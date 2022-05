Ukraine-Verhandlungen: Bemühungen zur Rettung der verbliebenen ukrainischen Mariupol-Soldaten

Ukraine-Russland-Verhandlungen ausgesetzt: Kiew und Moskau schieben sich Schuld zu

Von: Patrick Mayer, Fabian Müller

Kiew und Moskau unterbrechen die Friedensverhandlungen - nachdem Hunderte Mariupol-Soldaten von russischen Truppen gefangen genommen werden. Der Ticker zu den Gesprächen im Russland-Ukraine-Krieg.

Update vom 17. Mai, 22.53 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj deutlich mehr militärische Hilfe im Ukraine-Krieg versprochen. Laut einer Mitteilung des Elysée-Palastes sagte Macron am Dienstag in einem gemeinsamen Telefongespräch, die Waffenlieferungen aus Paris würden „in den kommenden Tagen und Wochen an Intensität gewinnen“.

Bereits Ende April hatte Macron der Ukraine die Lieferung von Milan-Panzerabwehrwaffen und Caesar-Haubitzen in Aussicht gestellt. Macron versprach Selenskyj laut der Mitteilung am Dienstag zudem zusätzliche humanitäre Hilfe für die Ukraine. Er habe mit dem ukrainischen Präsidenten darüber hinaus über Möglichkeiten gesprochen, Getreide-Exporte aus der Ukraine trotz der russischen Seeblockade gegen das Land zu ermöglichen. Macron habe Selenskyj darüber hinaus versichert, das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Europäischen Union werde beim EU-Gipfel im Juni geprüft.

Ukraine-Russland-Verhandlungen ausgesetzt: Kiew und Moskau schieben Schuld hin und her

Update vom 17. Mai, 17.27 Uhr: Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. Die Ukraine wendet sich dabei vor allem gegen einen Diktatfrieden vonseiten Russlands. „Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen“, sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak am Dienstag. Seit Kriegsbeginn habe sich die Lage spürbar verändert.

Podoljak warf Russland vor, weiter in seinen Stereotypen zu denken und nach 82 Kriegstagen die reale Situation in der Ukraine nicht begriffen zu haben. „Sie leben bis heute in einer Welt, in der es angeblich einen ukrainischen Nazismus gibt“, erklärte Podoljak. Dabei gebe es nur einen „russischen Nazismus“. Die Gespräche würden nur bei konkreten Vorschlägen wieder aufgenommen.

Eine gesichtswahrende Lösung für Kremlchef Wladimir Putin lehne Kiew ab, sagte Podoljak. Zudem könne man über ein Waffenstillstand nur nach einem vollständigen Rückzug russischer Truppen diskutieren. „Der Krieg endet nicht, wenn wir irgendetwas aufgeben“, so Podoljak. Das sei unannehmbar für die Ukraine. Nur eine vollständige Befreiung aller besetzten Territorien sei akzeptabel.

Zuvor hatte bereits Russland das vorläufige Ende von Gesprächen bestätigt. „Nein, die Verhandlungen werden nicht fortgesetzt. Die Ukraine ist praktisch aus dem Verhandlungsprozess ausgetreten“, sagte der russische Vize-Außenminister Andrej Rudenko vor Journalisten in Nischni Nowgorod.

Update vom 17. Mai, 15.45 Uhr: Russland macht in den Friedensverhandlungen zum Ukraine-Konflikt weiter Druck mit dem Thema Energie. Moskau Machthaber Wladimir Putin glaubt zum Beispiel nicht, dass sich die EU-Länder vom russischen Öl und Gas unabhängig machen können. Damit dürfte der russische Präsident auch Deutschland gemeint haben. „Europäische Länder führen weiterhin neue Sanktionen auf den Öl- und Gasmärkten ein. All dies führt zu Inflation. Aber anstatt ihre eigenen Fehler zuzugeben, suchen sie nach Schuldigen“, sagte Putin an diesem Dienstag während eines Treffens der russischen Ölindustrie.



Putin meinte weiter: „Die Europäer erkennen, dass sie die russischen Energieressourcen nicht vollständig aufgeben können. Und es ist auch offensichtlich, dass bestimmte EU-Länder, in denen der Anteil russischer Kohlestoffe besonders hoch ist, noch lange nicht in der Lage sein werden, auf unsere Energie zu verzichten.“

Ukraine-Verhandlungen: Bemühungen zur Rettung der verbliebenen ukrainischen Mariupol-Soldaten

Update vom 17. Mai, 14.55 Uhr: Die Bemühungen zur Rettung der letzten in Mariupol verbliebenen ukrainischen Soldaten gehen Angaben aus Kiew zufolge weiter. „Wir arbeiten an weiteren Etappen der humanitären Operation“, schrieb die ukrainische Vize-Regierungschefin, Iryna Wereschtschuk, an diesem Dienstag im Nachrichtendienst Telegram. Die 52 Schwerverletzten, die am Montag aus dem Stahlwerk Azovstal herausgebracht wurden, würden bald gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht, sagte sie. Von russischer Seite gab es dafür weiter keine Bestätigung.

Am Vortag ergaben sich insgesamt rund 260 Ukrainer, die sich im Werksgelände verschanzt hatten. Das Verteidigungsministerium in Kiew begründete den Schritt mit der „Erfüllung der Kampfaufgaben“. Es wurde erwartet, dass auch die übrigen Soldaten die Waffen strecken. Mariupol wurde seit Anfang März von russischen Truppen belagert und zuletzt weitgehend eingenommen.

Ukraine-Verhandlungen: Gespräche zwischen Kiew und Russland sind erneut unterbrochen

Update vom 17. Mai, 13.45 Uhr: Nach Angaben von Russland und der Ukraine wurden die Verhandlungen zwischen den Ländern mit Blick auf den Ukraine-Krieg eingestellt. „Nein, Verhandlungen dauern nicht an“, wurde der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko von der russischen Zeitung Kommersant zitiert. Die Ukraine habe sich aus den Verhandlungen zurückgezogen, behauptete Rudenko demnach. „In keiner Weise“ gebe es Verhandlungen, so der stellvertretende Minister. Er warf der Ukraine vor, zu versuchen, die im Rahmen der Verhandlungen vereinbarten Bestimmungen zu verzerren.

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, bestätigte Rudenko. „Der Verhandlungsprozess ist tatsächlich pausiert“, wurde Podolyak von der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda zitiert. Hierfür machte er aber Russland verantwortlich. Moskau habe kein Verständnis für die Prozesse und nutze die Verhandlungen lediglich als Propaganda zu innenpolitischen Zwecken. „Der Krieg läuft nicht mehr nach den Regeln, dem Zeitplan oder den Plänen Russlands“, so Podolyak laut Ukrainska Pravda.

Ukraine-Verhandlungen: Asowstal-Werk-Evakuierung - Russland liefert neue Zahlen

Update vom 17. Mai, 12.20 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben seit Montag 265 ukrainische Kämpfer des belagerten Stahlwerks in Mariupol gefangen genommen. „In den vergangenen 24 Stunden haben 265 Kämpfer, darunter 51 Schwerverletzte, ihre Waffen niedergelegt und sich in Gefangenschaft begeben“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag.

Die Zahlen unterscheiden sich geringfügig von den Angaben aus Kiew. Dort war zuvor die Rede von 264 Gefangenen - unter ihnen 53 Schwerverletzte. Das russische Ministerium veröffentlichte auch ein Video, das die Gefangennahme der Ukrainer, medizinische Behandlung sowie den Abtransport der Verletzten zeigen soll. Ob es tatsächlich zu dem von Kiew erhofften Gefangenenaustausch kommen wird, ließ Russlands Militär zunächst offen.

Gefangene der russischen Truppen: ukrainische Soldaten bei der sogenannten Evakuierung aus Mariupol. © AFP PHOTO / Russian Defence Ministry / handout

Alle Verletzten seien ins Krankenhaus von Nowoasowsk gebracht worden, sagte Konaschenkow. Nowoasowsk liegt östlich von Mariupol direkt an der Grenze zu Russland auf dem seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiet. Zum Aufenthaltsort der übrigen Gefangenen machte er keine Angaben. Sie sollen nach ukrainischen Berichten in die Ortschaft Oleniwka nahe der Frontlinie gefahren sein.

Verhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg: Evakuierung von 264 Soldaten aus Asow-Stahlwerk in Mariupol

Erstmeldung vom 17. Mai: München/Mariupol - Es waren Bilder, die in der Ukraine im Krieg mit Russland für große Emotionen sorgten. In der Nacht auf Dienstag (17. Mai) wurden 264 Soldaten aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol evakuiert. 53 Schwerverletzte seien zur Behandlung nach Nowoasowsk und 211 weitere Soldaten nach Oleniwka gebracht worden, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium am späten Montagabend.

Die Bemühungen zur Evakuierung der verbliebenen Soldaten sollten nach ukrainischen Angaben an diesem Dienstag fortgesetzt werden, hieß es aus Kiew. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor am Montag eine Waffenruhe in Mariupol verkündet, um verletzte ukrainische Soldaten aus dem Stahlwerk des Konzerns Asow-Stahl holen zu lassen. Moskau hatte „medizinische Einrichtungen“ in Nowoasowsk als Ziel der Evakuierungsaktion genannt. Heißt: Die ukrainischen Kämpfer wurden auf russisches Besatzungsgebiet gebracht - sie geraten damit in Kriegsgefangenschaft.

Verhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg: Hunderte Mariupol-Kämpfer werden evakuiert

„Wir hoffen, dass wir das Leben unserer Jungs retten können“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft: „Ich möchte unterstreichen: Die Ukraine braucht ihre ukrainischen Helden lebend. Das ist unser Prinzip.“ Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Armee in der Nacht zum Dienstag erklärt, die Soldaten hätten „ihren Kampfauftrag erfüllt“. Die Kommandeure hätten jetzt den Befehl, „das Leben“ der verbliebenen Soldaten zu „retten“.

Ins russische Besatzungsgebiet gebracht: Ukrainische Kämpfer werden in Bussen aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol evakuiert. © Alexey Kudenko/Sputnik/dpa

Verhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg: Noch Hunderte Soldaten Asow-Stahlwerk verschanzt

Rund 1000 ukrainische Soldaten, darunter 600 Verletzte, hielten sich noch vergangene Woche in den Tunnelsystemen auf, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. Die Kämpferinnen und Kämpfer waren ständigen Bombardements durch die russischen Truppen ausgesetzt. Die evakuierten Soldaten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Gefangenenaustausch in die Ukraine zurückgebracht werden, teilte Kiew mit.

Wie es mit den verbliebenen Marineinfanteristen und Nationalgardisten im Asow-Stahlwerk weitergeht? In diesem News-Ticker halten wir Sie zu den Verhandlungen im Russland-Ukraine-Krieg auf dem Laufenden. (pm)