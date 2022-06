Selenskyj vergleicht Ukraine-Krieg mit Corona: „Covid 22“ - Waffen als Impfstoff

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands UN-Gesandter Nebensja sieht klare Fortschritte im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Derweil verglich Selenskyj die Invasion mit Corona. Der News-Ticker.

Update vom 9. Juni, 12.50 Uhr: Die EU-Kommission hofft auf rasche Fortschritte bei der Beschlagnahme russischer Jachten oder Villen zugunsten der angegriffenen Ukraine. Justizkommissar Didier Reynders sagte am Rande von Beratungen der EU-Justizminister in Luxemburg, er sehe bei diesem Thema „nahezu Einstimmigkeit“ bei den Mitgliedstaaten. Brüssel will die Vermögenswerte von russischen Oligarchen zugunsten der Ukraine verkaufen, die im Zuge der EU-Sanktionen eingefroren wurden. Nach Vorschlägen der EU-Kommission von Ende Mai wäre eine Konfiszierung dann möglich, wenn Oligarchen versuchen, die EU-Sanktionen gegen Russland zu umgehen und ihr Vermögen zu verstecken.

Dafür soll ein neuer europaweit geltender Straftatbestand der Sanktionsumgehung geschaffen werden. Voraussetzung ist ein einstimmiger Beschluss der EU-Staaten. Allerdings gibt es Bedenken, dass eine solche Konfiszierung gegen nationales oder internationales Recht verstoßen könnte. Die Ukraine selbst hatte die Europäer aufgerufen, russische Gelder zum Wiederaufbau des Landes zur Verfügung zu stellen. Insgesamt hat die EU im Rahmen ihrer bisher sechs Sanktionspakete gegen Russland das Vermögen von 1158 Personen und 98 Organisationen eingefroren.

Ukraine-Verhandlungen: Russland sieht Fortschritte bei Invasion

Erstmeldung: Kiew - Im Ukraine-Konflikt fokussieren sich die Anstrengungen der Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin auf den Donbass. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Die schweren russischen Angriffe setzen derzeit vor allem der Stadt Sjewjerodonezk in Luhansk mächtig zu. Die Eroberung der strategisch wichtigen Stadt würde dem russischen Militär den Weg für die Kontrolle über die gesamte Oblast Luhansk und weitere Angriffe auf das benachbarte Donezk öffnen – zwei Hauptziele des russischen Angriffskrieges.

Mehr als 100 Tage sind seit Beginn der Invasion verstrichen und noch immer dauern die Kämpfe im Osten der Ukraine an. Ein schneller russischer Sieg ist schon lange nicht mehr in Sicht. Zwar meldet die russische Seite Erfolge, doch der Widerstand des ukrainischen Militärs bringt die Offensive Moskaus ins Stocken. Dennoch besteht Russland darauf, dass die Invasion nach Plan verläuft und versucht diese Darstellung auch an der diplomatischen Front zu verteidigen.

Ukraine-Verhandlungen: Invasion läuft laut Nebensja nach Plan - „geben Sie es ein bisschen Zeit“

„Können Sie sagen, dass die russische Invasion der Ukraine nach 100 Tagen bewaffneter Auseinandersetzung nach Plan verläuft?“, fragte BBC-Moderator Steven Sackur den russischen UN-Gesandten Wassili Nebensja in der Sendung HardTalk. Der russische Diplomat antwortete, aus seiner Sicht gebe es sehr wohl andauernde Fortschritte. Schließlich habe keiner ein Ergebnis in „drei Tagen oder einer Woche“ versprochen.

Sackur hakte bei Nebensja nach und befragte ihn über die gescheiterten russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. „Ich weiß nichts von solchen Plänen“, behauptete der russische UN-Gesandte mit Blick auf die Absicht Russlands, die Stadt einzunehmen. Immerhin habe niemand aus Russland gesagt, dass Moskau die ukrainische Hauptstadt unter Kontrolle bringen wolle. Derzeit sei das Ziel „die Befreiung des Donbass“. Nebensja sagte hierzu: „Geben Sie uns ein bisschen Zeit. Sie werden die Befreiung von Donezk und Luhansk sehen.“

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj mit Corona-Vergleich - „warum ist der Impfstoff so schwer zu bekommen?“

Indes zog der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj einen Vergleich zwischen dem russischen Angriffskrieg und dem Coronavirus. Waffen und Sanktionen seien dabei die Impfung. „Waffen und Sanktionen sind ein Impfstoff gegen die Krankheit Covid-22, die von Russland eingeführt wurde“, zitierte ihn die ukrainische Staatsagentur Ukrinform aus der Veranstaltung „Time100-Gala“. Hass sei eine viel tödlichere Krankheit als Covid-19, warnte Selenskyj.

Das „Virus der russischen Aggression“ verbreite sich immer weiter durch Propaganda, Straflosigkeit, immer noch auf dem Weltmarkt befindliches russisches Öl und russisches Geld, dass sich weiterhin im internationalen Finanzsystem bewege. Selenskyj nahm hier besonders große Unternehmen ins Visier, denen zufolge es „wenig Blut auf dem Geld vom russischen Markt“ gebe. Der ukrainische Staatschef kehrte anschließend zu seinem Corona-Vergleich zurück und fragte: „Und warum ist so schwer, den Impfstoff - Waffen und Sanktionen - in ausreichender Menge zu bekommen?“ (bb)