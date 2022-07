Neuer Offener Brief: Experten warnen vor Diktatfrieden Putins – „Nächste zwei Jahre werden sehr schwierig“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Wladimir Putin (Archivfoto) © Grigory Sysoyev / AP / dpa

Für Verhandlungen im Ukraine-Krieg sehen die 22 Unterzeichner - unter ihnen Carlo Masala - aktuell keinen Spielraum. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Kiew/Frankfurt - „Putins Politik nicht belohnen“: Unter diesem Titel fordern 22 Autoren in einem offenen Brief, „das Niveau und die Quantität westlicher Waffenlieferungen“ an die Ukraine zu erhöhen, damit das Land einen „Diktatfrieden“ abwenden könne. Der Gastbeitrag erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Offener Brief zum Ukraine-Krieg: 22 deutsche Experten warnen

Die deutschen Wissenschaftler und Militärexperten sehen im Ukraine-Krieg zum jetzigen Zeitpunkt keinen Spielraum für eine „seriöse diplomatische Lösung“. Sollte die Ukraine im russischen Angriffskrieg unterliegen, sei damit zu rechnen, dass Moskau weitere Kriege plane, „um die europäische Sicherheitsordnung zu zerstören“, warnen sie in dem FAZ-Gastbeitrag.

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem:

der Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München

der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam

mehrere frühere Generäle der Bundeswehr

Diplomatische Lösung mit Putin? Für Autoren aktuell das falsche Signal

Die Autoren warnen, mit einer übereilten „diplomatischen Lösung“ könne man keinen Frieden schaffen. Damit würde man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin signalisieren, dass Invasionen mit Landgewinnen, der Auslöschung souveräner Staaten und geopolitischer Machterweiterung belohnt werden.

Mit Blick auf die drohende Gas-Knappheit in Deutschland schrieben sie: „Die nächsten zwei Jahren werden sehr schwierig werden, es bedarf einer politischen Einstimmung darauf und einer konzertierten Aktion aller relevanten gesellschaftlichen und politischen Kräfte, die hilft, durch die Krise zu kommen.“

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Kriegsdebatte in Deutschland: Prominente und Offene Briefe

Mit ihrem Beitrag widersprachen sie einem offenen Brief deutscher Schriftsteller, Journalisten und Philosophen, die Ende Juni in der Wochenzeitung Die Zeit unter dem Titel „Waffenstillstand jetzt!“, eine möglichst rasche Beendigung des Krieges gefordert hatten.

Bereits im April hatten Prominente einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfasst. Darin wurde der SPD-Politiker aufgefordert, nicht noch mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Zu den 28 Erstunterzeichnern gehören die Feministin Alice Schwarzer, der Sänger Reinhard Mey, der Schriftsteller Martin Walser und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. (frs mit dpa)