit diesen Forderungen ist Moskau auch in die Verhandlungen gegangen.

Begegnung von Putin und Erdogan in Teheran: Der Kremlchef und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich am 19. Juli mit Irans Präsident Ebrahim Raisi. Bei dem Gipfel in der iranischen Hauptstadt sind offiziell Gespräche über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant. Nach Kremlangaben geht es allerdings um eine ganze Reihe von Fragen zur internationalen Politik, darunter der eskalierte Ukraine-Konflikt. (frs mit AFP und dpa)