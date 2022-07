Ukraine-Russland-Verhandlungen? Putin-Scherge prophezeit „völlig andere Bedingungen“

Von: Franziska Schwarz

Unzufriedenheit in Moskau: Falls die Gespräche mit Kiew weitergehen, dann härter. Putin will mit Erdogan auch über die Ukraine sprechen. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Kiew - Moskau bleibt in seinem Kurs hart: Falls es wieder Friedensgespräche mit Kiew aufnimmt, dann zu härteren Bedingungen. „Wenn jetzt also die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, dann zu völlig anderen Bedingungen“, sagte Putin-Berater Juri Uschakow - ohne Einzelheiten zu nennen. Das berichtet die Nachrichtenagentur RBK.

Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt: Stillstand seit Gräueltaten in Butscha

Bei den Verhandlungen im März in der Türkei seien konkrete Resultate erzielt worden, ehe Kiew unter Präsident Wolodymyr Selenskyj den Kontakt abgebrochen habe, klagte Uschakow demnach.

Russische Truppen hatten sich nach den Verhandlungen - auch angesichts des erbitterten militärischen Widerstands der Ukrainer - nördlich von Kiew zurückgezogen. Darauf folgten die Gräueltaten in Butscha. Danach kam es bislang zu keinen neuen Friedensgesprächen.

Putin trifft Erdogan in Teheran: Auch Ukraine-Krieg auf der Agenda

Als Ziele des in Moskau „militärische Spezialoperation“ genannten Kriegs gegen die Ukraine hatte Kremlchef Wladimir Putin bereits im Februar die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine, ihren neutralen Status, die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk sowie die Anerkennung der seit 2014 annektierten Krim als russisch genannt. Mit diesen Forderungen ist Moskau auch in die Verhandlungen gegangen.



Begegnung von Putin und Erdogan in Teheran: Der Kremlchef und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich am 19. Juli mit Irans Präsident Ebrahim Raisi. Bei dem Gipfel in der iranischen Hauptstadt sind offiziell Gespräche über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant. Nach Kremlangaben geht es allerdings um eine ganze Reihe von Fragen zur internationalen Politik, darunter der eskalierte Ukraine-Konflikt. (frs mit AFP und dpa)