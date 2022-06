Neue Zahl genannt: Hunderte schwerverletzte Ukraine-Soldaten werden in Deutschland behandelt

Deutschland behandelt Hunderte schwerverletzte ukrainische Soldaten.

Schwere Waffen für Kiew? Bundeskanzler Scholz spricht mit Präsident Selenskyj.

Schwerverletzte Ukraine-Soldaten: Hunderte werden in Deutschland behandelt.

Dieser News-Ticker zu den deutschen Reaktionen auf den Russland-Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 16. Juni, 18.45 Uhr: Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine bei seinem Kiew-Besuch an diesem Donnerstag keine weiteren schweren Waffen in Aussicht gestellt.

Stattdessen bekräftigten der deutsche Regierungschef, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der italienische Ministerpräsident Mario Draghi und Rumänien-Präsident Klaus Johannis, dass die Ukraine den Status des Kandidaten für EU-Mitgliedschaft bekommen.

Sie wollen beim kommenden EU-Gipfel für Einstimmigkeit in dieser Frage sorgen. Vor der Reise des Bundeskanzlers in die ukrainische Hauptstadt hatten Botschafter Andrij Melnyk und zwei führende Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj in verschiedenen Interviews weitere Artilleriegeschütze von der Bundesrepublik erbeten. Diesem Wunsch kommt Berlin aktuell offenbar nicht nach. Am Mittwoch hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Lieferung von drei Mehrfachraketenwerfern MARS II aus den Beständen der Bundeswehr angekündigt.

Schweres Artillerie-Waffensystem der Bundeswehr: der MARS-II-Raketenwerfer. © Sebastian Gollnow/dpa

Update vom 16. Juni, 18.25 Uhr: Die deutsche Bundeswehr steht vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs vor einer riesigen Neuaufstellung. Jetzt werden neue Maßnahmen im Heer bekannt.

Schwere Waffen für Kiew? Bundeskanzler Scholz spricht mit Präsident Selenskyj

Erstmeldung vom 16. Juni: München/Kiew - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ringt in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj um die Lieferung weiterer schwerer Waffen aus den Beständen der deutschen Bundeswehr. Währenddessen werden etliche schwerverletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten in Deutschland behandelt. Von der Grenze in Ostpolen herausgeflogen mit einem Airbus A310-304 MRTT, der fliegenden Intensivstation der Luftwaffe.

Das berichtet ZDF-„heute“. In dem Beitrag wird auch ein verwundeter Soldat interviewt. Sein Pseudonym ist „Sascha“, der 21-jährige junge Mann wird im St. Josef-Hospital Bochum medizinisch behandelt. Er sei mit seiner Einheit auf Patrouille gewesen, als ein Geschoss neben ihnen einschlug, erzählt „Sascha“. Es traf ihn schlimm. Granatsplitter durchtrennten eine Schlagader und zerfetzten Nerven in seinen Beinen. Jetzt versucht das Klinikpersonal gemeinsam mit dem Patienten, seine Motorik wieder herzustellen.

„Niemand sollte Krieg erleben, kein Mensch auf der Welt. Es ist besser, nicht zu wissen, was Krieg bedeutet“, sagt „Sascha“ in dem Beitrag des ZDF: „Ich wünsche niemandem, diese Erfahrungen machen zu müssen. Aber jeder in der Ukraine hat das jetzt: Krieg. Es ist schwer.“ Sei er wieder geheilt, wolle er zurück in die Heimat, um weiterzukämpfen, bekräftigt er.

Wird in Bochum medizinisch versorgt: der ukrainische Soldat „Sascha“ (re.). © Screenshot ZDF

Der Geschäftsführer des St. Josef-Hospitals Bochum schilderte indes Eindrücke von traumatisierten Kriegsversehrten aus der Ukraine. „Mit Kriegsverletzten haben wir in Deutschland glücklicherweise nicht viel zu tun. Deswegen ist es für viele unserer Ärzte was Neues. Es gibt allein ein sprachliches Problem. Viele der Patienten sind traumatisiert. Sprachliche Probleme plus Traumatisierung ist eine Herausforderung“, erklärte Prof. Christoph Hanefeld. Deutschland betonte bereits, weiter schwerverwundete ukrainische Soldaten in der Bundesrepublik versorgen zu wollen.

Verfolgen Sie die deutschen Reaktionen auf den Russland-Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)